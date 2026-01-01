1 день

Вологда

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

06:45-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.

При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки менджеру при заказе.

Переезд в Вологду (~ 450 км). Путевая информация.

14:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

15:30 Посещение Вологодского Кремля с программой «Семь чудес Кремля». Совершить увлекательное путешествие и раскрыть все тайны Вологодского кремля можно на интерактивной экскурсионной программе «Семь чудес Кремля».

В самом сердце старинного русского города сохранился удивительный архитектурный ансамбль Вологодского кремля — резиденции вологодских архиереев.

В ходе экскурсии по этому живописному памятнику архитектуры и истории участники смогут побывать в самых его удивительных и красивых уголках и узнать интересные и даже загадочные факты.

В ходе увлекательной интерактивной прогулки участники программы увидят самое старое каменное здание Вологды и жемчужину Вологодской области — Софийский собор; узнают, откуда у Колокольни Софийского собора готические черты.

Смогут рассмотреть старейшую икону из собрания Вологодского музея-заповедника; узнают, какое сокровище хранится в Голубом зале Иосифовского корпуса Вологодского кремля; побывают в залах, где принимали Петра I и многое-многое другое.

17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» — это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами.

А также с величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

19:30 Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160