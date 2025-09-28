Программа тура по дням
Клин - Торжок
02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:45-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Переезд в Клин (~100 км). Путевая информация.
10:00 Посещение музея-заповедника П. И. Чайковского – главную достопримечательность и гордость Клина.
В музее полностью сохранена не только бытовая обстановка последних лет композитора, но и его богатый архив. Во время обзорной экскурсии посетители могут не только увидеть дом композитора, где полностью сохранилась обстановка XIX века, но и прогуляться по живописному мемориальному парку, а также посмотреть постоянно действующие экспозиции и выставки из фондов музея.
Здесь можно услышать уникальные аудиозаписи исполнения музыки великого композитора из коллекции фонда музея.
12:00 Переезд в Торжок (~160 км).
14:00 Гастрономический обед с мастер-классом «В гостях у Дарьи Пожарской».
Немного городов в России могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, который приобрел всемирную известность. А вот небольшой русский городок Торжок может. Именно здесь в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.
Мы выбрали для вас оригинальный рецепт 1853 года. Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев своё коронное блюдо.
Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.
В формате театрализованного представления для гостей продемонстрируют весь технологический процесс приготовления Пожарских котлет, а во время мастер-класса гостей ждет вкуснейший обед.
15:00 Обзорная экскурсия по Торжку.
Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей. Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом, и уже в то время он был фортпостом Великого Новгорода на одном из важных торговых путей. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников, и он найдет, чем вас удивить.
В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь (внешний осмотр). Сюда нужно ехать, если хочется легенд, стихов Пушкина и блеска золотного шитья.
Поэт неоднократно проезжал по Государевой дороге и в шуточной форме оставил потомкам советы, где перекусить по пути.
Широкую известность Торжку принес промысел золотного шитья, который удалось сохранить с XII века до наших дней. Приобрести сувениры с уникальной вышивкой можно в магазине при музее «Торжокские золотошвеи».
18:00 Отправление на Валдай (~160 км).
20:30 Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
Валдай - Великий Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей.
Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.
09:00 Главным символом Валдайского края является Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь (посещение), основанный в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.
Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.
Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.
Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.
Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.
Отправление в Великий Новгород (~ 150 км).
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Ярославова дворища.
Великий Новгород – один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны. Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Купеческое начало отразилось на территориальном делении города – исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.
Новгородский кремль, основанный еще в середине 11 века расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов. В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече – собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.
На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.
Софийский собор (посещение) один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля. Собор белокаменный, с пятью высокими куполами, напоминающими по форме русские шлемы, четыре из которых серые и только один сверкает золотом.
Ярославо дворище и Древний торг расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля. Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками.
18:00 Размещение в отеле «Садко» (резервные отели «Welcome inn», «Интурист», «Садко», «Парк Инн», «АМАКС Россия» или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
Кобона - Тихвин
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в село Кобона (~ 250 км).
12:00 Посещение музея «Кобона: Дорога жизни».
Маленькая деревня Кобона, расположенная на восточном берегу Ладожского озера, вошла в большую историю Великой Отечественной войны.
Здесь проходила знаменитая Дорога жизни, связавшая блокадный Ленинград с Большой землей.
В музее деревня Кобона представлена не только как важная точка Дороги жизни, но и как древнее русское поселение, известное с XVI века.
Тематически экспозиция разделена на несколько блоков: Дорога жизни, история деревни Кобона, быт Приладожских деревень, жизнь и творчество поэта А. А. Прокофьева, история Кобонской школы. Выставочные площади располагаются на двух этажах, в восьми залах.
14:00 Обед в кафе города.
Переезд в Тихвин (~ 150 км).
17:00 Обзорная экскурсия по Тихвину.
Тихвин – один из древних городов России, расположенный на юго-востоке Ленинградской области. В ходе обзорной экскурсии по городу туристы увидят исторический центр Тихвина, узнают, как менялся облик города на протяжении столетий.
Один из объектов показа – старая площадь – деловой центр, вокруг которого ровной сеткой расположены линии улиц. До начала XX века Тихвин состоял из деревянных домов, но здания, расположенные на центральной площади, выстраивались из камня.
До наших дней сохранился Гостиный двор, сооруженный в 1770-1780-е гг. А с вершины Орловской улицы можно увидеть следы средневековой планировки города.
19:00 Размещение в отеле «Тихвин» (резервные отели «Ларец», «Бум», «Свирь» или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
Тихвин - Череповец
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Посещение дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.
Музей называют «атмосферным», в нем каждый чувствует перенесение в эпоху 19 века не только зрительным, но и эмоциональным восприятием.
В доме со времени его постройки сохранились подлинные двери, полы, печи, лепнина на потолке, никаким капитальным перестройкам Дом не подвергался.
Экспозиция музея отражает тихвинский период жизни великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова с рождения в 1844 году по 1862 год, страницы творчества композитора, а также историю рода Римских-Корсаковых, отдельных его представителей, быт, обстановку, традиции, культуру, нравственные ценности в семье Римских-Корсаковых как представителей русского дворянства первой половины 19 века.
11:00 Переезд в Череповец (~320 км).
15:00 Обед в кафе города.
16:00 Посещение дома-музея семьи Верещагиных – единственный музей, который хранит память о семье, подарившей миру двух выдающихся личностей — Николая Верещагина, основателя молочной промышленности в России, и Василия Верещагина, знаменитого художника.
