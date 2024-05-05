Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту

Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Отправимся в путешествие к сердцу Калмыкии — Элисте, чтобы увидеть буйство красок: весной в местных степях зацветают дикие тюльпаны.

Мы попробуем национальные блюда и напитки, услышим народные песни, познакомимся с традиционными
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танцами и играми. Желающие смогут погадать способом, известным калмыкам испокон веков.

На нашем пути встретятся главные достопримечательности республиканской столицы: Золотая обитель Будды Шакьямуни, окружённый ступами священный тополь, грандиозный молитвенный барабан и многое другое.

3.33
3 отзыва
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Ближайшие даты:
5
апр12
апр19
апр26
апр2
мая
Время начала: 07:40

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо предоплаты сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. 2-местное размещение в номерах категории «стандарт» в отеле Marko Polo. 1-местное — за доплату. Также возможно проживание в гостинице Marko Polo Garden.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 1 обед. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Цветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народов

Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни. Затем поедем в утопающие в тюльпанах степи и устроим шикарную фотосессию в этом море цветов.

Позже посетим священное для калмыков-буддистов дерево — тополь, окружённый ступами, который, по легенде, вырос из семян, привезённых монахом с Тибета. Заедем к Хар-Булукским минеральным источникам поблизости. Вода в них признана лечебной: она заживляет раны и благотворно влияет на желудок.

Ближе к вечеру заглянем в музей кочевых народов, выполненный в виде юрты. Узнаем историю калмыков, услышим фольклорные песни под аккомпанемент традиционных инструментов, увидим национальные танцы и старинные игры. Желающие смогут попробовать кисломолочный напиток кочевников или калмыцкую молочную водку, а также погадать на костях животных (за доплату).

Цветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народовЦветущие тюльпаны, священный тополь и музей кочевых народов
2 день

Знакомство с Элистой

После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Элистой — ярким островком экзотики среди бескрайних безлюдных степей. Побываем у пагоды Семи Дней, фонтана «Три лотоса», огромного молитвенного барабана. Заглянем в самый большой буддистский храм России — Золотую обитель Будды Шакьямуни, возведение которой благословил сам Далай-лама.

Напоследок устроим шопинг в сувенирных лавках: здесь продают аутентичные украшения ручной работы, кукол в национальных нарядах, кочевую атрибутику, вязаные из верблюжьей шерсти изделия, леденцы в форме пельменей-бёриков. Затем отправимся обратно в Волгоград и попрощаемся.

Знакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с Элистой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Волгоград и обратно
  • Ужин
  • Гадание
  • Доплата за размещение в 1-местном номере в отеле Marko Polo - 4000 ₽
  • Стоимость тура с заселением в отель Marko Polo Garden составляет 17 600 ₽ при 2-местном размещении. Доплата за 1-местный номер - 3300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фонтана
Завершение: Ж/д вокзал Волгограда, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
1
Е
5 мая 2024
Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам позвонили предупредить, что тюльпаны уже отцвели. Экскурсия очень интересная и
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хорошо организована, отель Марко Поло комфортный. Единственный минус-на Трипстере организатор указывает, что начало в 7:40, но оказалось, что организатор в это время только прибывает в город, и спрашивать у каждой из групп людей (а фонтан у вокзала-популярное место встречи), не на экскурсию ли они - было не особо комфортно. Путешественников не с Трипстепа заранее добавили в чат, где подробно все указали, в том числе, что начало в 8. Нам же не прислали контактов, городской телефон агентства утром еще не отвечал, в чате Трипстепа ответили только в 12, и для нас чат для исходящих сообщений закрылся уже в 7:40.

