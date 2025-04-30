Нас ждет незабываемое путешествие в древний Дербент, один
Программа тура по дням
Выезд из Перми
19:00 Сбор группы и выезд в Дагестан.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
Обзорная экскурсия по Махачкале
Прибытие в Махачкалу.
Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни: смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты.
Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют, величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе.
Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл, музей имени Тахо-Годи — настоящего хранилища истории Дагестана.
В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам.
Это место поможет глубже понять душу Дагестана и прикоснуться к его великому прошлому.
Заселение в гостиницу на берегу моря (г. Избербаш), рядом находится городской пляж.
Хунзах, водопад Тобот. Знакомство с традиционным дагестанским лакомством
Завтрак.
Экскурсионный день пройдет в живописных местах, куда большой автобус проехать не сможет, поэтому для вашего комфорта мы пересаживаемся на маневренные и удобные спринтеры.
Это позволит добраться до самых красивых и труднодоступных локаций без лишних ограничений.
Отправляемся в удивительную страну водопадов — Хунзах!
Этот живописный уголок Дагестана завораживает мощными потоками воды, спадающими с отвесных скал, зелеными ущельями и бескрайними горными просторами.
Вас ждет встреча с величественным водопадом Тобот — самым высоким на Кавказе, а также прогулка по живописным местам, где природа создала потрясающие ландшафты.
Мы отправимся к самому большому водопаду Кавказа — величественному Тоботу, чей мощный поток срывается с высоты, создавая захватывающее зрелище.
По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.
Затем посетим удивительный природный комплекс Матлас, где прогуляемся по «Каменной чаше» — таинственному ущелью с узкими проходами, водными каскадами и сказочной атмосферой древних гор.
Обед (входит в стоимость), а в завершение обеда нас ждет сладкое удовольствие — знакомство с традиционным дагестанским лакомством, известным как «дагестанская нутелла» — урбеч, которую мы сделаем своими руками на местной фабрике с мельницами.
Это будет вкусное и колоритное погружение в гастрономические традиции Дагестана!
Возвращение в гостиницу на берег моря.
Дербент, экраноплан «Лунь»
Завтрак.
Поездка в Южный Дагестан — город Дербент.
Это путешествие откроет перед вами не только живописные пейзажи, но и уникальные исторические памятники.
Здесь вы почувствуете дух древности, наслаждаясь природой и знакомясь с культурным наследием этого удивительного региона.
В рамках экскурсии по Дербенту вас ждет уникальная встреча с «Каспийским монстром» — экранопланом «Лунь».
Это невероятное сооружение, когда-то гордость советской эпохи, оставит вас в восторге своей мощью и масштабом.
Далее нас ждет посещение древней крепости Нарын-Кала, которая веками охраняла Дербент, являясь важнейшей оборонной крепостью на Каспийском побережье.
Прогулка по этому древнему укреплению наполнит вас ощущением связи с историей и принесет незабываемые виды на город и море.
После этого вы сможете прогуляться по магалам — старому городу Дербента, и по городскому парку, насладиться атмосферой этого уникального места, где каждый уголок дышит историей.
Обед в кафе города.
Возвращение в гостиницу и свободное время для отдыха на берегу моря.
Бархан Сарыкум, пещерный комплекс Нохъо, катание на катерах
Завтрак.
Сегодня нас ждет незабываемая программа, начинающаяся с посещения бархана Сарыкум — одного из самых крупных песчаных барханов России, известного своими величественными дюнами и потрясающими пейзажами.
Это место поистине удивительно, ведь на его территории сочетаются пустынные пески и зелень Кавказа.
Обед на базе «Рахат», где вас угостят традиционными дагестанскими блюдами, приготовленными с любовью и уважением к местной культуре.
Затем нас ждут захватывающие виды с обзорной площадки «Дубки», откуда открывается величественная панорама Сулакского каньона.
Это место потрясает своей грандиозностью и красотой, и тут обязательно захочется сделать несколько фото на память.
Далее мы направимся в пещерный комплекс Нохъо, где посетим древние пещеры и понаблюдаем за таинственными сталактитами и сталагмитами, погружаясь в мир загадок и природных чудес.
После экскурсии нас ждёт активный отдых — катание на катерах по живописным водам Сулакского каньона, где вы сможете насладиться скоростью, природными красотами и волнением (входит в стоимость).
В завершение дня, мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и воспоминаний о величественных природных красотах Дагестана.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
Прибытие в Пермь
14:00-18:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха (3 ночи) + 4 ночи на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Дата заезда
|2-местный номер
|3-местный номер
|4-местный номер
|1-местный номер
|«Рассвет»
30.04.2025
21.05.2025
|34 700
|34 700
|34 700
|37 300
|06.06.2025
|36 300
|36 300
|36 300
|38 900
13.07.2025
15.08.2025
19.09.2025
|37 700
|37 700
|37 700
|40 900
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Возможна замена гостиницы на аналогичную.
Варианты проживания
База отдыха «Рассвет»
База отдыха «Рассвет» расположена на берегу Каспийского моря, удобства в номере.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Дагестан - Пермь
- Страховка на автобусный проезд
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице на берегу Каспийского моря
- Услуги экскурсовода
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Катание на катерах в Сулакском каньоне
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Доплата за второе место в автобусе - 15 500 руб. /чел
- Питание в придорожных кафе по пути следования автобуса
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- шарф или платок для женщин могут быть полезны при посещении религиозных объектов;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Одежда для экскурсий по природным ландшафтам: для путешествия в горные районы, такие как Хунзах или Сулакский каньон, лучше взять с собой удобные туристические брюки/шорты, футболки с длинными рукавами (для защиты от солнца и насекомых) и кроссовки или туристические ботинки с хорошей амортизацией и поддержкой. В некоторых местах могут быть неровные тропы, поэтому важно, чтобы обувь была надежной. Даже летом в горах может быть прохладно, особенно вечером. Рекомендуется взять легкую куртку или ветровку. Также полезным может быть свитер или флисовая кофточка для вечерних прогулок.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Дагестана и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Дагестан — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Дагестан?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде.
В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Будут ли USB-розетки в автобусе?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
19:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
19:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
19:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
19:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
19:45 ост. Отворот на Майский.
20:00 Нытвенский отворот.
20:05 Григорьевский отворот.
20:10 отворот Кудымкар/Карагай.
20:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
20:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
21:4 Большая Соснова, кафе Гавань.
22:30 (УДМ) г. Воткинск, остановка Центр.
22:40 (УДМ) г. Воткинск, на трассе, кафе У моста.
23:30 (УДМ) г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
00:40 (УДМ) г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.