Дивногорский заповедник с его Меловыми пещерами, причудливыми вершинами холмов и пещерными храмами – это особое место. Вы посетите: Костомаровский Спасский пещерный монастырь, пройдетесь по Воронежу, полюбуетесь жемчужиной Воронежской области — замком принцессы Ольденбургской, посетите усадьбу Д. Веневитинова, а также один из древнейших городов России – Елец.

Программа тура по дням

1 день Рязань – Елец. Экскурсия по городу. Переезд в Воронеж

Выезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Елец (310 км). Путевая информация. Город Елец, основанный предположительно в 968 году при киевском князе Владимире Святославовиче, является памятником градостроительства XVI-XVII веков. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Земли родной минувшая судьба…» с посещением Красной площади, Елецкого Знаменского женского монастыря, Вознесенского собора (был возведен в середине XIX века под руководством К.А.Тона, по проектам которого построены храм Христа Спасителя, Оружейная палата Кремля, железнодорожные вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге и великое множество церквей по всей России), Великокняжеского храма (знаменит оригинальным «хрустальным» крестом и уникальным иконостасом, выполненным из художественной керамики). Обед в кафе. Переезд в г. Воронеж (140 км). Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день Костомаровский Спасский пещерный монастырь, пещера Покаяния. Переезд в Дивногорье, экскурсия в музей-заповедник

Завтрак. Экскурсия в «воронежскую Палестину» – Костомаровский Спасский пещерный монастырь – самую крупную пещеру Костомаровских подземелий, целый подземный комплекс с кельями, пещерным храмом и подземной усыпальницей. Первые пещеры Костомаровского монастыря были выкопаны еще в незапамятные, библейские времена. Именно сюда пришли первые христиане, вдохновленные проповедями Андрея Первозванного. Многие ученые-историки склоняются к мысли, что именно отсюда пошло крещение великой Руси. Вы побываете в Пещере Покаяния, в кельях схимников. Переезд в Дивногорье (или Белогорье). К югу от Воронежа, в среднем течении Дона, высятся кряжи высоких (до ста метров) меловых гор – настоящее чудо природы. Некоторые столбы напоминают фигуры животных или людей, некоторые – удивительные здания. В просторечии эти столбы издревле назывались Дивами, а вся местность – Дивногорье или Белогорье. Обед в кафе. Экскурсия в музей-заповедник. Подъем по ступеням на верхнее плато (около 400 ступенек). Посещение пещерного храма, большого каньона, остатков хазарского городища, знакомство с местной растительностью. По желанию можно искупаться в чистой прозрачной Тихой Сосне. Возвращение в Воронеж. Свободное время.

3 день Экскурсия по Воронежу, музей-корабль «ГотоПредестинация», экскурсия в музей-усадьбу Д.В.Веневитинова, замок принцессы Ольденбургской