1 день

Сизьма - этнографический музей - источник Пантелеймона Исцелителя - Часовня Ксении Блаженной

Прибытие в Вологду до 09:00. Раннее размещение в гостинице (с жд вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).

Завтрак в отеле.

10:00 Переезд в с. Сизьму (110 км). Путевая информация.

12:00 Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.

Экскурсия в храм Николая Чудотворца (1867-1873 гг.), где сохранилось большое количество старинных икон, каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который согласно легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения.

Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в период восстановления храма (образы Казанской Божьей матери, Серафима Соровского и др.).

Экскурсия на колокольню храма Николая Чудотворца (высота 18 м), где гостям разрешается звонить в колокола.

Экскурсия в музей (музей истории села Сизьма, музей льна, музей крестьянского быта, музей пива, музей хлеба) или посещение святого источника Пантелеймона исцелителя в д. Починок (есть возможность набрать воды, оборудованы омывальни).

Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рецептам в русской печи (для взрослых – дегустация сиземского пива).

Посещение д. Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении, святой колодец великомученика Георгия Победоносца (1678 г.), святая рябина, на которой явилась икона Богородицы, разрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы).

16:00 Переезд в г. Вологду (110 км).

18:00 Прибытие в г. Вологду. Отдых.