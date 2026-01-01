Мои заказы

От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской области

От Сухоны до Белого озера
Раскройте «Семь чудес Вологодского кремля», где оживают тайны Софийского собора.

А затем вдохните дух купечества на экскурсии «Вологда резная, масляная, кружевная».В Тотьме разгадаете секреты храмов-парусников и секретную технологию XVI века. Станете
читать дальшеуменьшить

солеваром на древнем заводе и узнаете, как черная лиса связана с далекой Калифорнией.

Пройдете по валам Белозерского кремля, где прятали московскую казну, и примерите быт русской деревни.

Завершите тур в Череповце путешествием в «Металлоториум» с 3D-эффектом и поймаете удачу за руку бронзового мальчика.

От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Вологда

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

06:45-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.

При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки менджеру при заказе.

Переезд в Вологду (~ 450 км). Путевая информация.

14:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

15:30 Посещение Вологодского Кремля с программой «Семь чудес Кремля». Совершить увлекательное путешествие и раскрыть все тайны Вологодского кремля можно на интерактивной экскурсионной программе «Семь чудес Кремля».

В самом сердце старинного русского города сохранился удивительный архитектурный ансамбль Вологодского кремля — резиденции вологодских архиереев.

В ходе экскурсии по этому живописному памятнику архитектуры и истории участники смогут побывать в самых его удивительных и красивых уголках и узнать интересные и даже загадочные факты.

В ходе увлекательной интерактивной прогулки участники программы увидят самое старое каменное здание Вологды и жемчужину Вологодской области — Софийский собор; узнают, откуда у Колокольни Софийского собора готические черты.

Смогут рассмотреть старейшую икону из собрания Вологодского музея-заповедника; узнают, какое сокровище хранится в Голубом зале Иосифовского корпуса Вологодского кремля; побывают в залах, где принимали Петра I и многое-многое другое.

17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» — это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами.

А также с величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

19:30 Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

ВологдаВологдаВологдаВологдаВологда
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Тотьма

Завтрак в ресторане отеля.

08:30 Отправление в Тотьму (~ 200 км).

11:30 Обзорная экскурсия «Соль земли Русской». Мы прогуляемся по тихим живописным улочкам, воспетым в стихах Николая Рубцова, полюбуемся на уникальные храмы-парусники в стиле «тотемское барокко», разгадаем тайну декоративных элементов — картушей.

Узнаем почему чёрная алеутская лиса стала символом города и чем прославил отечество в далекой Калифорнии на заре XIX века тотемский мещанин, услышим историю местного промысла, который почти 400 лет приносил немалые богатства городу и его жителям.

13:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

14:30 Экскурсия в дом-музей И. А. Кускова. Экспозиция посвящена знаменитому уроженцу Тотьмы, отважному мореходу и незаурядному дипломату, благодаря усилиям которого активно развивалась деятельность Русско-Американской компании.

16:00 Экскурсия в ландшафтный культурно-исторический комплекс «Соль Тотемская». Если вам никогда не доводилось бывать на средневековом заводе, то у вас будет уникальная возможность воочию увидеть инженерные памятники XVI-XVII веков.

А также узнать древние секретные технологии солеварного промысла, попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.

А затем там же прогуляться вдоль живописных речушек Солонухи и Ковды, насладиться красотами северной природы, сделать памятное фото на фоне возвышающегося храма Воскресения Христова, одного из лучших образцов «тотемского барокко».

17:30 Отправление в Вологду.

20:30 Возвращение в отель.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

ТотьмаТотьмаТотьма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Белозерск, Череповец

Завтрак в ресторане отеля.

08:30 Отправление в Белозерск (~ 215 км).

11:30 Обзорная экскурсия «7 чудес Белозерского кремля». Легенды и серьезные архивные документы приоткроют тайну городской жизни в одиннадцать столетий, где сохранились замечательные памятники истории и архитектуры.

Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в., крепость — памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемы-пруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера.

А также памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.), церковь Успения Богородицы XVI в., Спасо — Преображенский собор XVII в., Спаса Всемилостивого собор начала XVIII в.

Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили». В Музее этнографии Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв.

В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.

Экскурсия в музей «Традиционные лодки Белозерского края». Уникальный музей местного жителя Михаила Столярова находится в старинном купеческом амбаре и посвящен истории рыболовства, технологиям изготовления лодок, а также деревенскому домашнему быту.

Вы увидите различные виды традиционных лодок − с древнейших времен и до наших дней: «долблёнка», «рюхо», «душегубка», «белозерка» − огромная лодка, вмещающая до трёх с половиной тонн рыбы.

Во дворе музея привлекают внимание дубовый вельбот − быстроходная шлюпка с острыми носом и кормой, а также огромный «четырехлапый» якорь, уже лет 60 не использовавшийся по прямому назначению.

