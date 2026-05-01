Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Калмыкия — это небольшая республика на территории России. На юге она граничит с Дагестаном, а на севере — с Волгоградской областью. В Калмыкии мало кто был, регион малотуристический, но при этом очень интересный. Когда я первый раз попал в этот сказочный край, то был удивлен и восхищен необычной природой и сильными людьми, которые здесь живут. Когда едешь по дороге из Волгограда в Элисту, и потом дальше на юг, к Дагестану, то видишь, как постепенно меняется ландшафт. Растительности становится все меньше и меньше, она становится все более низкорослой и постепенно леса и луга превращаются сначала в в степь, а затем и вовсе в пустыню. Пустыни здесь настоящие, большие, с мелким мягким песком, по которым так здорово прогуляться босиком! С барханами, верблюдами и песчаными бурями. Когда видишь все это в первый раз, то сложно поверить, что находишься в России!

По соседству с красивыми песчаными пустынями соседствуют не менее красивые соленые озера. Их здесь тоже очень много. Большинство из них целебные, грязью из этих озер лечатся различные кожные заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата.

Коренные жители Калмыкии, калмыки — народ самобытный, сильный и красивый. Жизнь в степи суровая, здесь буквально приходится бороться за свое существование. Растительности мало, скудный урожай, регулярные налеты саранчи и песчаные бури Недаром Калмыкия считается одним из самых бедных регионов в России. Да и история этого народа была непростой, а во времена советской России наполненная болью и страданиями. Однако они все это пережили, сохранив верность себе, своей вере, своей земле и своим традициям. Думаю, не обошлось здесь без влияния буддизма.

Калмыкия — единственный в Европе регион традиционного распространения тибетской формы буддизма, исповедуемого калмыками с конца Xvi века. В советское время, все буддийские храмы на территории республики были уничтожены и лишь после начала перестройки, их начали активно заново строить. Сейчас на территории республики насчитывается несколько десятков буддийских храмов — хурулов, и монастырей, в том числе самый большой в Европе храм Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Ну и наконец мы подходим к самому главному событию, из-за которого мы, собственно, и собрались поехать в экспедицию в этот край в конце июля. Каждый год в это время на озерах дельты Волги, в Калмыкии и Астраханской области, зацветают огромные поля розовых лотосов, священных для всех буддистов. Это зрелище, которое невозможно описать словами, захватывает все ваше внимание, заполняет душу и разум невероятным чувством праздника и торжества — торжества природы.

В это время в Калмыкии проводится традиционный фестиваль Лотосов. Это, пожалуй, одно из самых масштабных мероприятий в республике наряду с фестивалем Тюльпанов в апреле, на котором можно познакомиться практически со всей культурой и традициями калмыков - увидеть как они танцуют и поют в традиционных одеждах, попробовать разнообразную калмыцкую кухню, пройти мастер-классы по традиционным ремеслам и боевым искусствам. Увидеть как калмыки умеют отдыхать, радоваться жизни и быть счастливыми.