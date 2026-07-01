Тайны северных монастырей. Углич - Рыбинск - Череповец - Вологда - Ярославль
Начало: Москва / Владимир
«09:00 Отправление на экскурсию в Свято-Введенский Толгский женский монастырь на речном трамвайчике (в период навигации)»
16 июл в 10:00
6 авг в 10:00
от 33 500 ₽ за человека
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12%
Тайны северных монастырей. Зимний тур. Углич - Рыбинск - Череповец - Вологда - Ярославль
Начало: Москва / Владимир
«09:00 Отправление на экскурсию в Свято-Введенский Толгский женский монастырь на речном трамвайчике (в период навигации)»
4 янв в 10:00
от 34 500 ₽
39 000 ₽ за человека
От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской области
Начало: Москва / Владимир
23 июл в 10:00
13 авг в 10:00
от 34 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Водные развлечения»
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