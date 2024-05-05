Мы попробуем национальные блюда и напитки, услышим народные песни, познакомимся с традиционными
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо предоплаты сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. 2-местное размещение в номерах категории «стандарт» в отеле Marko Polo. 1-местное — за доплату. Также возможно проживание в гостинице Marko Polo Garden.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 1 обед. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Цветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народов
Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни. Затем поедем в утопающие в тюльпанах степи и устроим шикарную фотосессию в этом море цветов.
Позже посетим священное для калмыков-буддистов дерево — тополь, окружённый ступами, который, по легенде, вырос из семян, привезённых монахом с Тибета. Заедем к Хар-Булукским минеральным источникам поблизости. Вода в них признана лечебной: она заживляет раны и благотворно влияет на желудок.
Ближе к вечеру заглянем в музей кочевых народов, выполненный в виде юрты. Узнаем историю калмыков, услышим фольклорные песни под аккомпанемент традиционных инструментов, увидим национальные танцы и старинные игры. Желающие смогут попробовать кисломолочный напиток кочевников или калмыцкую молочную водку, а также погадать на костях животных (за доплату).
Знакомство с Элистой
После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Элистой — ярким островком экзотики среди бескрайних безлюдных степей. Побываем у пагоды Семи Дней, фонтана «Три лотоса», огромного молитвенного барабана. Заглянем в самый большой буддистский храм России — Золотую обитель Будды Шакьямуни, возведение которой благословил сам Далай-лама.
Напоследок устроим шопинг в сувенирных лавках: здесь продают аутентичные украшения ручной работы, кукол в национальных нарядах, кочевую атрибутику, вязаные из верблюжьей шерсти изделия, леденцы в форме пельменей-бёриков. Затем отправимся обратно в Волгоград и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Волгоград и обратно
- Ужин
- Гадание
- Доплата за размещение в 1-местном номере в отеле Marko Polo - 4000 ₽
- Стоимость тура с заселением в отель Marko Polo Garden составляет 17 600 ₽ при 2-местном размещении. Доплата за 1-местный номер - 3300 ₽
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Путь в более, чем 1500 км, мы преодолели, чтобы полюбоваться цветущими
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