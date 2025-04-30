Мои заказы

Отдых в Дагестане. Автобусный тур из Перми

Погружение в удивительный мир Дагестана на современных туристических автобусах с мягкими креслами, кондиционером и системой мультимедиа, что обеспечивает комфорт даже при длительных переездах.

Нас ждет незабываемое путешествие в древний Дербент, один
из самых старых городов мира, где каждое место пропитано атмосферой вековых традиций и удивительных историй.

Мы отправимся к самому большому водопаду Кавказа — величественному Тоботу, чей мощный поток срывается с высоты, создавая захватывающее зрелище.

После знакомства с историческими достопримечательностями, прокатимся на катере по величественным водам Сулакского каньона — одному из самых глубоких в мире.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

19:00 Сбор группы и выезд в Дагестан.

2 день

В дороге

В дороге. Просмотр фильмов, общение.

3 день

Обзорная экскурсия по Махачкале

Прибытие в Махачкалу.

Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни: смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты.

Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют, величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе.

Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл, музей имени Тахо-Годи — настоящего хранилища истории Дагестана.

В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам.

Это место поможет глубже понять душу Дагестана и прикоснуться к его великому прошлому.

Заселение в гостиницу на берегу моря (г. Избербаш), рядом находится городской пляж.

Обзорная экскурсия по МахачкалеОбзорная экскурсия по МахачкалеОбзорная экскурсия по МахачкалеОбзорная экскурсия по Махачкале
4 день

Хунзах, водопад Тобот. Знакомство с традиционным дагестанским лакомством

Завтрак.

Экскурсионный день пройдет в живописных местах, куда большой автобус проехать не сможет, поэтому для вашего комфорта мы пересаживаемся на маневренные и удобные спринтеры.

Это позволит добраться до самых красивых и труднодоступных локаций без лишних ограничений.

Отправляемся в удивительную страну водопадов — Хунзах!

Этот живописный уголок Дагестана завораживает мощными потоками воды, спадающими с отвесных скал, зелеными ущельями и бескрайними горными просторами.

Вас ждет встреча с величественным водопадом Тобот — самым высоким на Кавказе, а также прогулка по живописным местам, где природа создала потрясающие ландшафты.

По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.

По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.

Затем посетим удивительный природный комплекс Матлас, где прогуляемся по «Каменной чаше» — таинственному ущелью с узкими проходами, водными каскадами и сказочной атмосферой древних гор.

Обед (входит в стоимость), а в завершение обеда нас ждет сладкое удовольствие — знакомство с традиционным дагестанским лакомством, известным как «дагестанская нутелла» — урбеч, которую мы сделаем своими руками на местной фабрике с мельницами.

Это будет вкусное и колоритное погружение в гастрономические традиции Дагестана!

Возвращение в гостиницу на берег моря.

Хунзах, водопад Тобот. Знакомство с традиционным дагестанским лакомствомХунзах, водопад Тобот. Знакомство с традиционным дагестанским лакомствомХунзах, водопад Тобот. Знакомство с традиционным дагестанским лакомствомХунзах, водопад Тобот. Знакомство с традиционным дагестанским лакомством
5 день

Дербент, экраноплан «Лунь»

Завтрак.

Поездка в Южный Дагестан — город Дербент.

Это путешествие откроет перед вами не только живописные пейзажи, но и уникальные исторические памятники.

Здесь вы почувствуете дух древности, наслаждаясь природой и знакомясь с культурным наследием этого удивительного региона.

В рамках экскурсии по Дербенту вас ждет уникальная встреча с «Каспийским монстром» — экранопланом «Лунь».

Это невероятное сооружение, когда-то гордость советской эпохи, оставит вас в восторге своей мощью и масштабом.

Далее нас ждет посещение древней крепости Нарын-Кала, которая веками охраняла Дербент, являясь важнейшей оборонной крепостью на Каспийском побережье.

Прогулка по этому древнему укреплению наполнит вас ощущением связи с историей и принесет незабываемые виды на город и море.

После этого вы сможете прогуляться по магалам — старому городу Дербента, и по городскому парку, насладиться атмосферой этого уникального места, где каждый уголок дышит историей.

Обед в кафе города.

Возвращение в гостиницу и свободное время для отдыха на берегу моря.

