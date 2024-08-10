Главные экскурсионные места в Вологде

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Вологде, цены от 21 300 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
3 дня
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
31 дек в 10:00
3300031 890 за человека
Вологодские россыпи
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Вологодские россыпи
Начало: Вологда
2 сен в 10:00
от 65 650 за человека
Весенний Вологодский калейдоскоп
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
21 мар в 10:00
18 апр в 10:00
от 21 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    10 августа 2024
    Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
    Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
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    Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍 Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
  • Г
    Галина
    8 августа 2024
    Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
    Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти
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    десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и отели и экскурсии выбирали среди местных. Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

    Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Вологодские россыпи
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Вологодские россыпи
    Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
  • К
    Кожаринова
    4 июля 2024
    Вологодские россыпи
    Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
    Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспортСпасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Все было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Всё было на высшем уровне!
    Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!
  • П
    Павел
    27 февраля 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Было бы больше впечатлений если бы поехали летом или весной. Хотелось бы увидеть озера, а они все подо льдом. Решили ещё раз поехать в летний период.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Популярные места»

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  1. Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
  2. Вологодские россыпи
  3. Весенний Вологодский калейдоскоп
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