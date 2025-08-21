1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»

Прибытие в Волгоград.

09:00 Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой «Знакомьтесь, Волгоград».

Экскурсионная программа «Город-герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев курган».

Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына — Сталинграда-Волгограда: узнаете о его необычном основании на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова — одного из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина; у руин мельницы Гергарда.

Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России — «Родина-мать».

Посещение музея-панорама «Сталинградская битва».

Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военноисторической библиотеки.

Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генералмайора А. И. Родимцева.

С помощью AR-технологии, которая позволяет «оживить» экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности.

Окончание экскурсионной программы.

Обед комплексный в кафе города.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице выбранной категории 3/4* (две ночи). Свободное время.

По желанию в свободное время за доп плату можно:

Часовая прогулка на кораблике по р. Волга от 1500 руб. Посещение Волгоградского Планетария от 500 руб. Посещение Мемориально Исторического музея от 400 руб. Посещение музея Россия моя история от 400 руб. Посещение музея Изобразительных искусств от 400 руб.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160