Вы увидите места добычи соли, сливающееся небо с водой на закате, яркие
Описание тура
Организационные детали
После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).
Обратите внимание, цветение тюльпанов в данном туре можно застать только в апреле.
Проживание. В комфортабельных санаториях в посёлках Нижний Баскунчак и Эльтон и в 3-звёздочном отеле в Волгограде в 2-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й день и обеды со 2-го по 5-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно. Попробуем казахскую кухню.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Волгограду
Встречаемся в Волгограде, заселяемся в отель. После отдыха прогуляемся по городу — увидим набережную, посетим музей Сталинградской битвы, поднимемся на Мамаев курган.
Уникальное озеро с чистейшей солью
После завтрака в 09:00 отправляемся к озеру Баскунчак (в пути около 3-х часов). Разместимся в санатории, пообедаем в кафе.
Вы увидите котловину пересыхающего солёного озера, прогуляетесь по его поверхности, рассмотрите остатки старых соляных копий и инфраструктуры по добыче соли. Вода в Баскунчаке превосходит по свойствам Мёртвое море и благотворно влияет на здоровье. Здесь проведём время до заката.
Эксклюзив на заповедной территории
Сегодня отправимся в Богдинско-Баскунчакский заповедник. Поездка носит эксклюзивный характер, так как посещение территории туристами запрещено. Специально для нас дирекция заповедника сделает исключение и покажет лучшие места — уникальные природные объекты.
Приготовьтесь увидеть марсианские пейзажи, залежи чистейшей соли, бескрайние степи, над которыми парят орлы и ястребы. Поднимемся на гору Богдо, посетим оранжево-фиолетовую Горькую речку, рассмотрим следы эрозии. Есть возможность встретить сайгаков и хищных птиц. Желающие смогут прочувствовать эффект «поплавка», искупавшись в соляном озере.
Рассвет на Баскунчаке и закат на Эльтоне
Вас ждёт невероятное зрелище, полное восторга и восхищения — встреча рассвета на озере Баскунчак. Запечатлим момент на фото, насладимся красотой природы и прогуляемся по железнодорожным путям, расположенным прямо на водоёме.
Позавтракав, отправимся на поезде к озеру Эльтон (1 час 20 минут). Разместимся в санатории и пойдём гулять. Сегодня встретим не только рассвет, но и закат! А закаты на озере Эльтон уже являются своеобразным брендом и визитной карточкой, которая притягивает сюда фотографов. Небо сливается с водной гладью, пропадают границы — создаётся впечатление чего-то нереального, невесомого.
Богатства Эльтона и трапеза по-казахски
После завтрака проведём весь день на озере Эльтон. Сегодня увидим его в других оттенках, исследуем артефакты, посетим достопримечательности, среди которых минеральный источник и сероводородный водоём. Желающие смогут испытать на себе целебные свойства эльтонской грязи.
На обед заедем в гости к местным жителям и попробуем блюда казахской кухни. Хозяева расскажут нам о традициях, укладе жизни. Сфотографируемся в национальных костюмах. Обратите внимание, в некоторые даты тура проводится не традиционный обед, а ужин во 2-й день. Программа выполняется в полном объёме.
Вечером вновь встретим закат на Эльтоне — им можно любоваться бесконечно!
Возвращение в Волгоград
Сегодня вернёмся в Волгоград. В пути около 5-6 часов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 5 обедов
- Переезды на 18-местном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit
- Входные билеты на объекты по программе и в заповедник
- Услуги местных гидов
- Работа сопровождающего турлидера
- Обратите внимание, цветение тюльпанов в данном туре можно застать только в апреле
Что не входит в цену
- Билеты до Волгограда и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Остальное питание
- После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте)