4 дня
Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
16 000₽ за человека
4 дня
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 36 100₽ за человека
4 дня
Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
Начало: Москва
20 фев в 10:00
1 мая в 10:00
от 29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий3 января 2025Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано.
- ВВера23 декабря 2024Спасибо большое за вашу работу.
- ЮЮлия23 ноября 2024Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге очень понравилось. Однозначно рекомендую и желаю процветания.
- ААнна6 ноября 2024Край Вологодский - кружево временТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.
- ЕЕкатерина3 августа 2024Край Вологодский - кружево временВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ООльга23 июля 2024Край Вологодский - кружево временХорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
- ООльга23 июля 2024Для первого посещения Вологодской области получилось идеальное знакомство с регионом. Если бы тур был длительнее по времени, то уже устала
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «4-дневные туры»
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