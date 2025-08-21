Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
Прибытие в Волгоград.
09:00 Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой «Знакомьтесь, Волгоград».
Экскурсионная программа «Город-герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев курган».
Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына — Сталинграда-Волгограда: узнаете о его необычном основании на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова — одного из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина; у руин мельницы Гергарда.
Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России — «Родина-мать».
Посещение музея-панорама «Сталинградская битва».
Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военноисторической библиотеки.
Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генералмайора А. И. Родимцева.
С помощью AR-технологии, которая позволяет «оживить» экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности.
Окончание экскурсионной программы.
Обед комплексный в кафе города.
Трансфер в отель.
Размещение в гостинице выбранной категории 3/4* (две ночи). Свободное время.
По желанию в свободное время за доп плату можно:
- Часовая прогулка на кораблике по р. Волга от 1500 руб.
- Посещение Волгоградского Планетария от 500 руб.
- Посещение Мемориально Исторического музея от 400 руб.
- Посещение музея Россия моя история от 400 руб.
- Посещение музея Изобразительных искусств от 400 руб.
Экскурсия "Легенды и были старого Царицына", музей-заповедник "Старая Сарепта"
07:00-08:30 Завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление на экскурсию «Легенды и были старого Царицына» в южные районы города Волгограда.
Город настолько богат вековыми событиями, легендами, традициями и поверьями связанных с ним. Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, «Дома с привидениями», о жизни Царицынских купцов и меценатов, о истории «Царицын и Петр I», о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.
На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города. Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.
В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.
На Красноармейской набережной наш раскроет Вам тайну строительства судоходного «Волго-Донского канала имени В. И. Ленина» — крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.
14:00 Окончание экскурсионной программы в центре города.
Для тех, кто уезжает после 20:00, по желанию за доп. плату:
18:00 Сбор группы в центре города в сквере им. А. Пушкина (пл. Примирения). Иммерсивный спектакль экскурсия «Завтра начинается вчера».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Волгограде на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отели
Категория номера
Категория места
Ст-ть
Эстель***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
15500
2-местный комфорт
Осн. м.
15850
Доп. м.
14550
2-местный джуниор
Осн. м.
16250
Доп. м.
14550
1-местный стд
Осн. м.
18000
1-местный стд плюс
Осн. м.
18250
Южный ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18
Завтрак шв. стол
2-местный комфорт
Осн. м.
15850
2-местный Флекс
Осн. м.
16550
2-местная студия
Осн. м.
16550
Доп. м.
14550
1-местный стд
Осн. м.
17550
1-местный комфорт
Осн. м.
18250
1-местный Флекс
Осн. м.
19550
Hampton by Hilton****
Волгоград, Профсоюзная, 13
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
16850
2-местный семейный
Осн. м.
17650
Доп. м.
14550
1-местный стд
Осн. м.
21500
Волгоград *****
Волгоград ул. Мира, 12
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
19550
2-местный джуниор
Осн. м.
21550
Доп. м.
16150
2-местный люкс
Осн. м.
25150
Доп. м.
16150
1-местный стд
Осн. м.
16150
Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде Волгоград 1 чел. /сутки, руб:
Отели
Категория номера
Категория места
Ст-ть
Эстель***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
2500
2-местный комфорт
Осн. м.
2650
Доп. м.
1500
1-местный стд
Осн. м.
3700
1-местный стд плюс
Осн. м.
4200
Южный ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18
Завтрак шв. стол
2-местный комфорт
Осн. м.
2650
2-местный Флекс
Осн. м.
3100
2-местная студия
Осн. м.
3100
Доп. м.
1500
1-местный стд
Осн. м.
3900
1-местный комфорт
Осн. м.
4400
1-местный Флекс
Осн. м.
5300
Hampton by Hilton****
Волгоград, Профсоюзная, 13
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
3450
2-местный семейный
Осн. м.
3950
Доп. м.
1500
1-местный стд
Осн. м.
6700
Волгоград *****
Волгоград ул. Мира, 12
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
5900
1-местный стд
Осн. м.
9600
Варианты проживания
Отель «Estel»
Отель Estel расположен в центральной части Волгограда, недалеко от многих общественных и культурных объектов. В числе услуг для гостей есть билетная касса, камера хранения багажа и другое. Внимательный персонал готов встретить постояльцев в любое время суток, а заезд и выезд осуществляется максимально быстро. на всей территории отеля доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. При желании можно посетить салон красоты на территории.
Заселение предлагается в комфортабельные номера с приятной обстановкой и стильным интерьером. Все категории оборудованы холодильником, сейфом и другой нужной техникой. Также жильцам доступны удобства индивидуальной ванной комнаты с качественной сантехникой.
При отеле работает собственный ресторан, в котором каждое утро накрывают питательные завтраки для постояльцев в формате шведского стола. В течение дня здесь можно покушать изумительные блюда европейской кухни. Чтобы разнообразить рацион можно отправиться в кафе и бары поблизости.
