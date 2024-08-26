После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).

Обратите внимание, цветение тюльпанов в данном туре можно застать только в апреле.

Проживание. В комфортабельных санаториях в посёлках Нижний Баскунчак и Эльтон и в 3-звёздочном отеле в Волгограде в 2-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й день и обеды со 2-го по 5-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно. Попробуем казахскую кухню.

Дети. От 12 лет.