Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Авторский тур в Волгограде

Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан

Приглашаем познакомиться с Калмыкией — краем буддийских храмов, кочевых народов и бескрайних степей.

Вы посетите богатую святынями столицу Элисту, город шахмат, которые здесь очень любят, этнографические деревни, где по крупицам воссоздан быт и культура местных племён.

Желающие смогут научиться старинной письменности, стрельбе из лука, метанию аркана или приготовлению национальных блюд.

Везде будете пробовать традиционную кухню, увидите редких верблюдов и розовое озеро и устроите незабываемую фотосессию в полях, усыпанных разноцветными дикими тюльпанами.
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Элиста» 3*, «Марко Поло Garden» 3* или «Marko Polo» 4*. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Элиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культуры

Встретимся в Волгограде и отправимся в Элисту. По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни и пойдём гулять.

Первым осмотрим сердце региона — столицу. Пройдёмся по центру Элисты, полюбуемся Золотыми воротами, покрутим огромный молитвенный барабан у пагоды Семи Дней и загадаем желание у храма Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Затем побываем в Сити-Чесс — городе шахмат, построенном к олимпиаде 1998 года. Его главный дворец напоминает калмыцкую кибитку.

После заглянем в интерактивный музей ойрат-монгольской кочевой культуры. Зайдём в юрту, познакомимся с бытом кочевого народа, узнаем историю ойратов и империи Чингисхана. Желающие смогут пройти мастер-класс по древнекалмыцкой письменности, приготовить национальные блюда — борцоки или бёреки, попробовать традиционные напитки — чигян или молочную водку, примерить костюмы и пострелять из лука.

Элиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культурыЭлиста, город шахмат и музей ойрат-монгольской культуры
2 день

Цветущие тюльпаны, священный тополь и этнопарк

После завтрака поедем в заповедник Чёрные земли, поля которого весной покрываются дикими тюльпанами. Устроим фотосессию и попытаемся отыскать чёрный тюльпан, который, по преданию, цветёт раз в 9 лет.

Посетим считающийся священным тополь, окружённый буддийскими ступами, и Хар-Булукский источник с лечебной водой. Затем увидим, как живут монахи в храме Геден Шеддуп Чойкорлинг, где бывал Далай-лама.

Пообедаем и отправимся в этнопарк. Познакомимся с культурой калмыцкого казачества и национальными танцами, заглянем в юрту шамана, попробуем кумыс, научимся метать аркан. Желающие смогут прокатиться на верблюдах или лошадях.

Цветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопаркЦветущие тюльпаны, священный тополь и этнопарк
3 день

Стоянка ойратов, этнопарк и розовое озеро

Позавтракав, стартуем на стоянку монгольских ойратов. Увидим, как живут эти племена, погладим верблюдов редкой породы, продегустируем традиционные блюда и напитки.

Перед обедом побываем в этнопарке посёлка Адык. Зайдём в калмыцкую кибитку, примерим национальные костюмы, разгадаем народную головоломку, научимся вязать традиционные узлы.

Позже посетим артезианскую скважину с водой, которую можно поджечь, барханы, где до сих пор находят обломки древних глиняных сосудов или наконечники стрел. Заедем к Меклетинскому озеру розового цвета, берега которого богаты лечебной грязью.

Стоянка ойратов, этнопарк и розовое озероСтоянка ойратов, этнопарк и розовое озероСтоянка ойратов, этнопарк и розовое озероСтоянка ойратов, этнопарк и розовое озеро
4 день

Шопинг

После завтрака освободим номера и отправимся в мастерскую художницы. Она самостоятельно изготавливает аутентичные куклы, игрушки, миниатюры из стекла и дерева. После шопинга вернёмся в Волгоград и попрощаемся.

ШопингШопингШопингШопинг

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Волгоград и обратно
  • Ужины
  • Катание на верблюдах или лошадях в этнопарке - 400 руб
  • Стоимость тура указана при заселении в отель «Элиста». Доплата за размещение в одноместном номере - 10 050 руб
  • Стоимость тура с заселением в отель «Марко Поло Garden» при двухместном размещении составляет 41 100 руб. за одного человека. Доплата за размещение в одноместном номере - 12 500 руб
  • Стоимость тура с заселением в отель «Марко Поло» при двухместном размещении составляет 42 900 руб. за одного человека. Доплата за размещение в одноместном номере - 14 800 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход у фонтана или аэропорт Волгограда, 10:30, выход из багажного отделения
Завершение: ж. - д. вокзал Волгограда, 16:45 или аэропорт Волгограда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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