Индивидуальные экскурсии в Волоколамске с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Волоколамске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Пешая
62 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 за всё до 10 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
На машине
14 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади Волоколамска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 за всё до 3 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
4500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 февраля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Ольга увлекательно и с большой любовью рассказала о родном городе. К сожалению сейчас переходный период в Кремле, потому что он
    читать дальше

    теперь принадлежит РПЦ, но это никакого отношения не имеет к работе гида. Ольга много рассказала дополнительной информации об окрестностях Волоколамск, поэтому планируем вернуться еще

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Ольга Константиновна - прекрасный экскурсовод, умеющая заинтересовать и детей, и взрослых. Интереснейшая экскурсия, погружение в историю нашей страны. Экскурсия, которая останется в памяти. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилось. Очень интересный рассказ, дети 12 и 14 лет слушали с удовольствием. Грамотно составлен пешеходный маршрут. Очень советую!
    Экскурсия очень понравилось. Очень интересный рассказ, дети 12 и 14 лет слушали с удовольствием. Грамотно составлен пешеходный маршрут. Очень советую!Экскурсия очень понравилось. Очень интересный рассказ, дети 12 и 14 лет слушали с удовольствием. Грамотно составлен пешеходный маршрут. Очень советую!Экскурсия очень понравилось. Очень интересный рассказ, дети 12 и 14 лет слушали с удовольствием. Грамотно составлен пешеходный маршрут. Очень советую!Экскурсия очень понравилось. Очень интересный рассказ, дети 12 и 14 лет слушали с удовольствием. Грамотно составлен пешеходный маршрут. Очень советую!Экскурсия очень понравилось. Очень интересный рассказ, дети 12 и 14 лет слушали с удовольствием. Грамотно составлен пешеходный маршрут. Очень советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в феврале 2025
Сейчас в Волоколамске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5800. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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