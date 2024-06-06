Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
Групповой тур в Вологде

Край Вологодский - кружево времен

Мы приглашаем вас в потрясающее путешествие по чудесному Вологодскому краю! Вас ждут насыщенные экскурсии, уроки кузнечного дела и кружевоплетения, вы увидите старинные архитектурные памятники, которые были созданы руками мастеров прошлых столетий и прочувствуете атмосферу русской провинции.
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
Ближайшие даты:
6
июн
27
июн
18
июл
8
авг

Что вас ожидает:

Технологии металлургии
Технологии металлургии
Узнаете о развитии и эволюции металлургической отрасли в музее предприятия «Северсталь», изучите интересные экспозиции и интерактивные инсталляции
Ремесленные секреты
Ремесленные секреты
Поучаствуете в мастер-классе по художественной ковке и узнаете секреты устюженских кузнецов
Искусство кружева
Искусство кружева
Посетите уникальный музей кружева и познакомитесь с традициями кружевоплетения
Aутентичные вкусы севера
Aутентичные вкусы севера
Местная кухня усилит ваши впечатления от путешествия в чудесный Вологодский край
История и творчество в северных городах
История и творчество в северных городах
Посетите дома-музеи, переместитесь в прошлое и познакомитесь с архитектурой, историей и традициями

Программа тура по дням

1 день

Устюжна, посещение «Кузнечных дел мастерских» и село Даниловское

Прибытие в г. Череповец до 09:00.

Встреча с гидом у здания ж/д вокзала не ранее 08:30-09:00.

09:00 Переезд в г. Устюжну (130 км) с путевой информацией.

11:00 Экскурсия в Краеведческий музей, расположенный в соборе Рождества Богородицы, где гости познакомятся с документальным подтверждением факта пребывания ревизора-мошенника в городе, посетят уникальную часть храма с иконостасом 17 века.

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Хоть размером невелик, на всю Россию знаменит» пройдет по старинному центру Устюжны с осмотром Торговой и Соборной площадей, великолепных городских особняков и завершится посещением церкви Казанской Божьей матери. Во время экскурсии гости узнают историю устюженского края, древнейшего центра добычи железной руды и кузнечного дела, услышат легенду о прообразе провинциального города, описанного Н. В. Гоголем в комедии «Ревизор».

13:30 Обед.

14:15 Посещение «Кузнечных дел мастерских» с экскурсией и мастер-классом по художественной ковке. Слава о мастерстве устюженских кузнецов распространилась по многим городам российского государства. XVII век был периодом больших государственных заказов на изготовление пушек, ядер, саперного инструмента для армии.

15:00 Переезд в музей-усадьба Батюшковых-А. И. Куприна – в село Даниловское.

15:30 Посещение родового гнезда семьи Батюшковых, окутанного легендами и творческим духом русского поэта К. Н. Батюшкова и писателя А. И. Куприна.

16:30 Возвращение в Череповец (130 км).

18:30 Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.

Устюжна, посещение «Кузнечных дел мастерских» и село ДаниловскоеУстюжна, посещение «Кузнечных дел мастерских» и село Даниловское
2 день

Череповец, музей "Северсталь" и историко-художественный музей "Усадьба Гальских"

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом у гостиницы.

09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!». Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв. Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).

11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных. Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич - основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.

15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.

16:00 Переезд в Вологду (140 км).

18:00 Размещение в выбранной гостинице по паспорту. Свободное время. Ночлег.

Череповец, музей "Северсталь" и историко-художественный музей "Усадьба Гальских"Череповец, музей "Северсталь" и историко-художественный музей "Усадьба Гальских"Череповец, музей "Северсталь" и историко-художественный музей "Усадьба Гальских"
3 день

Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»

Завтрак в гостинице.

09:50 Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Обзорная экскурсия по городу «Кружевная линия» – туристы совершат путешествие по воображаемой линии, погружаясь в легендарное прошлое губернской столицы с древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды. Осмотр деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:00 Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.

14:00 Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково» (12 км) начнется экскурсией по территории восстановленной деревни конца 19 – начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера. Продолжиться участием в одной из интерактивных программ или мастер-классом (программа зависит от возможностей музея).

17:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время для посещения магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.

Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»
4 день

Кириллов и Ферапонтово или интерактивная программа «Русь былинная»

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом у входа в гостиницу.

09:00 Переезд в город Кириллов (130 км) с путевой информацией.

11:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Фотосессия на берегу Сиверского озера в летнее время.

13:00 Обед.

14:30 Посещение Ферапонтова монастыря: обзорная экскурсия по территории монастыря XV-XVII вв., посещение церкви преп. Мартиниана Белозерского чудотворца, посещение экспозиции «История Ферапонтова монастыря» в Трапезной палате, осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия.

Сеансовое посещение собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия (за доп. плату на месте).

Посещение сувенирного магазина-выставки «Куракинская керамика» с изделиями декоративно-прикладного искусства художника Н. Г. Мишинцевой в традициях мастеров керамики 16-17 веков.

Для заездов 08-11.08 вместо Ферапонтова монастыря будет программа «Русь былинная» в ИК «Сугорье»:

14:30 Интерактивная программа «Русь былинная». Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, знакомство с историей Сугорья. Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» соберет в парадной палате княжьего двора на совет князя и его дружину.

Гости узнают о костюмах и оберегах русских воинов, златотканом убранстве, «кованых кружевах» Древней Руси. Мастер средневековой кузницы познакомит с тайнами кузнечного ремесла и поможет выковать нехитрый сувенир. «Длинный дом викингов» раскроет секреты жизненного уклада скандинавских воинов 9-10 вв.

16:30 Возвращение в Вологду.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале.

Кириллов и Ферапонтово или интерактивная программа «Русь былинная»Кириллов и Ферапонтово или интерактивная программа «Русь былинная»Кириллов и Ферапонтово или интерактивная программа «Русь былинная»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Северные зори» 3* в Череповце и в отелях Вологды на выбор.

Гостиница/Вариант размещенияДвухместное*ОдноместноеТрехместное
Спасская 2*28 45031 10028 050
История 3*29 75035 45029 250
Аура 3*29 75035 45029 250
Губерния 3*29 45034 50028 550

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«История» 3

2 ночи

Отель «История» находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.

В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.

Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.

Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.

Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.

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«Аура» 3

2 ночи

В пределах исторического центра Вологды расположился отель «Aura hotel & spa на Благовещенская 54», встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.

В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.

В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.

У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.

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«Губерния» 3

2 ночи

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

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«Северные зори» 3

2 ночи

«Северные зори» - это трехзвездочная гостиница, которая находится в Череповце. Она была открыта в 1975 году и считается исторической. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.

В номерном фонде у гостиницы насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.

Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.

«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.

«Северные зори» 3«Северные зори» 3«Северные зори» 3«Северные зори» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа с входными билетами
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Череповца и обратно из Вологды
  • Ужины
  • Личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

Для заездов 08-11.08 вместо Ферапонтова монастыря будет программа «Русь былинная» в ИК «Сугорье».

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Что такое «обед по-вологодски»?

Шти по-вологодски грибные с овсяной заболткой, буженина с разварной картошечкой с зеленью на вологодском масле, калитка с лесными ягодами из вологодских лесов, чай ароматный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Вологды

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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