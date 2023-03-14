Спасо-Прилуцкий монастырь – туры в Вологде

Найдено 3 тура в категории «Спасо-Прилуцкий монастырь» в Вологде, цены от 19 990 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза
На машине
3 дня
Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза
Зайти в монастыри и церкви, узнать о тотемском барокко и увидеть чудо природы - Опоки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:10
9 мая в 09:10
19 990 за человека
Роскошный тур в рождественскую Вологду: мастер-классы, высокая кухня от шефов и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
5 дней
Роскошный тур в рождественскую Вологду: мастер-классы, высокая кухня от шефов и экскурсии
Поучиться ткать кружево, отведать вологодские блюда и своими руками сделать валенки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 5:30
157 000 за человека
Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям
На машине
5 дней
Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям
Подняться на колокольни храмов, погулять по Великому Устюгу и узнать всё о добыче соли
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:00
22 июл в 09:00
29 850 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Всё было на высшем уровне!
    Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!
  • П
    Павел
    27 февраля 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Было бы больше впечатлений если бы поехали летом или весной. Хотелось бы увидеть озера, а они все подо льдом. Решили ещё раз поехать в летний период.
  • Н
    Наталья Лазарева
    27 февраля 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Тур "Вся Карелия" 22-24 февраля 2023 года. Хочу выразить огромную признательность нашему гиду Хартикайнен Руслане. За три дня поездки мы
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    узнали столько нового, интересного, получили море позитива. И все это благодаря профессионализму Русланы, её любви к этому краю, интересной подаче материала и глубокому познанию истории Карелии. Руслана, большое Вам спасибо! Также хочу отметить достойную работу и профессионализм водителя Асфана. На все мероприятия мы приезжали в чётко обозначенное время. Ребята, Вы настоящие профи своего дела! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Спасо-Прилуцкий монастырь»

Самые популярные туры этой рубрики в Вологде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза
  2. Роскошный тур в рождественскую Вологду: мастер-классы, высокая кухня от шефов и экскурсии
  3. Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям
Какие места ещё посмотреть в Вологде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Спасо-Прилуцкий монастырь
  2. Спасо-Суморин монастырь
  3. Соборное Дворище
  4. Резиденция Деда Мороза
  5. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Вологде в феврале 2025
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