Дербент, экраноплан «Лунь»Дербент, экраноплан «Лунь»Дербент, экраноплан «Лунь»Дербент, экраноплан «Лунь»
6 день

Бархан Сарыкум, пещерный комплекс Нохъо, катание на катерах

Завтрак.

Сегодня нас ждет незабываемая программа, начинающаяся с посещения бархана Сарыкум — одного из самых крупных песчаных барханов России, известного своими величественными дюнами и потрясающими пейзажами.

Это место поистине удивительно, ведь на его территории сочетаются пустынные пески и зелень Кавказа.

Обед на базе «Рахат», где вас угостят традиционными дагестанскими блюдами, приготовленными с любовью и уважением к местной культуре.

Затем нас ждут захватывающие виды с обзорной площадки «Дубки», откуда открывается величественная панорама Сулакского каньона.

Это место потрясает своей грандиозностью и красотой, и тут обязательно захочется сделать несколько фото на память.

Далее мы направимся в пещерный комплекс Нохъо, где посетим древние пещеры и понаблюдаем за таинственными сталактитами и сталагмитами, погружаясь в мир загадок и природных чудес.

После экскурсии нас ждёт активный отдых — катание на катерах по живописным водам Сулакского каньона, где вы сможете насладиться скоростью, природными красотами и волнением (входит в стоимость).

В завершение дня, мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и воспоминаний о величественных природных красотах Дагестана.

Бархан Сарыкум, пещерный комплекс Нохъо, катание на катерахБархан Сарыкум, пещерный комплекс Нохъо, катание на катерахБархан Сарыкум, пещерный комплекс Нохъо, катание на катерахБархан Сарыкум, пещерный комплекс Нохъо, катание на катерах
7 день

В дороге

В дороге. Просмотр фильмов, общение.

8 день

Прибытие в Пермь

14:00-18:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха (3 ночи) + 4 ночи на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДата заезда2-местный номер3-местный номер4-местный номер1-местный номер
«Рассвет»

30.04.2025

21.05.2025

34 70034 70034 70037 300
06.06.202536 30036 30036 30038 900

13.07.2025

15.08.2025

19.09.2025

37 70037 70037 70040 900

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.

Возможна замена гостиницы на аналогичную.

Варианты проживания

База отдыха «Рассвет»

3 ночи

База отдыха «Рассвет» расположена на берегу Каспийского моря, удобства в номере.

База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»База отдыха «Рассвет»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд Пермь - Дагестан - Пермь
  • Страховка на автобусный проезд
  • Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание в гостинице на берегу Каспийского моря
  • Услуги экскурсовода
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда
  • Катание на катерах в Сулакском каньоне
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Доплата за второе место в автобусе - 15 500 руб. /чел
  • Питание в придорожных кафе по пути следования автобуса
  • Проезд на общественном транспорте
  • Дополнительные экскурсии
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • шарф или платок для женщин могут быть полезны при посещении религиозных объектов;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • солнцезащитный крем (в летний период);
  • аптечку для личного применения.
Обратите внимание: рекомендуем взять с собой наличные деньги для дополнительных расходов, так как маршрут проходит по горной местности, где может не быть доступа к банкоматам и оплате картой.

Одежда для экскурсий по природным ландшафтам: для путешествия в горные районы, такие как Хунзах или Сулакский каньон, лучше взять с собой удобные туристические брюки/шорты, футболки с длинными рукавами (для защиты от солнца и насекомых) и кроссовки или туристические ботинки с хорошей амортизацией и поддержкой. В некоторых местах могут быть неровные тропы, поэтому важно, чтобы обувь была надежной. Даже летом в горах может быть прохладно, особенно вечером. Рекомендуется взять легкую куртку или ветровку. Также полезным может быть свитер или флисовая кофточка для вечерних прогулок.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Дагестана и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Дагестан — Пермь.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки в туре?

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Дагестан?

До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде.

В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.

Будут ли USB-розетки в автобусе?

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?

19:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
19:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
19:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
19:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
19:45 ост. Отворот на Майский.
20:00 Нытвенский отворот.
20:05 Григорьевский отворот.
20:10 отворот Кудымкар/Карагай.
20:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
20:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
21:4 Большая Соснова, кафе Гавань.
22:30 (УДМ) г. Воткинск, остановка Центр.
22:40 (УДМ) г. Воткинск, на трассе, кафе У моста.
23:30 (УДМ) г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
00:40 (УДМ) г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

