Калмыкия — это небольшая республика на территории России. На юге она граничит с Дагестаном, а на севере — с Волгоградской областью. В Калмыкии мало кто был, регион малотуристический, но при этом очень интересный. Когда я первый раз попал в этот сказочный край, то был удивлен и восхищен необычной природой и сильными людьми, которые здесь живут. Когда едешь по дороге из Волгограда в Элисту, и потом дальше на юг, к Дагестану, то видишь, как постепенно меняется ландшафт. Растительности становится все меньше и меньше, она становится все более низкорослой и постепенно леса и луга превращаются сначала в в степь, а затем и вовсе в пустыню. Пустыни здесь настоящие, большие, с мелким мягким песком, по которым так здорово прогуляться босиком! С барханами, верблюдами и песчаными бурями. Когда видишь все это в первый раз, то сложно поверить, что находишься в России!
По соседству с красивыми песчаными пустынями соседствуют не менее красивые соленые озера. Их здесь тоже очень много. Большинство из них целебные, грязью из этих озер лечатся различные кожные заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата.
Коренные жители Калмыкии, калмыки — народ самобытный, сильный и красивый. Жизнь в степи суровая, здесь буквально приходится бороться за свое существование. Растительности мало, скудный урожай, регулярные налеты саранчи и песчаные бури Недаром Калмыкия считается одним из самых бедных регионов в России. Да и история этого народа была непростой, а во времена советской России наполненная болью и страданиями. Однако они все это пережили, сохранив верность себе, своей вере, своей земле и своим традициям. Думаю, не обошлось здесь без влияния буддизма.
Калмыкия — единственный в Европе регион традиционного распространения тибетской формы буддизма, исповедуемого калмыками с конца Xvi века. В советское время, все буддийские храмы на территории республики были уничтожены и лишь после начала перестройки, их начали активно заново строить. Сейчас на территории республики насчитывается несколько десятков буддийских храмов — хурулов, и монастырей, в том числе самый большой в Европе храм Золотая обитель Будды Шакьямуни.
Ну и наконец мы подходим к самому главному событию, из-за которого мы, собственно, и собрались поехать в экспедицию в этот край в конце июля. Каждый год в это время на озерах дельты Волги, в Калмыкии и Астраханской области, зацветают огромные поля розовых лотосов, священных для всех буддистов. Это зрелище, которое невозможно описать словами, захватывает все ваше внимание, заполняет душу и разум невероятным чувством праздника и торжества — торжества природы.
В это время в Калмыкии проводится традиционный фестиваль Лотосов. Это, пожалуй, одно из самых масштабных мероприятий в республике наряду с фестивалем Тюльпанов в апреле, на котором можно познакомиться практически со всей культурой и традициями калмыков - увидеть как они танцуют и поют в традиционных одеждах, попробовать разнообразную калмыцкую кухню, пройти мастер-классы по традиционным ремеслам и боевым искусствам. Увидеть как калмыки умеют отдыхать, радоваться жизни и быть счастливыми.
Волгоград
Прибытие в Волгоград рейсом S72141 в 10.30 (или другим, но не позднее). Встреча в аэропорту. Обзорная экскурсия по городу вместе с местным гидом-экскурсоводом. Мы, конечно же, посетим самые значимые и известные места города, связанные с обороной Сталинграда и Великой Отечественной войной. Прежде всего это будет историко-мемориальный комплекс Героям Сталинградской битвы на Мамаевом Кургане. В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал местом самых тяжелых и кровопролитных боев. Он являлся ключевой позицией в обороне города.
Также мы побываем у Дом Павлова и у ряда других объектов важнейшего рубежа обороны Сталинграда. Съездим к месту основания города и узнаем невероятную историю его старта.
Завершим день проездом через Северную заводскую часть обороны Сталинграда, Волжскую Гэс и полюбуемся закатом на её смотровой площадке. Возможно, в это время будет сброс воды.
На ночь заселяемся в уютный отель.
Дорога в Элисту. Пикник и отдых на побережье Волги
После завтрака, выписываемся из отеля и выдвигаемся в сторону Калмыкии. Ехать туда всего около 3 часов, а у нас впереди целый день. Поэтому мы проведем этот день на пляже на берегу Волги. Отлично отдохнем, позагораем, покупаемся и устроим пикник.
Во второй половине дня приедем в Элисту и остановимся на ночлег в уютной гостинице.
Элиста. Фестиваль Лотосов
Во время нашего путешествия в Элисте будет проходить ежегодный фестиваль Лотосов. И мы на нем обязательно побываем.
Но сначала, после завтрака, мы отправимся в пешеходную экскурсию по центру города Элиты и познакомимся с его архитектурой, памятниками, историей и современной жизнью. Обязательно посетим буддийские святыни города архитектурное сооружение Золотые ворота и Пагоду Семи дней.
