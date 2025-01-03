Экскурсионные туры на 4 дня в Вологде

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Вологде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
3 отзыва
4 дня
Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
16 000 за человека
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 36 100 за человека
Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
На автобусе
4 дня
Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
Начало: Москва
20 фев в 10:00
1 мая в 10:00
от 29 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    3 января 2025
    Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
    Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано.
    Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано
  • В
    Вера
    23 декабря 2024
    Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
    Спасибо большое за вашу работу.
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2024
    Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
    Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге очень понравилось. Однозначно рекомендую и желаю процветания.
    Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге
  • А
    Анна
    6 ноября 2024
    Край Вологодский - кружево времен
    Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.
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  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Край Вологодский - кружево времен
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Край Вологодский - кружево времен
    Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
    Для первого посещения Вологодской области получилось идеальное знакомство с регионом. Если бы тур был длительнее по времени, то уже устала
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    бы от избытка эмоций и информации. Кстати, локации все разнообразны: есть древние провинциальные города и монастыри, требующие реставрации, есть музеи зодчества и народных промыслов, полностью интерактивный музей металлургического гиганта и красивые восстановленные усадьбы. Хочется вернуться на Вологодчину ещё и многое увидеть!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Вологде в январе 2025
Сейчас в Вологде в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 36 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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