Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
Завтра в 10:00
17 ноя в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волоколамске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в ноябре 2025
Сейчас в Волоколамске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Волоколамске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 103 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь