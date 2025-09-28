1 день

Клин - Торжок

02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:45-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Клин (~100 км). Путевая информация.

10:00 Посещение музея-заповедника П. И. Чайковского – главную достопримечательность и гордость Клина.

В музее полностью сохранена не только бытовая обстановка последних лет композитора, но и его богатый архив. Во время обзорной экскурсии посетители могут не только увидеть дом композитора, где полностью сохранилась обстановка XIX века, но и прогуляться по живописному мемориальному парку, а также посмотреть постоянно действующие экспозиции и выставки из фондов музея.

Здесь можно услышать уникальные аудиозаписи исполнения музыки великого композитора из коллекции фонда музея.

12:00 Переезд в Торжок (~160 км).

14:00 Гастрономический обед с мастер-классом «В гостях у Дарьи Пожарской».

Немного городов в России могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, который приобрел всемирную известность. А вот небольшой русский городок Торжок может. Именно здесь в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.

Мы выбрали для вас оригинальный рецепт 1853 года. Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев своё коронное блюдо.

Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.

В формате театрализованного представления для гостей продемонстрируют весь технологический процесс приготовления Пожарских котлет, а во время мастер-класса гостей ждет вкуснейший обед.

15:00 Обзорная экскурсия по Торжку.

Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей. Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом, и уже в то время он был фортпостом Великого Новгорода на одном из важных торговых путей. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников, и он найдет, чем вас удивить.

В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь (внешний осмотр). Сюда нужно ехать, если хочется легенд, стихов Пушкина и блеска золотного шитья.

Поэт неоднократно проезжал по Государевой дороге и в шуточной форме оставил потомкам советы, где перекусить по пути.

Широкую известность Торжку принес промысел золотного шитья, который удалось сохранить с XII века до наших дней. Приобрести сувениры с уникальной вышивкой можно в магазине при музее «Торжокские золотошвеи».

18:00 Отправление на Валдай (~160 км).

20:30 Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек или аналог по решению туроператора).

Свободное время.

