скидка
3%
3 дня
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
31 дек в 10:00
3300031 890₽ за человека
7 дней
Вологодские россыпи
Начало: Вологда
2 сен в 10:00
от 65 650₽ за человека
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
21 мар в 10:00
18 апр в 10:00
от 21 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия10 августа 2024Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
- ЕЕлена8 августа 2024Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
- ГГалина8 августа 2024Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ООльга23 июля 2024Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
- ККожаринова4 июля 2024Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
- ЕЕлена5 октября 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеВсе было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
- ЕЕкатерина1 августа 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
- ТТатьяна14 марта 2023Вологодский экспресс на 3 дняВсё было на высшем уровне!
- ППавел27 февраля 2023Вологодский экспресс на 3 дняБыло бы больше впечатлений если бы поехали летом или весной. Хотелось бы увидеть озера, а они все подо льдом. Решили ещё раз поехать в летний период.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Вологде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Вологде в августе 2024
Сейчас в Вологде в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 21 300 до 65 650 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Вологде на 2024 год по теме «Популярные места», 9 ⭐ отзывов, цены от 21300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь