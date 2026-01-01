А затем вдохните дух купечества на экскурсии «Вологда резная, масляная, кружевная».В Тотьме разгадаете секреты храмов-парусников и секретную технологию XVI века. Станете
Программа тура по дням
Вологда
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
06:45-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.
При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки менджеру при заказе.
Переезд в Вологду (~ 450 км). Путевая информация.
14:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
15:30 Посещение Вологодского Кремля с программой «Семь чудес Кремля». Совершить увлекательное путешествие и раскрыть все тайны Вологодского кремля можно на интерактивной экскурсионной программе «Семь чудес Кремля».
В самом сердце старинного русского города сохранился удивительный архитектурный ансамбль Вологодского кремля — резиденции вологодских архиереев.
В ходе экскурсии по этому живописному памятнику архитектуры и истории участники смогут побывать в самых его удивительных и красивых уголках и узнать интересные и даже загадочные факты.
В ходе увлекательной интерактивной прогулки участники программы увидят самое старое каменное здание Вологды и жемчужину Вологодской области — Софийский собор; узнают, откуда у Колокольни Софийского собора готические черты.
Смогут рассмотреть старейшую икону из собрания Вологодского музея-заповедника; узнают, какое сокровище хранится в Голубом зале Иосифовского корпуса Вологодского кремля; побывают в залах, где принимали Петра I и многое-многое другое.
17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» — это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами.
А также с величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
19:30 Размещение в отеле.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Тотьма
Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Отправление в Тотьму (~ 200 км).
11:30 Обзорная экскурсия «Соль земли Русской». Мы прогуляемся по тихим живописным улочкам, воспетым в стихах Николая Рубцова, полюбуемся на уникальные храмы-парусники в стиле «тотемское барокко», разгадаем тайну декоративных элементов — картушей.
Узнаем почему чёрная алеутская лиса стала символом города и чем прославил отечество в далекой Калифорнии на заре XIX века тотемский мещанин, услышим историю местного промысла, который почти 400 лет приносил немалые богатства городу и его жителям.
13:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
14:30 Экскурсия в дом-музей И. А. Кускова. Экспозиция посвящена знаменитому уроженцу Тотьмы, отважному мореходу и незаурядному дипломату, благодаря усилиям которого активно развивалась деятельность Русско-Американской компании.
16:00 Экскурсия в ландшафтный культурно-исторический комплекс «Соль Тотемская». Если вам никогда не доводилось бывать на средневековом заводе, то у вас будет уникальная возможность воочию увидеть инженерные памятники XVI-XVII веков.
А также узнать древние секретные технологии солеварного промысла, попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.
А затем там же прогуляться вдоль живописных речушек Солонухи и Ковды, насладиться красотами северной природы, сделать памятное фото на фоне возвышающегося храма Воскресения Христова, одного из лучших образцов «тотемского барокко».
17:30 Отправление в Вологду.
20:30 Возвращение в отель.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Белозерск, Череповец
Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Отправление в Белозерск (~ 215 км).
11:30 Обзорная экскурсия «7 чудес Белозерского кремля». Легенды и серьезные архивные документы приоткроют тайну городской жизни в одиннадцать столетий, где сохранились замечательные памятники истории и архитектуры.
Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в., крепость — памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемы-пруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера.
А также памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.), церковь Успения Богородицы XVI в., Спасо — Преображенский собор XVII в., Спаса Всемилостивого собор начала XVIII в.
Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили». В Музее этнографии Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв.
В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.
Экскурсия в музей «Традиционные лодки Белозерского края». Уникальный музей местного жителя Михаила Столярова находится в старинном купеческом амбаре и посвящен истории рыболовства, технологиям изготовления лодок, а также деревенскому домашнему быту.
Вы увидите различные виды традиционных лодок − с древнейших времен и до наших дней: «долблёнка», «рюхо», «душегубка», «белозерка» − огромная лодка, вмещающая до трёх с половиной тонн рыбы.
Во дворе музея привлекают внимание дубовый вельбот − быстроходная шлюпка с острыми носом и кормой, а также огромный «четырехлапый» якорь, уже лет 60 не использовавшийся по прямому назначению.
14:30 Обед в кафе города с дегустацией местной рыбки и традиционной северной выпечки (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки«).
15:30 Отправление в Череповец (~ 115 км).
17:00 Экскурсия в Музей металлургической промышленности. Это современный промышленный музей России, посвящённый истории и современности чёрной металлургии. В его экспозиции представлены уникальные экспонаты на металлургическую тематику.
Экспозиция музея спроектирована с использованием современных технологий.
Тематические залы «Истоки металлургии» и «Стальная современность» оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, которые созданы на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.
Экспозиции, погружающие в мир металлургии, дополняет зал «Металлоториум». Это – творческая площадка, где в увлекательной форме происходит знакомство с различными свойствами металлов.
На площадке действует 3D-стереозал, который перенесет посетителей в основные цехи ЧерМК, в числе которых: крупнейшая в Европе доменная печь «Северянка», один из самых производительных станов горячей прокатки в России – стан-2000, мощное сталеплавильное производство и т. д.
19:00 Размещение в отеле.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Череповец, Грязовец
Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку.
А также Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв., квартал 50-60 годов прошлого века, построенный в стиле «Сталинский классицизм», и новые городские районы.
Вы увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, единственный в мире мемориальный музей семьи Верещагиных, череповецкий Камерный театр и многое другое.
Прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика.
10:30 Отправление в Грязовец (~ 180 км).
13:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
14:30 Экскурсия в Грязовецкий музей истории и народной культуры с экспозицией «Грязовец торговый».
Квест-игра «Тайны старого города» по исторической части Грязовца.
16:30 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. м. ВДНХ.
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах: «Спасская» 3* г. Вологда, «Северные зори» или аналог г. Череповец.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|завтрак
|завтрак, обед
|завтрак, обед, ужин
|34500 рублей
|37900 рублей
|42400 рублей
Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 1000 / 1500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Спасская»
Гостинично-развлекательный комплекс «Спасский» расположен в историческом и культурном центре города Вологды. Гостиница, ресторан, центр семейного отдыха с боулингом, бильярдом и кафе, кондитерская, кафе-столовая, бар, туристическая фирма — здесь есть всё для комфортного отдыха.
Самая крупная гостиница в центре Вологды с номерным фондом в 196 номеров. Светлые, просторные номера — от «эконом» до «премиум» — сделают отдых в нашем городе еще комфортнее. Здесь есть всё, что необходимо для работы и отдыха: Wi-Fi, конференц-зал на 100 человек, ресторан, бары, кафе, боулинг, бильярд, сауна и комната отдыха, сувенирная лавка, массажные кабинеты и удобная охраняемая парковка.
Ресторан «Спасский» — один из крупнейших ресторанов в Вологде, с элегантным интерьером, рассчитан на 350 гостей. Это отличное место для проведения деловых встреч, пресс-конференций, презентаций, а также свадебных банкетов, юбилейных и выпускных вечеров. В «Спасском» вас ждет отличное меню, живая музыка и приятная атмосфера.
В кафе-столовой «Башня» широкий ассортимент блюд линии раздачи, меню быстрого питания, пиццы и бургеры. А для детей проводятся кулинарные мастер-классы в «Школе маленького шефа».
Кафе «X-Stream» расположено на территории бильярд-центра. Здесь можно весело провести время с друзьями, отпраздновать день рождения. В кафе есть как взрослое, так и детское меню с широким ассортиментом пицц, закусок, напитков.
Северные зори
«Северные зори» - это трехзвездочный отель, который находится в Череповце. Он был открыт в 1975 году и считается историческим. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.
В номерном фонде у отеля насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.
Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.
«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание вне выбранного тарифа
- Личные расходы
Какие скидки есть в туре?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.