Завершим экскурсию по городу посещением самого большого буддийского храма в Европе Золотая обитель Будды Шакьямуни. Наш экскурсовод расскажет нам о храме, о буддизме и о буддийских традициях в Калмыкии.
Далее, наконец перемещаемся на фестиваль Лотосов. Здесь будут проводиться выступления калмыцких фольклорных ансамблей, соревнования по калмыцкой борьбе, по стрельбе из лука, езда на лошадях и на верблюдах.
Здесь же можно будет пообедать в красочных этнических кафе-кибитках, где посетителям будут предложены блюда национальной калмыцкой кухни.
Ближе к вечеру с нашим экскурсоводом поедем знакомиться в интерактивный музей ойрат-монгольской кочевой культуры. Здесь можно не только узнать об истории и культуре коренного народа Калмыкии, но и устроить фотосессию в национальных костюмах, пострелять из лука и продегустировать традиционные кисломолочные напитки.
На ночь возвращаемся в отель в Элисте.
Элиста. Переезд в Адык
Сегодня мы продолжаем знакомиться с буддийскими святынями в Калмыкии. После завтрака отправимся в еще один хурул Геден Шеддуп Чойкорлинг (Святая обитель теории и практики школы Гелуг) Такое название ему дал Его Святейшество Далай-Лама Xiv. В калмыцкой степи расположился великолепный дворец, протянувший своим обликом живую нить с буддийскими храмами прошлого.
Далее переместимся к в очень необычное, красивое и сильное место. Посреди бескрайних просторов калмыцкой степи растет могучее дерево. Вокруг на несколько километров больше нет ничего, кроме низкорослой травки и песка. Это дерево тополь выросло тут не случайно. По легенде, этот тополь посадил в середине Xix века буддийский монах Пурдаш-багши Джунгруев. Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество. Монах сложил семена в дорожный посох и закопал на самой высокой точке холма в бескрайней степи. И из семян вырос огромный тополь. О том что это место обладает живительной силой свидетельствует еще тот факт, что неподалеку от дерева, у подножия холма, расположился целый каскад родников с целебной водой. Одинокий тополь является памятником природы республиканского значения.
После экскурсии по хурулу мы покинем Элисту и оправимся в самую глубь Калмыкии, туда, где безграничная пустыня граничит с красивыми озерами. Наша цель поселок Адык. Здесь живут обычные люди, которые занимаются в основном тем, что пасут овец и коров сухая земля и песок не дают возможности выращивать богатые урожаи сельскохозяйственных культур. Здесь находится страна Бумба.
Сначала нас ждет традиционный калмыцкий обед, а затем мы отправимся смотреть на красоту калмыцкой природы.
Сначала мы почувствуем себя героями фильма Белое солнце пустыни на поющих барханах. Здесь ветер и песок издают удивительные звуки, которые, как считают местные жители, является не чем иным, как голосом предков. Затем через безжизненную пустыню отправимся на Меклетинское розовое озеро. Необычным свойством этого озера является его цвет оно действительно розовое! В разное время года оно меняет свой оттенок от бледно-розового до яркого. Вода и грязь этого озера по своим свойствам не уступает Мертвому морю.
Недалеко от озера можно увидеть еще одно удивительное природное явление горящий источник. Мы поедем к нему специально в сумерках, чтобы эффект был более впечатлительным. Вы когда-нибудь видели, как горит вода? Здесь сможете это увидеть. Достаточно поднести зажженную спичку или горящую зажигалку к источнику, бьющему посреди пустыни, как он тут же полыхнет ало-голубым пламенем!
Возвращаемся в Адык к ужину. И ужин у нас сегодня будет тоже необычный. Мы попробуем кюр традиционное калмыцкое блюдо. Это запечённый в земле бараний желудок, начинённый мясом барана. Кюр был придуман калмыцкими чабанами, которым приходилось пасти скот в трудных природных условиях, на равнинной местности и под открытым небом.
После сытного ужина мы остановимся на ночь в настоящей калмыцкой юрте.
Адык. Фотоохота на сайгаков и лотосовые поля
Завтракаем сегодня пораньше и выдвигаемся в глубь степей Калмыкии, туда, где безграничная пустыня граничит с красивыми озерами. Наша цель сегодня увидеть в дикой природе сайгаков священных калмыцких животных. Для этого мы отправимся в заповедник Черные земли по специальному маршруту. Сайгаки в нашей стране находятся под угрозой исчезновения, поэтому они занесены в Красную книгу и охраняются государством. Это, пожалуй, единственные животные на Земле, у которых, по буддийским поверьям, есть даже свое божество, которое их оберегает. Сайгаков можно встретить во все временные периоды, наблюдать за которыми можно со специальных смотровых площадок, сливающихся со степным ландшафтом. Кроме сайгаков, на маршруте встречаются практически все представители фауны заповедника: корсак, лисица, заяц-русак, степной кот, волк и различные грызуны.
