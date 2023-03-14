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узнали столько нового, интересного, получили море позитива. И все это благодаря профессионализму Русланы, её любви к этому краю, интересной подаче материала и глубокому познанию истории Карелии. Руслана, большое Вам спасибо! Также хочу отметить достойную работу и профессионализм водителя Асфана. На все мероприятия мы приезжали в чётко обозначенное время. Ребята, Вы настоящие профи своего дела! Всем рекомендую!