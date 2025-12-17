Вас ждет глубокое погружение в историю от легендарной Сталинградской битвы до таинственных подземелий
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Волгограду
Прибытие в аэропорт Волгограда. Встреча с гидом, посадка в автобус.
12:30 Ориентировочное время встречи в отеле (отель уточняйте при бронировании у менеджера).
Обзорная экскурсия по Волгограду. Познакомимся с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу.
Мы увидим, где находилась сторожевая крепость — место, откуда началась история города, а также услышим интересные факты о ее основателе и первых жителях.
Погрузимся в эпоху восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и узнаем, какую деятельность вел на этой территории Петр I.
Современный Волгоград — живописный и очень приятный город. Мы посетим Центральную набережную им. 62-ой Армии — главные ворота в город со стороны Волги, Аллею Героев — волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост №1, Вечный огонь.
Проедем по улице Мира — символу возрожденного послевоенного города, побываем у Дома сержанта Якова Павлова — одного из бастионов солдатской славы, на площади им. В. И. Ленина, у руин мельницы Гергарда, познакомимся с историей Царицына — Сталинграда — Волгограда.
Обед (дополнительная оплата).
Мамаев курган. Мы увидим перед собой величественный памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Вершину Кургана венчает самый большой монумент нашей страны —"Родина-мать зовет!".
Мамаев курган — одна из господствующих над Волгоградом высот. По легенде, во времена правления хана Мамая с этих высот монгольские стражники контролировали движение судов по Волге, что послужило одной из версий названия холма.
С сентября 1942-го по 26 января 1943 года Мамаев курган стал местом ожесточенных боев между оборонявшими Сталинград советскими войсками и солдатами наступавшей 6-й армии Вермахта.
Заселение в отель, свободное время. Ночь в отеле.
Старая Сарепта: наследие гернгутеров и тайны Волго-Донского канала
Завтрак в отеле.
Переезд в Старую Сарепту. Посещение музея-заповедника Старая Сарепта.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» — уникальный архитектурный комплекс — наследие колонии Сарепта, основанной миссионерами-гернгутерами. Это ансамбль, включающий в себя 26 зданий, 23 из которых — памятники федерального значения XVIII—XIX веков.
Экскурсовод познакомит вас с архитектурными памятниками XVIII–XIX веков и расскажет историю старинного поселения Сарепта. Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях сарептян, побываете в сарептской кирхе, посетите «Дом сарептского аптекаря», а в выставочных залах торговой лавки сможете оценить достижения Сарепты.
Экскурсия-прогулка «Волго-Донской судоходный канал». Совсем неподалёку от Старой Сарепты находится знаменитый комплекс гидротехнических сооружений.
Вы узнаете об истории строительства Волго-Донского судоходного канала, о том, как судно проходит через шлюз, познакомитесь с достопримечательностями Севастопольской набережной: аркой 1-го шлюза, маяком, увидите грандиозный памятник В. Ленину.
Обед (дополнительная оплата).
Возвращение в Волгоград.
Мемориально-исторический музей Волгограда. Музей расположен в бывшем особняке известных царицынских купцов и меценатов Репниковых.
Особняк был построен в 1903 г., является образцом «русского стиля» и «кирпичного мастерства». Здание музея — памятник архитектуры регионального значения, памятник истории федерального значения.
В этом здании в период Гражданской войны работали важнейшие военные учреждения г. Царицына: штаб обороны Царицынского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов и губернский военный комиссариат.
Возвращение в отель, свободное время. Ночь в отеле.
Торговая Дубовка и загадки Волжского разлома
Завтрак в отеле.
Переезд в Дубовку.
Обзорная экскурсия по Дубовке. С давних времен красуется на берегах Волги посад Дубовка. Он был важным транспортным узлом, центром экономики и торговли, одно время опережал Царицын и Камышин.
Здесь жили купцы, мастеровые люди, крестьяне. Сюда привозили товары из северных губерний России, а дубовские извозчики переправляли их на Дон и Кавказ.
В ходе экскурсионного маршрута будет показан ансамбль застройки купеческой Дубовки, образованный интереснейшими архитектурными объектами города, такими как дома купцов Грязева, Репникова и Жемарина.
Среди местных достопримечательностей также будут показаны 500-летний «Дуб Патриарх» и церковь Покрова Пресвятой Богородицы — дореволюционная церковь, с сохранившимися фресками середины XIX века.
Обед (дополнительная оплата).
Переезд к Александровскому Грабену. Александровский грабен — это удивительный геологический объект, возраст которого несколько десятков миллионов лет.
По версии учёных, около 30 миллионов лет назад, этот блок земной коры начал проваливаться вглубь планеты, остановившись буквально несколько сотен тысяч лет назад. Этот процесс создал на берегу Волги совершенно фантастические пейзажи, которые вряд ли можно встретить в других уголках нашей страны.
Особенно удачливые туристы иногда находят на этом месте зубы древних акул – мегалодонов.
Возвращение в Волгоград. Ночь в отеле.
В гостях у донских казаков: быт, традиции и история станицы
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Переезд в Иловлю. Иловля впервые упоминается в летописях в 1672 году как казачья станица, где казаки получали земельный надел за верную службу. Скорее всего название станицы происходит от илистого берега реки Иловля.
Иловлинский музей казачьего быта. Созданный в 1986 году музей представляет собой усадьбу казака-середняка конца XIX — начала ХХ века, в которой нашли отражение элементы традиционной материальной культуры донского казачества: дом (курень), летняя кухня, гончарная мастерская, конюшни, хозяйственные постройки.
Подлинные экспонаты, собранные здесь, воссоздают быт казачества дореволюционного времени. Именно так жили и вели хозяйство герои романа «Тихий Дон».
Обед (дополнительная оплата).
Трансфер в аэропорт к рекомендованному вечернему рейсу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Волгограда (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|39 100
|44 200
Пакет питания (4 обеда, оплачивается при покупке тура) – 3 600 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Интурист»
Гостиница «Интурист» находится в историческом здании центральной части Волгограда. Отсюда очень легко добраться в любой из районов города.
Для размещения постояльцев оборудованы номера различной категории, каждый из которых имеет современные ванные комнаты, высокие потолки, панорамные окна или балконы.
В ресторане можно не только поужинать, но и отлично провести время. На всей территории гости могут воспользоваться бесплатным доступом в Интернет.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около 500 метров. Все основные достопримечательности – в шаговой доступности – дружелюбные сотрудники всегда готовы скоординировать Вас.
Что включено
- Двухместное или одноместное размещение в отеле в номерах со всеми удобствами
- Групповые трансферы к рекомендованным рейсам прибытия и отправления
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе тура
- Сопровождение профессионального гида
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Входные билеты в музеи
- Питание, указанное в программе тура за доп. оплату:4 обеда - 3 600 руб. /чел. ужины
- 4 обеда - 3 600 руб. /чел
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рекомендованные рейсы?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- рекомендуем рейс а/к Смартавиа 5N 511, с вылетом из СПб в 08:55 и прибытием в Волгоград в 11:25.
- обратный рейс а/к Победа DP 518, с вылетом из Волгограда в 16:45 и прибытием в СПб в 19:20.
Отправление из Москвы:
- рекомендуем рейс с прибытием в Волгоград в 11:25 или раньше;
- обратный рейс: с вылетом из Волгограда в 16:45 или позже (трансфер к рейсу в СПб).