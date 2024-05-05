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степями Республики Калмыкия. Многообещающая поездка началась с великолепной посадки в автобус "туристического класса" (цитируя организатора и представителя турфирмы на платформе Трипстер). Большой вопрос к организаторам: вы знакомы с отличительными особенностями автобуса туристического класса от обычной маршрутки? Наверное, плохо работающий кондиционер, с которого вода натекла на нашу одежду? Может быть, не откидывающиеся спинки кресел и отсутствие полок, из-за чего туристы были вынуждены почти 5 часов держать все свои рюкзаки на коленях? Или же грязный мини багажник, после которого пришлось с мылом отмывать чемодан, который из желтого превратился в серый? Ну и вишенка на торте! Последний ряд кресел с великолепным углом обзора (фото прикладываю!)! Ну как сказал наш гид,"так а чего? смотреть-то все равно нечего!" Вот так в духоте, тесноте и не имея возможности любоваться красотами юга России мы ехать почти 5 часов!

Слушая по дороге рассказ о красотах, которые нам предстояло увидеть, мы несколько успокоились. Конечно, дорога не простая и не супер комфортная, но ведь стоит того, подумали тогда мы."Вам так повезло, вы еще сможете увидеть тюльпаны, а те, кто в начале мая поедут, вряд ли, смогут их еще застать. Вчера наш коллега-гид был на тюльпановых полях, прислал такие замечательные фото," - говорила наш гид Наталья.

Но ближе к месту назначения что-то случилось. Первый тревожный сигнал:"Выпал град, тюльпаны все побило, они погибли! Но вы не отчаивайтесь, мы будем искать другое поле!" Второй тревожный сигнал из рубрики очевидное и невероятное:"Вчера тюльпаны были, но сегодня утром проехал трактор и перепахал все поле (с на минуточку КРАСНОКНИЖНЫМИ тюльпанам!)".

Далее последовали незабываемы и фантастические комментарии экскурсоводов, всячески игнорирующие эту ситуацию с тюльпанами и возмущенных обманутых людей, как например:

1)"Да не переживайте, мы вас на клумбе сфотографируем!"

2)"Ну представьте, что вы видите тюльпаны в степи. Надо развивать воображение!"

Только потом мы узнали от местных жителей, что из-за ранней весны тюльпаны зацвели раньше еще в самом начале апреля и еще за неделю до нашей поездки они уже отцветали. Было абсолютно понятно, что отцветая 12-13 апреля, они не будут цвести 21-22 апреля.

Тур мы покупали за НЕДЕЛЮ до поездки и это конечно совершенно непорядочно и бессовестно со стороны организаторов было как-то обнадеживать людей. Конечно, они ничего не обещали. Но, вряд ли, не знали, что тюльпаны уже отцветут… Утверждали, что весна не ранняя и все, скорее всего, будет нормально. Но весна-то ранняя в этом году, о чем говорили и местные, и гиды, да и в СМИ об этом было написано.

Ужасно, когда к туристам относятся просто как к способу зарабатывания денег. Мечты увидеть тюльпаны рухнули, деньги, которые с большим трудом откладывались на эту поездку, оказались потрачены в пустую.



Вывод: Никому не рекомендую связываться с этой туристической компанией -"МИР ПУТЕШЕСТВИЙ!". С таким бессовестным разводом сталкиваюсь впервые за 15 лет путешествий.