Екатерина
27 апр 2024
Путешествие под название "Огненный танец тюльпанов" (который мы видимо должны были увидеть во сне или на клумбе Элисты) запомнится надолго!
Путь в более, чем 1500 км, мы преодолели, чтобы полюбоваться цветущими
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степями Республики Калмыкия. Многообещающая поездка началась с великолепной посадки в автобус "туристического класса" (цитируя организатора и представителя турфирмы на платформе Трипстер). Большой вопрос к организаторам: вы знакомы с отличительными особенностями автобуса туристического класса от обычной маршрутки? Наверное, плохо работающий кондиционер, с которого вода натекла на нашу одежду? Может быть, не откидывающиеся спинки кресел и отсутствие полок, из-за чего туристы были вынуждены почти 5 часов держать все свои рюкзаки на коленях? Или же грязный мини багажник, после которого пришлось с мылом отмывать чемодан, который из желтого превратился в серый? Ну и вишенка на торте! Последний ряд кресел с великолепным углом обзора (фото прикладываю!)! Ну как сказал наш гид,"так а чего? смотреть-то все равно нечего!" Вот так в духоте, тесноте и не имея возможности любоваться красотами юга России мы ехать почти 5 часов!
Слушая по дороге рассказ о красотах, которые нам предстояло увидеть, мы несколько успокоились. Конечно, дорога не простая и не супер комфортная, но ведь стоит того, подумали тогда мы."Вам так повезло, вы еще сможете увидеть тюльпаны, а те, кто в начале мая поедут, вряд ли, смогут их еще застать. Вчера наш коллега-гид был на тюльпановых полях, прислал такие замечательные фото," - говорила наш гид Наталья.
Но ближе к месту назначения что-то случилось. Первый тревожный сигнал:"Выпал град, тюльпаны все побило, они погибли! Но вы не отчаивайтесь, мы будем искать другое поле!" Второй тревожный сигнал из рубрики очевидное и невероятное:"Вчера тюльпаны были, но сегодня утром проехал трактор и перепахал все поле (с на минуточку КРАСНОКНИЖНЫМИ тюльпанам!)".
Далее последовали незабываемы и фантастические комментарии экскурсоводов, всячески игнорирующие эту ситуацию с тюльпанами и возмущенных обманутых людей, как например:
1)"Да не переживайте, мы вас на клумбе сфотографируем!"
2)"Ну представьте, что вы видите тюльпаны в степи. Надо развивать воображение!"
Только потом мы узнали от местных жителей, что из-за ранней весны тюльпаны зацвели раньше еще в самом начале апреля и еще за неделю до нашей поездки они уже отцветали. Было абсолютно понятно, что отцветая 12-13 апреля, они не будут цвести 21-22 апреля.
Тур мы покупали за НЕДЕЛЮ до поездки и это конечно совершенно непорядочно и бессовестно со стороны организаторов было как-то обнадеживать людей. Конечно, они ничего не обещали. Но, вряд ли, не знали, что тюльпаны уже отцветут… Утверждали, что весна не ранняя и все, скорее всего, будет нормально. Но весна-то ранняя в этом году, о чем говорили и местные, и гиды, да и в СМИ об этом было написано.
Ужасно, когда к туристам относятся просто как к способу зарабатывания денег. Мечты увидеть тюльпаны рухнули, деньги, которые с большим трудом откладывались на эту поездку, оказались потрачены в пустую.

Вывод: Никому не рекомендую связываться с этой туристической компанией -"МИР ПУТЕШЕСТВИЙ!". С таким бессовестным разводом сталкиваюсь впервые за 15 лет путешествий.

