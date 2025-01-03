Д Дмитрий Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано.

В Вера Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня Спасибо большое за вашу работу.

Ю Юлия Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге очень понравилось. Однозначно рекомендую и желаю процветания.

А Анна Край Вологодский - кружево времен Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.

Е Екатерина Край Вологодский - кружево времен Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.

О Ольга Край Вологодский - кружево времен Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.