На территории усадебного комплекса сохранились каретный сарай, беседка, каменный и деревянный дома.
Обстановка мемориального дома бережно воссоздана по воспоминаниям Василия Верещагина в его автобиографической книге «Детство и отрочество». Здесь вас увлекут рассказом о хозяевах дома и их судьбах, покажут подлинные работы Василия Верещагина.
17:00 Обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв., квартал 50-60 годов прошлого века, построенный в стиле «Сталинский классицизм», и новые городские районы.
Вы увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, единственный в мире мемориальный музей семьи Верещагиных, череповецкий Камерный театр и многое другое.
Прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).
19:30 Размещение в отеле «Металлург» (резервные отели «Северные зори», «Александровский», «Единство» или аналог по решению туроператора).
Кириллов - Вологда
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Кириллов (~100 км).
10:30 Экскурсия по территории Кирилло-Белозерского монастыря.
Кирилло-Белозерский монастырь — расположен в г. Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря.
В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.
12:00 Переезд в Вологду (~130 км).
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Посещение Вологодского кремля с программой «Семь чудес Кремля».
В самом сердце старинного русского города сохранился удивительный архитектурный ансамбль Вологодского кремля — резиденции вологодских архиереев. В ходе экскурсии по этому живописному памятнику архитектуры и истории участники смогут побывать в самых его удивительных и красивых уголках и узнать интересные и даже загадочные факты.
17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
19:30 Размещение в отеле «Спасская» (резервные отели «Атриум», «Вологда» или аналог по решению туроператора).
Рыбинск - Углич. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Рыбинск (~220 км).
12:30 Посещение музей Мологского края.
Музей посвящен истории и культуре Мологи и Мологского района, затопленных в начале 1940-х годов в результате строительства Рыбинской ГЭС. С тех пор на дне рукотворного Рыбинского моря покоятся фундаменты старинного города Мологи, около 30 сельских церквей, 3 монастырей и другие архитектурные памятники. Более 130 000 жителей этих земель стали вынужденными переселенцами.
Музей располагается в здании часовни бывшего рыбинского подворья Мологского Афанасьевского женского монастыря и является одним из редких островков уцелевшей мологской старины.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Переезд в Углич (~75 км).
16:30 Обзорная экскурсия по исторической центральной части города: торговые ряды XIX в., дома купцов Евреиновых XIX в., здания первой публичной библиотеки XIX в., часовня Александра Невского, Казанского храма XVIII в.
Прогулка по территории Угличского кремля.
Угличский кремль — историко-архитектурный комплекс в центре города.
Расположен на высоком правом берегу реки Волги, между впадающими в неё речкой Шелковкой и Каменным ручьем, которые обеспечивали естественную защищенность крепости, усиленную рвом, прокопанным от Шелковки до Каменного ручья.
До наших времен сохранился ансамбль построек XV – XIX вв., включающий княжеские палаты, церковь Димитрия-царевича, Спасо-Преображенский собор, колокольню и здание Городской Думы.
18:30 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное прибытие в Москву (ближайшая станция метро).
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 49 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 16 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница Валдайские зори, Валдай
Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.
Гостиница Садко, Великий Новгород
Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
Отель Тихвин, Тихвин
Отель находится в городе Тихвин Ленинградской области. К услугам гостей место на автомобильной парковке, доступ в интернет, трансфер, прачечная, диско-бар.
Двухместные номера отеля выполнены в светлых тонах и оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, что бы гости могли чувствовать себя максимально комфортно.
В кафе подаются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин постояльцы за дополнительную плату могут приобрести блюда русской и европейской кухни.
Ближайшие достопримечательности - это Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, Спасо-Преображенский собор и дом-музей Н. А. Римского-Корсакова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно чуть больше двух километров.
Гостиница Металлург, Череповец
Гостиница Металлург находится в Череповце в 300 м от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Для своих гостей он предлагает широкий спектр услуг, который позволяет не только расслабиться после сложного дня, но и провести весело вечер или любое время суток. При необходимости для вас вызовут такси или трансфер.
Номерной фонд поделен на категории, для того, чтобы каждый постоялец мог подобрать вариант под себя. Большинство категорий имеют удобства, которые включают в себя душ и санузел. В независимости от того, какой номер вы выберите, вас ожидает полная комплектация качественной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу.
Для того, чтобы вы могли вкусно и сытно кушать в течение дня, открыт ресторан. Квалифицированные повара приготовят для вас изысканные блюда, которые оценят даже взыскательные гурманы.
А если вам нужно поработать, то снимите просторный конференц-зал, оборудованный последними технологиями, благодаря которым ваши переговоры или конференция пройдут максимально успешно.
Поблизости находятся памятник металлургам Преемственность поколений, детский и историко-краеведческий музеи. Расстояние до железнодорожного вокзала не превышает трех километров.
Гостиница Спасская, Вологда
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности, как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа- центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
Расстояние до аэропорта составит около 8 километров, до железнодорожного вокзала - полтора.
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 6 обедов)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 2400 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Новые города, очень хорошие экскурсии, я каждый день отправляла нашим родным "отчет", все так впечатлились, что тоже захотели поехать по такому маршруту. Единственный мой совет - сократить программу немного, чтобы было побольше свободного времени просто самим погулять))