14:30 Обед в кафе города с дегустацией местной рыбки и традиционной северной выпечки (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки«).

15:30 Отправление в Череповец (~ 115 км).

17:00 Экскурсия в Музей металлургической промышленности. Это современный промышленный музей России, посвящённый истории и современности чёрной металлургии. В его экспозиции представлены уникальные экспонаты на металлургическую тематику.

Экспозиция музея спроектирована с использованием современных технологий.

Тематические залы «Истоки металлургии» и «Стальная современность» оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, которые созданы на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

Экспозиции, погружающие в мир металлургии, дополняет зал «Металлоториум». Это – творческая площадка, где в увлекательной форме происходит знакомство с различными свойствами металлов.

На площадке действует 3D-стереозал, который перенесет посетителей в основные цехи ЧерМК, в числе которых: крупнейшая в Европе доменная печь «Северянка», один из самых производительных станов горячей прокатки в России – стан-2000, мощное сталеплавильное производство и т. д.

19:00 Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Белозерск, ЧереповецБелозерск, ЧереповецБелозерск, ЧереповецБелозерск, Череповец
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Череповец, Грязовец

Завтрак в ресторане отеля.

08:30 Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку.

А также Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв., квартал 50-60 годов прошлого века, построенный в стиле «Сталинский классицизм», и новые городские районы.

Вы увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, единственный в мире мемориальный музей семьи Верещагиных, череповецкий Камерный театр и многое другое.

Прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика.

10:30 Отправление в Грязовец (~ 180 км).

13:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

14:30 Экскурсия в Грязовецкий музей истории и народной культуры с экспозицией «Грязовец торговый».

Квест-игра «Тайны старого города» по исторической части Грязовца.

16:30 Отправление домой.

23:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. м. ВДНХ.

02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.

Череповец, ГрязовецЧереповец, ГрязовецЧереповец, Грязовец
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах: «Спасская» 3* г. Вологда, «Северные зори» или аналог г. Череповец.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

завтракзавтрак, обедзавтрак, обед, ужин
34500 рублей37900 рублей42400 рублей

Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 1000 / 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Спасская»

2 ночи

Гостинично-развлекательный комплекс «Спасский» расположен в историческом и культурном центре города Вологды. Гостиница, ресторан, центр семейного отдыха с боулингом, бильярдом и кафе, кондитерская, кафе-столовая, бар, туристическая фирма — здесь есть всё для комфортного отдыха.

Самая крупная гостиница в центре Вологды с номерным фондом в 196 номеров. Светлые, просторные номера — от «эконом» до «премиум» — сделают отдых в нашем городе еще комфортнее. Здесь есть всё, что необходимо для работы и отдыха: Wi-Fi, конференц-зал на 100 человек, ресторан, бары, кафе, боулинг, бильярд, сауна и комната отдыха, сувенирная лавка, массажные кабинеты и удобная охраняемая парковка.

Ресторан «Спасский» — один из крупнейших ресторанов в Вологде, с элегантным интерьером, рассчитан на 350 гостей. Это отличное место для проведения деловых встреч, пресс-конференций, презентаций, а также свадебных банкетов, юбилейных и выпускных вечеров. В «Спасском» вас ждет отличное меню, живая музыка и приятная атмосфера.

В кафе-столовой «Башня» широкий ассортимент блюд линии раздачи, меню быстрого питания, пиццы и бургеры. А для детей проводятся кулинарные мастер-классы в «Школе маленького шефа».

Кафе «X-Stream» расположено на территории бильярд-центра. Здесь можно весело провести время с друзьями, отпраздновать день рождения. В кафе есть как взрослое, так и детское меню с широким ассортиментом пицц, закусок, напитков.

Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»Гостиница «Спасская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Северные зори

1 ночь

«Северные зори» - это трехзвездочный отель, который находится в Череповце. Он был открыт в 1975 году и считается историческим. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.

В номерном фонде у отеля насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.

Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.

«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.

Северные зориСеверные зориСеверные зориСеверные зори
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1600 руб
  • Питание вне выбранного тарифа
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Какие скидки есть в туре?

Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 1000 / 1500 рублей (3 человека в номере).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую важную информацию нужно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Вологды

Похожие туры на «От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской области»

Северное кружево Вологды
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северное кружево Вологды
Начало: Москва
5 июн в 10:00
10 июл в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Сказка Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 24 290 ₽ за человека
Славянский марш. Автобусный тур с посещением Великого Новгорода и Вологды
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Славянский марш. Автобусный тур с посещением Великого Новгорода и Вологды
Начало: Москва
9 июн в 10:00
7 июл в 10:00
55 900 ₽ за человека
Северное кружево Вологды. Зимний тур
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Северное кружево Вологды. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 19 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Вологде
Все туры из Вологды
от 34 500 ₽ за человека