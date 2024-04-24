А раз в год калмыцкие земли покрываются ярким цветущим ковром! Эта колоритная республика с восхищающими своим размахом буддистскими храмами-хурулами, здесь пьют солёный чай и готовят мясо в земляной яме, а прямо посреди степи находится розовое соленое озеро и бьет горящий родник. Калмыкия — настоящая сокровищница чудес, и в этом туре Вы увидите многие из них.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту
Место и время встречи группы: в 10.00 в аэропорту г. Волгограде или в центре города в кафе за завтраком.
После завтрака нас ждёт экскурсия по городу-герою Волгограду с местным гидом.
Мы посетим Мамаев курган, набережную, дом Павлова и другие исторические места.
После экскурсии — обед и переезд в столицу Калмыкии, г. Элисту, где мы заселимся в гостиницу на предстоящие 3 дня нашего путешествия по этой удивительной и пока ещё малознакомой нам республике.
После заселения совместный ужин в национальном кафе.
Автобус: 330 км.
Пешком: до 10 км.
Проживание: гостиница.
Питание: не включено.
Экскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий тополь
Сегодня нас ждёт поездка на цветущие поля диких тюльпанов, а также экскурсия по основным достопримечательностям города Элисты с местным гидом.
После завтрака мы выезжаем на природу, к памятнику природы «Тюльпановая степь», где на 1 кв. м. поля встречается самое большое разнообразие тюльпанов-дикоросов всевозможных расцветок.
Посмотрим культурную программу ежегодного «Фестиваля тюльпанов». Подышим свежим степным воздухом, наполненным ароматом полыни.
На территории, прилегающей к заповеднику «Черные земли», нас ждет бёрдвотчинг (наблюдение за птицами). Ежегодно древнее реликтовое озеро Маныч-Гудило становится местом обитания множества краснокнижных птиц: кудрявых и розовых пеликанов, краснозобой казарки, журавлей-красавок.
Далее мы посетим общепризнанное в России и Европе место силы «Одинокий тополь» с каскадом родников, в том числе с целебным родником с уникальной квасцовой водой, излечивающей от множества болезней.
Сделаем обход вокруг всех 8 буддистских святынь — ступ. Покрутим молитвенный барабан-кюрде в необыкновенной Ступе Калачакры, которых во всем мире не более 10.
Во второй половине дня нас ждет посещение главного буддистского храма Калмыкии — «Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», обзорная экскурсия по столице региона — городу Элиста — со множеством достопримечательностей!
Автобус: 80 км.
Пешком: до 15 км.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Меклетинский заказник, «Страна Бумба»
Сегодня с утра мы едем знакомиться и по желанию кататься на двугорбых верблюдах-бактрианах, «кораблях пустыни».
Затем — выезд к заказнику «Меклетинский» заповедника «Черные земли». Нас ждет экологический маршрут: «Поющие барханы», участок пустыни посреди степи.
Уникальное розовое Меклетинское соленое озеро с целебной сероводородной грязью. И наконец, горящий источник с горящей серной водой.
Мы посетим туристический комплекс «Адык — страна Бумба», где будет разнообразная культурная программа с экскурсией в юрте, стрельбой из лука, метанием аркана, катанием на верблюдах.
Автобус: 350 км.
Пешком: до 10 км.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Отъезд, трансфер в Волгоград
Сегодня мы отдыхаем перед обратной дорогой в г. Волгоград, или, по желанию, можно встать пораньше и закупиться национальными сувенирами в местных лавочках.
После позднего завтрака едем в Волгоград.
Вылет рекомендуем смотреть после 20.00.
Также можно остаться в городе-герое ещё на один день, чтобы не спеша погулять по его весенним улочкам.
Автобус: 310 км.
Пешком: до 10 км.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Элисте в 2-, 3-, 4-местных номерах с завтраками.
Гостиница на заезд 14-17 апреля – “6 квадратов”.
Гостиница на заезд 18-21 апреля – “Байк Пост”.
Варианты проживания
Гостиница «Байк Пост»
Отель «Байк Пост» расположен в Республике Калмыкия, в Элисте.
Для размещения гостей представлено 12 комфортабельных номеров на центральной улице города, которые обустроены мягкой мебелью, предметами интерьера, собственной душевой комнатой.
Для гостей подготовлена зона барбекю, а также завтрак в номер. Неподалеку есть продуктовый магазин.
Поблизости находятся буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», золотые ворота-Алтын Босх, Музей изобразительных искусств, памятник А. С. Пушкину, памятник архитектуры «Город Шахмат». Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км.
Гостиница «6 квадратов»
Мини-отель находится в городе Элиста в 1 км от центра и в 15-и минутах езды от аэропорта. На территории есть бесплатная парковка, везде доступен WI FI. Персонал говорит на русском и английском языках.
Номерной фонд представлен стандартными двухместными номерами. Во всех комнатах – ковровое покрытие, двуспальные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, электрочайник, набор для приготовления чая/кофе. Проводится ежедневная уборка.
Возможен заказ завтрака и продуктов питания в номер, вечером работает бар, где есть легкие закуски и напитки и можно расслабиться в компании друзей.
Рядом есть магазин Светофор, Зеленый рынок, приход Святого Франциска Ассизского, самый большой в Европе Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», на расстоянии 1-го км находится супермаркет Магнит, Музей истории МЧС, Пушкинский сквер. До Аэропорта – 7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Волгоград - Элиста - Волгоград
- Все переезды по территории Калмыкии
- Проживание в гостинице в Элисте (3 ночи)
- Питание по программе: завтраки
- Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
- Оплата пребывания в заказнике «Меклетинский»
- Сопровождение инструктором
- Сопровождение местными гидами-экскурсоводами с первого по третий день тура
- Групповая аптечка
- Консультация по покупке билетов (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии и развлечения, не запланированные программой
- Страховка от несчастного случая
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- маленький рюкзак 20-25 л для прогулок.
Одежда и обувь:
- кроссовки;
- тёплая куртка;
- ветровка;
- кофта;
- 1-2 футболки;
- дождевик;
- брюки / джинсы;
- шорты;
- бандана / бейсболка / кепка;
- шапка;
- носки 2-3 пары;
- яркое платье для красивых фото - девушкам.
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания - при необходимости;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- крем солнцезащитный;
- очки солнцезащитные;
- легкое полотенце.
Документы:
- деньги на личные расходы (питание, сувениры);
- медицинская страховка - по желанию.
Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.