1 день

Обзорная экскурсия по Волгограду

Прибытие в аэропорт Волгограда. Встреча с гидом, посадка в автобус.

12:30 Ориентировочное время встречи в отеле (отель уточняйте при бронировании у менеджера).

Обзорная экскурсия по Волгограду. Познакомимся с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу.

Мы увидим, где находилась сторожевая крепость — место, откуда началась история города, а также услышим интересные факты о ее основателе и первых жителях.

Погрузимся в эпоху восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и узнаем, какую деятельность вел на этой территории Петр I.

Современный Волгоград — живописный и очень приятный город. Мы посетим Центральную набережную им. 62-ой Армии — главные ворота в город со стороны Волги, Аллею Героев — волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост №1, Вечный огонь.

Проедем по улице Мира — символу возрожденного послевоенного города, побываем у Дома сержанта Якова Павлова — одного из бастионов солдатской славы, на площади им. В. И. Ленина, у руин мельницы Гергарда, познакомимся с историей Царицына — Сталинграда — Волгограда.

Обед (дополнительная оплата).

Мамаев курган. Мы увидим перед собой величественный памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Вершину Кургана венчает самый большой монумент нашей страны —"Родина-мать зовет!".

Мамаев курган — одна из господствующих над Волгоградом высот. По легенде, во времена правления хана Мамая с этих высот монгольские стражники контролировали движение судов по Волге, что послужило одной из версий названия холма.

С сентября 1942-го по 26 января 1943 года Мамаев курган стал местом ожесточенных боев между оборонявшими Сталинград советскими войсками и солдатами наступавшей 6-й армии Вермахта.

Заселение в отель, свободное время. Ночь в отеле.

