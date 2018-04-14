Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Вы посетите богатую святынями столицу Элисту, город шахмат, которые здесь очень любят, этнографические деревни, где по крупицам воссоздан быт и культура местных племён.
Желающие смогут научиться старинной письменности, стрельбе из лука, метанию аркана или приготовлению национальных блюд.
Везде будете пробовать традиционную кухню, увидите редких верблюдов и розовое озеро и устроите незабываемую фотосессию в полях, усыпанных разноцветными дикими тюльпанами.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 100 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Элиста» 3*, «Марко Поло Garden» 3* или «Marko Polo» 4*. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Элиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культуры
Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни и пойдём гулять.
Первым осмотрим сердце региона — столицу. Пройдёмся по центру Элисты, полюбуемся Золотыми воротами, покрутим огромный молитвенный барабан у пагоды Семи Дней и загадаем желание у храма Золотая обитель Будды Шакьямуни.
Затем побываем в Сити-Чесс — городе шахмат, построенном к олимпиаде 1998 года. Его главный дворец напоминает калмыцкую кибитку.
После заглянем в интерактивный музей ойрат-монгольской кочевой культуры. Зайдём в юрту, познакомимся с бытом кочевого народа, узнаем историю ойратов и империи Чингисхана. Желающие смогут пройти мастер-класс по древнекалмыцкой письменности, приготовить национальные блюда — борцоки или бёреки, попробовать традиционные напитки — чигян или молочную водку, примерить костюмы и пострелять из лука.
Цветущие тюльпаны, священный тополь и этнопарк
После завтрака поедем в заповедник Чёрные земли, поля которого весной покрываются дикими тюльпанами. Устроим фотосессию и попытаемся отыскать чёрный тюльпан, который, по преданию, цветёт раз в 9 лет.
Посетим считающийся священным тополь, окружённый буддийскими ступами, и Хар-Булукский источник с лечебной водой. Затем увидим, как живут монахи в храме Геден Шеддуп Чойкорлинг, где бывал Далай-лама.
Пообедаем и отправимся в этнопарк. Познакомимся с культурой калмыцкого казачества и национальными танцами, заглянем в юрту шамана, попробуем кумыс, научимся метать аркан. Желающие смогут прокатиться на верблюдах или лошадях.
Стоянка ойратов, этнопарк и розовое озеро
Позавтракав, стартуем на стоянку монгольских ойратов. Увидим, как живут эти племена, погладим верблюдов редкой породы, продегустируем традиционные блюда и напитки.
Перед обедом побываем в этнопарке посёлка Адык. Зайдём в калмыцкую кибитку, примерим национальные костюмы, разгадаем народную головоломку, научимся вязать традиционные узлы.
Позже посетим артезианскую скважину с водой, которую можно поджечь, барханы, где до сих пор находят обломки древних глиняных сосудов или наконечники стрел. Заедем к Меклетинскому озеру розового цвета, берега которого богаты лечебной грязью.
Шопинг
После завтрака освободим номера и отправимся в мастерскую художницы. Она самостоятельно изготавливает аутентичные куклы, игрушки, миниатюры из стекла и дерева. После шопинга вернёмся в Волгоград и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Волгоград и обратно
- Ужины
- Катание на верблюдах или лошадях в этнопарке - 400 руб
- Стоимость тура указана при заселении в отель «Элиста». Доплата за размещение в одноместном номере - 10 050 руб
- Стоимость тура с заселением в отель «Марко Поло Garden» при двухместном размещении составляет 41 100 руб. за одного человека. Доплата за размещение в одноместном номере - 12 500 руб
- Стоимость тура с заселением в отель «Марко Поло» при двухместном размещении составляет 42 900 руб. за одного человека. Доплата за размещение в одноместном номере - 14 800 руб