Месторасположение отеля позволяет быстро добраться до железнодорожного вокзала и автовокзала. Одинаково удобно будет доехать до набережной и речного порта. Расстояние до этих объектов не превысит 3 км. Недалеко от нее находится ТЮЗ, торговый центр «Диамант Зацарицинский», отделения банков и сетевые магазины. В 30 минутах езды расположен Международный аэропорт.
Отель «Южный»
Комфортабельный отель «Южный» находится в Волгограде. Здесь гостям могут предложить высокий уровень обслуживания. В сервис включено: бесплатный интернет, камера хранения багажа, охраняемая парковка и ежедневная уборка.
Интерьер выполнен в классическом стиле. В просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения и проживания. В распоряжении гостей будет: кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями, шкаф для одежды, собственная ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории работает бар, а также ресторан с широким ассортиментом блюд на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков. На первом этаже есть продуктовый мини-маркет.
Для проведения различных торжеств или корпоративных мероприятий можно арендовать банкетный или конференц-зал многофункционального лофта «Сити Холл Южный».
Рядом расположены Донской казачий театр, Аллея героев, кинотеатры и торговый центр. Расстояние до аэропорта составляет 15 км.
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная»
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» 4 звезды располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.
Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.
Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает конференц-центр «Volga Hall». Пространство разделено на три секции разной вместимости. Можно воспользоваться мультимедийным оборудованием.
В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.
Гостиница «Волгоград»
Отель «Волгоград» расположен в историческом центре города-героя Волгоград. Из его окон открывается завораживающий вид на историческую Аллею Героев, Вечный огонь и Александро-Невский собор.
В номерном фонде представлено 157 уютных и современных номеров различных категорий. Интерьер каждой комнаты выполнен в строгом классическом стиле, которые создаст располагающую атмосферу как для рабочей обстановки, так и для отдыха после тяжелого дня. Профессиональный персонал, атмосфера уюта, эстетическое наслаждение сделают Ваш отдых незабываемым.
На территории отеля работает ресторан европейской кухни «Moliere».
Для организации деловых мероприятий или корпоративных событий в отеле оборудовано 4 конференц-площадки с новейшим оборудованием.
Для гостей доступны SPA комплекс «Biarritz» и фитнес-зал. В пешей доступности протянулась набережная реки Волги с многочисленными парками и скверами, которые прекрасно подойдут для прогулок и знакомства с городом. За короткое время можно добраться до знаменитого музея «Панорама-Сталинградская битва». Расстояние до аэропорта - 15 км, до железнодорожного вокзала - 0,5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание: 1 завтрак в отеле (в зависимости от концепции отеля комплексный, континентальный или шведский стол)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Входные платы в объекты показа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Доп. экскурсии по желанию: иммерсивный спектакль-экскурсия "Завтра начинается вчера" - 2000 руб. /взр., 1600 руб. /шк. (подробнее в разделе "Важно знать") часовая прогулка на кораблике по р. Волга - от 1500 руб. посещение Волгоградского Планетария - от 500 руб. посещение Мемориально - исторического музея - от 400 руб. посещение музея "Россия - моя история" от 400 руб. посещение музея Изобразительных искусств - от 400 руб
- Доплата за сутки проживания при раннем прибытии/позднем убытии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Время сбора группы указано по местному времени региона.
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т. д.).
Какой иммерсивный спектакль можно посетить дополнительно?
Иммерсивный спектакль экскурсия «Завтра начинается вчера». Это спектакль о том, как в нашем современном мегаполисе, среди многоэтажек и стеклянных торговых центров спрятался старый город – старинные здания, ушедшие на несколько этажей под землю, улицы которых больше нет, люди о которых мы уже и не помним. Он скрыт от наших глаз и лишь изредка мелькает перед нашим взором, вызывая смешанные чувства.
Но если прогуляться по этому городу – можно понять насколько сильно он влияет на наше настоящее и будущее. Слишком много домов стоит на старых фундаментах, слишком много улиц пролегает по старым маршрутам. Слишком много было событий, которые повлияли когда-то на наше настоящее. Жизнь идёт по кругу, и старый город продолжает жить.
Всё, что было когда-то разрушено – непременно возрождается. Часто в другом виде, иногда в других формах, но если мы посмотрим повнимательнее – всё что нас окружает, берёт своё начало именно там… в маленькой крепости на берегу большой реки, которая превратилась в уездный город, а потом в большой мегаполис, а потом… Как говорится поживём – увидим. Старый город обязательно расскажет.
Можно ли брать с собой детей младше 7 лет?
Желательно брать детей от 7 лет, но у нас бывают туристы и от 5 лет, в этом случае нужно понимать, что в туре возможны длительные переезды, и маленьким детям может быть тяжело.