3 день

Обзорная экскурсия по Махачкале

Прибытие в Махачкалу.

Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни: смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты.

Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют, величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе.

Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл, музей имени Тахо-Годи — настоящего хранилища истории Дагестана.

В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам.

Это место поможет глубже понять душу Дагестана и прикоснуться к его великому прошлому.

Заселение в гостиницу на берегу моря (г. Избербаш), рядом находится городской пляж.