Путешествие под название "Огненный танец тюльпанов" (который мы видимо должны были увидеть во сне или на клумбе Элисты) запомнится надолго!Путешествие под название "Огненный танец тюльпанов" (который мы видимо должны были увидеть во сне или на клумбе Элисты) запомнится надолго!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Добрый день, спасибо, что оправляетесь с нами в путешествия и оставляете отзывы. Надеемся, что путешествие в экзотичную Калмыкию доставило Вам
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много и хороших впечатлений. Очень сожалеем, что некоторые моменты вызвали нарекания. Мы работаем с каждым откликом туристов и сразу, по горячим следам, провели работу над Вашим отзывом — подняли анкету качества тура, побеседовали с гидом и позвонили нескольким Вашим попутчикам. Что касается цветения тюльпанов, в описании тура на сайте, мы сразу предупреждаем туристов, что цветение тюльпанов зависит от множества природных факторов, и оно не может быть стопроцентно гарантировано. Наши партнеры в принимающей компании в Элисте мониторили цветение тюльпанов и нам сообщали о том, что, хотя пик цветения тюльпанов пройден, в степи еще остались локации, которые можно было посетить, чтобы насладиться этим зрелищем. К сожалению, накануне и во время пребывания нашей группы, в степях прошли большие грозы с ветрами и градом, после чего последние локации с дикорастущими тюльпанами остались без цветов. Это событие целиком имеет природный характер. Но наш тур, как мы и описываем на сайте, привлекателен не только цветением тюльпанов, цветение тюльпанов — дополнительное украшение тура. Тур привлекает многочисленных туристов возможностью посетить малоизвестный, самый большой буддистский регион нашей страны. По программе туристы посещают многочисленные природные локации и святыни буддистов, местные гиды очень увлекательно знакомят туристов с ярким колоритом Калмыкии. Мы посещаем Золотую обитель Будды, пробуем калмыцкую кухню, участвуем в национальных мастер-классах и погружаемся в жизнь кочевых народов. Любуемся зеленой весенней степью, еще не выжженной солнцем. Во время обзорной экскурсии по Элисте для Вашей группы было специально выделено время для посещения очень красивых локаций с культивированными тюльпанами, где туристы сделали фотографии, которыми делились в чате. Согласны, фотосессия с тюльпанами в степи стала бы более ярким дополнением тура, но, к сожалению, над природным явлением человек не властен. По поводу автобуса, на капающий кондиционер и грязный багажник жалоб не было, никто не обращался по этому поводу с жалобами к гиду или водителю. Автобус был подан туристического класса, как и заявлено. В анкете качества тура, которую заполняют все путешественники в конце поездки, большинство туристов, а именно 11 человек из 18, оценили состояние автобуса на «хорошо» и «отлично», 7 туристов поставили оценки «удовлетворительно», что, конечно, является не тем результатом, к которому мы привыкли. Работу водителя единогласно (за исключением одного туриста, который поставил «хорошо») все оценили на отлично. Что касается отсутствия багажных полок, обратились в транспортную компанию с требованием предоставлять транспорт с багажными полками и провести работу над всеми указанными недочетами. Все остальные пункты анкеты качества тура (работу гида, проживание, питание, работу гидов на местах, практически единогласно, туристы оценили на «Отлично». Мы надеемся, что знакомство с экзотикой Калмыкии, посещенные удивительные природные уголки и экзотичные достопримечательности, все же доставили Вам много удовольствия. Ждем Вас в новых путешествиях вместе с нами!

Е
22 апр 2024
Элиста и окрестности очень интересные и необычные, калмыцкая кухня вкусная! Однозначно стоит посетить данный регион! Буддисткие хурулы, национальный колорит и все пейзажи степи стоят быть увиденными.

Теперь собственно отзыв по организации
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процесса у Магазина путешествий, плюсы и минусы.

Плюсы:
1) все четко по времени и программе
2) включенный в стоимость обед оказался вкусным и сытным, национальная кухня
3) отель Азия вполне годится для проживания одну ночь (завтрак только слабенький совсем)
4) гид Наталья приятным голосом рассказывала по дороге + приглашают местных гидов, что улучшает качество информации
5) аккуратный водитель, не гонит
6) дают скидку на следующие туры
7) на связи всегда

Минусы:
1) гид несколько раз зачем-то обещала то, что не реализовывалось, отсюда разочарование от несбывшихся ожиданий. Например, тюльпаны давно отцвели и это было известно гиду, но нам с самого утра их обещали, зачем? Сказали бы сразу правду, народ успокоился.
Были обещаны памятные презенты за выкладывание фото в телеграм, не случилось.
Посещение ювелирного магазина - не случилось. И так далее по мелочи, отсюда раздражение.
2) мало времени на покупку сувениров, хотелось больше провести времени в хурулах, а не в этноцентре/прогулке по парку. Но тут каждому свое, по интересам.
3) на обратном пути не продумано питание. Завтрак слабый в 07:30, далее предполагалось, что туристы сами себе где-то купят еды заранее ночью в магазинах/на заправках на обед, но первая остановка случилась в 15:30. При этом в автобусе есть нельзя. Очень странно, надо сидеть голодным в ожидании непонятно чего.
4) место может достаться в самом конце автобуса, где нет окна и не помещаются колени. Ехать 4-5 часов в таком положении отвратительно, не видно ничего и неудобно.
5) выезд из Элисты в воскресенье в 11:30, а старт программы в 08:30. То есть фактически 3 часа на все про все. Маловато, хотелось бы еще пару часов, но гид и другие участники спешили на поезд к 17 часам. Ну ок, просто для сведения.

В целом экскурсия понравилась, но остались смешанные чувства именно из-за нереализованных ожиданий, которые сам же гид и спровоцировала.
Поеду ли еще с Магазином путешествий, да. Но надеюсь с другим гидом)

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