Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак

Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Красочное путешествие к двум соляным озёрам, вода в которых превосходит по свойствам Мёртвое море и благотворно влияет на здоровье.

Вы увидите места добычи соли, сливающееся небо с водой на закате, яркие
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оттенки на рассвете и посетите закрытую территорию пограничного Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Эта поездка носит эксклюзивный характер и даёт возможность посмотреть на сайгаков, хищных птиц, реку с большим содержанием окислов железа в составе воды и искупаться в соляном озере. Попробуем блюда казахской кухни, примерим национальные наряды и прогуляемся по Волгограду. В апреле застанем цветение тюльпанов.

Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00

Описание тура

Организационные детали

После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).

Обратите внимание, цветение тюльпанов в данном туре можно застать только в апреле.

Проживание. В комфортабельных санаториях в посёлках Нижний Баскунчак и Эльтон и в 3-звёздочном отеле в Волгограде в 2-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й день и обеды со 2-го по 5-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно. Попробуем казахскую кухню.

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Волгограду

Встречаемся в Волгограде, заселяемся в отель. После отдыха прогуляемся по городу — увидим набережную, посетим музей Сталинградской битвы, поднимемся на Мамаев курган.

Экскурсия по ВолгоградуЭкскурсия по ВолгоградуЭкскурсия по Волгограду
2 день

Уникальное озеро с чистейшей солью

После завтрака в 09:00 отправляемся к озеру Баскунчак (в пути около 3-х часов). Разместимся в санатории, пообедаем в кафе.

Вы увидите котловину пересыхающего солёного озера, прогуляетесь по его поверхности, рассмотрите остатки старых соляных копий и инфраструктуры по добыче соли. Вода в Баскунчаке превосходит по свойствам Мёртвое море и благотворно влияет на здоровье. Здесь проведём время до заката.

Уникальное озеро с чистейшей сольюУникальное озеро с чистейшей сольюУникальное озеро с чистейшей сольюУникальное озеро с чистейшей сольюУникальное озеро с чистейшей сольюУникальное озеро с чистейшей сольюУникальное озеро с чистейшей солью
3 день

Эксклюзив на заповедной территории

Сегодня отправимся в Богдинско-Баскунчакский заповедник. Поездка носит эксклюзивный характер, так как посещение территории туристами запрещено. Специально для нас дирекция заповедника сделает исключение и покажет лучшие места — уникальные природные объекты.

Приготовьтесь увидеть марсианские пейзажи, залежи чистейшей соли, бескрайние степи, над которыми парят орлы и ястребы. Поднимемся на гору Богдо, посетим оранжево-фиолетовую Горькую речку, рассмотрим следы эрозии. Есть возможность встретить сайгаков и хищных птиц. Желающие смогут прочувствовать эффект «поплавка», искупавшись в соляном озере.

Эксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территорииЭксклюзив на заповедной территории
4 день

Рассвет на Баскунчаке и закат на Эльтоне

Вас ждёт невероятное зрелище, полное восторга и восхищения — встреча рассвета на озере Баскунчак. Запечатлим момент на фото, насладимся красотой природы и прогуляемся по железнодорожным путям, расположенным прямо на водоёме.

Позавтракав, отправимся на поезде к озеру Эльтон (1 час 20 минут). Разместимся в санатории и пойдём гулять. Сегодня встретим не только рассвет, но и закат! А закаты на озере Эльтон уже являются своеобразным брендом и визитной карточкой, которая притягивает сюда фотографов. Небо сливается с водной гладью, пропадают границы — создаётся впечатление чего-то нереального, невесомого.

Рассвет на Баскунчаке и закат на ЭльтонеРассвет на Баскунчаке и закат на ЭльтонеРассвет на Баскунчаке и закат на ЭльтонеРассвет на Баскунчаке и закат на ЭльтонеРассвет на Баскунчаке и закат на ЭльтонеРассвет на Баскунчаке и закат на ЭльтонеРассвет на Баскунчаке и закат на Эльтоне
5 день

Богатства Эльтона и трапеза по-казахски

После завтрака проведём весь день на озере Эльтон. Сегодня увидим его в других оттенках, исследуем артефакты, посетим достопримечательности, среди которых минеральный источник и сероводородный водоём. Желающие смогут испытать на себе целебные свойства эльтонской грязи.

На обед заедем в гости к местным жителям и попробуем блюда казахской кухни. Хозяева расскажут нам о традициях, укладе жизни. Сфотографируемся в национальных костюмах. Обратите внимание, в некоторые даты тура проводится не традиционный обед, а ужин во 2-й день. Программа выполняется в полном объёме.

Вечером вновь встретим закат на Эльтоне — им можно любоваться бесконечно!

Богатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахскиБогатства Эльтона и трапеза по-казахски
6 день

Возвращение в Волгоград

Сегодня вернёмся в Волгоград. В пути около 5-6 часов.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 5 обедов
  • Переезды на 18-местном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
  • Входные билеты на объекты по программе и в заповедник
  • Услуги местных гидов
  • Работа сопровождающего турлидера
  • Обратите внимание, цветение тюльпанов в данном туре можно застать только в апреле
Что не входит в цену
  • Билеты до Волгограда и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Остальное питание
  • После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
Завершение: Г. Волгоград, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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