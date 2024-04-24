1 день

Прибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту

Место и время встречи группы: в 10.00 в аэропорту г. Волгограде или в центре города в кафе за завтраком.

После завтрака нас ждёт экскурсия по городу-герою Волгограду с местным гидом.

Мы посетим Мамаев курган, набережную, дом Павлова и другие исторические места.

После экскурсии — обед и переезд в столицу Калмыкии, г. Элисту, где мы заселимся в гостиницу на предстоящие 3 дня нашего путешествия по этой удивительной и пока ещё малознакомой нам республике.

После заселения совместный ужин в национальном кафе.

Автобус: 330 км.

Пешком: до 10 км.

Проживание: гостиница.

Питание: не включено.