Далее, мы наконец-то отправимся любоваться лотосами. Для этого нам придется проехать 170км на восток, к побережью Каспийского моря, в поселок Лагань. Здесь мы сначала полюбуемся на самую высокую статую Будды в Европе, затем сядем на лодочки и поплывем к лотосовым полям.
Мы сегодня никуда не торопимся. После любования священными буддийскими цветами, прощаемся с Калмыкией, ведь вечером мы покидаем республику и переезжаем в Астрахань.
На ночь устраиваемся в уютную гостиницу.
Астрахань. Осетровое хозяйство
Сразу после завтрака мы оправимся изучать город. Начнем, конечно же с главной достопримечательности - Астраханского Кремля.
Возведенный более 400 лет назад, Кремль по сей день является главным украшением Астрахани. Мы пройдем по его ухоженной территории, рассматривая памятники культовой, гражданской и оборонной архитектуры. Увидим двухэтажный кафедральный собор Успения Святой Богородицы, старинные Пречистенские ворота с красавицей-колокольней, Кирилловскую часовню, здания Цейхгауза и Консистории. Раскроете, как складывалась история Кремля и какие события в нем происходили.
Затем наша прогулка продолжится по великолепной набережной Волги: мы узнаем, действительно ли по ней гуляла Дама с собачкой, что такое беляны, и загадаем желание у Золотой рыбки. Рассмотрим изумительные старинные доходные дома с кружевными балконами и услышим, когда и кем они были построены.
После обеда мы отправимся в единственное в Рф предприятие, имеющее статус племенного завода по разведению рыб осетровых пород. Как известно, в последнее время из-за незаконного вылова осетровых, их популяция сильно уменьшилась и находится на грани исчезновения. Основные задачи племенного завода — это выращивание и выпуск разновидовых и разновозрастных рыб с целью повышения их выживаемости и разнообразия, а также обеспечение рыбопосадочным материалом хозяйств аквакультуры. В сопровождении научного сотрудника мы побываем на территории комплекса, узнаем об истории предприятия и увидим, как выращивают разные виды осетровых. Здесь можно увидеть, как выращивают русского осетра, белугу, стерлядь, веслоноса, бестера и сибирского осетра.
Озеро Баскунчак и гора Богдо
Сегодня мы возвращаемся в исходную точку нашего путешествия - город Волгоград. Но по пути туда мы заедем к знаменитому соленому озеру Баскунчак и в Богдинско-Баскунчакский заповедник. В это время года здесь тоже цветут тюльпаны, поэтому у нас будет шанс полюбоваться на них еще раз.
Соль и минеральная грязь озера Баскунчак являются мощными лечебными средствами. Баскунчак - уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира. Для желающих окунуться в озеро местные жители организовывают трансфер на внедорожниках Уаз к местам, где можно искупаться (за дополнительную плату).
Рядом с озером Баскунчак находится гора Большое Богдо - самая высокая точка Прикаспийской низменности. Она представляет собой огромный соляной купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками. Возраст некоторых отложений превышает 200 миллионов лет. Это единственная в мире гора, высота которой, благодаря соляному куполу, неуклонно увеличивается. Необычно Большое Богдо и своей окраской одна из его сторон имеет красный оттенок.
Завершаем день приездом в Волгоград. Вот и все, круг замкнулся. Наше активное насыщенное путешествие окончено. Заселяемся в гостиницу и идем отмечать это событие в рыбный ресторан на набережной Волги.
Вылет домой
Сегодня мы возвращаемся домой. Но это не обязательно. По желанию можно остаться еще на 1-2 дня и провести это время на свое усмотрение.
Что включено
- Проживание 6 ночей в отелях 3 на базе двухместного размещения, одна ночь в юрте 3-4 местное размещение
- Все завтраки и один обед
- Ужин с кюром (традиционное калмыцкое блюдо)
- Трансфер на всем маршруте на комфортабельном минивэне
- Посещение фестиваля Лотосов
- Поездка по маршруту Тропою сайгака в заповедник Черные земли
- Аренда лодок на лотосовые поля
- Посещение осетровой фермы
- Все входные билеты на достопримечательности по программе
- Все экскурсии по программе
- Работа профессиональных экскурсоводов
- Работа сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Волгограда и обратно (из Москвы туда-обратно от 5000 руб.)
- Ужины и обеды, не включенные в стоимость (около 500-600 руб. в сутки)
- Входные платы на достопримечательности не включенные в программу
- Медицинская страховка
- Личные расходы