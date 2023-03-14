3 дня
Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза
Зайти в монастыри и церкви, узнать о тотемском барокко и увидеть чудо природы - Опоки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:10
9 мая в 09:10
19 990₽ за человека
5 дней
Роскошный тур в рождественскую Вологду: мастер-классы, высокая кухня от шефов и экскурсии
Поучиться ткать кружево, отведать вологодские блюда и своими руками сделать валенки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 5:30
157 000₽ за человека
5 дней
Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям
Подняться на колокольни храмов, погулять по Великому Устюгу и узнать всё о добыче соли
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:00
22 июл в 09:00
29 850₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна14 марта 2023Вологодский экспресс на 3 дняВсё было на высшем уровне!
- ППавел27 февраля 2023Вологодский экспресс на 3 дняБыло бы больше впечатлений если бы поехали летом или весной. Хотелось бы увидеть озера, а они все подо льдом. Решили ещё раз поехать в летний период.
- ННаталья Лазарева27 февраля 2023Вологодский экспресс на 3 дняТур "Вся Карелия" 22-24 февраля 2023 года. Хочу выразить огромную признательность нашему гиду Хартикайнен Руслане. За три дня поездки мы
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Спасо-Прилуцкий монастырь»
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