Дивногорский заповедник с его Меловыми пещерами, причудливыми вершинами холмов и пещерными храмами – это особое место. Вы посетите: Костомаровский Спасский пещерный монастырь, пройдетесь по Воронежу, полюбуетесь жемчужиной Воронежской области — замком принцессы Ольденбургской, посетите усадьбу Д. Веневитинова, а также один из древнейших городов России – Елец.
Преимущества этого путешествия:
Выезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Елец (310 км).
Путевая информация.
Город Елец, основанный предположительно в 968 году при киевском князе Владимире Святославовиче, является памятником градостроительства XVI-XVII веков.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Земли родной минувшая судьба…» с посещением Красной площади, Елецкого Знаменского женского монастыря, Вознесенского собора (был возведен в середине XIX века под руководством К.А.Тона, по проектам которого построены храм Христа Спасителя, Оружейная палата Кремля, железнодорожные вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге и великое множество церквей по всей России), Великокняжеского храма (знаменит оригинальным «хрустальным» крестом и уникальным иконостасом, выполненным из художественной керамики).
Обед в кафе.
Переезд в г. Воронеж (140 км).
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в «воронежскую Палестину» – Костомаровский Спасский пещерный монастырь – самую крупную пещеру Костомаровских подземелий, целый подземный комплекс с кельями, пещерным храмом и подземной усыпальницей.
Первые пещеры Костомаровского монастыря были выкопаны еще в незапамятные, библейские времена.
Именно сюда пришли первые христиане, вдохновленные проповедями Андрея Первозванного.
Многие ученые-историки склоняются к мысли, что именно отсюда пошло крещение великой Руси.
Вы побываете в Пещере Покаяния, в кельях схимников.
Переезд в Дивногорье (или Белогорье).
К югу от Воронежа, в среднем течении Дона, высятся кряжи высоких (до ста метров) меловых гор – настоящее чудо природы.
Некоторые столбы напоминают фигуры животных или людей, некоторые – удивительные здания.
В просторечии эти столбы издревле назывались Дивами, а вся местность – Дивногорье или Белогорье.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей-заповедник.
Подъем по ступеням на верхнее плато (около 400 ступенек).
Посещение пещерного храма, большого каньона, остатков хазарского городища, знакомство с местной растительностью.
По желанию можно искупаться в чистой прозрачной Тихой Сосне.
Возвращение в Воронеж.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Воронежу с посещением Адмиралтейской площади, Успенского Адмиралтейского храма (XVII в.) – места освящения кораблей, знакомство с памятниками истории, архитектуры, культуры.
Посещение музея-корабля «ГотоПредестинация».
Обед.
Переезд в с. Новоживотинное (27 км).
Экскурсия в музей-усадьбу Д.В.Веневитинова – одна из немногих сохранившихся в России дворянских усадеб XVIII века, принадлежавших старинному дворянскому роду Веневитиновых (Д.Веневитинов явился прототипом Владимира Ленского из пушкинского «Евгения Онегина»).
Переезд в пос. Рамонь (17 км).
Посещение дворцового комплекса Ольденбургских.
Экстерьер Дворца принцессы Ольденбургской – грандиозный дворец, построенный в 1883 году в староанглийском стиле, овеян тайнами и самыми романтичными легендами, принадлежал Евгении Романовской, в замужестве принцессе Ольденбургской.
Экскурсия по экспозиции «Романовы. Ольденбургские. История отношений» в Свитском корпусе Дворцового комплекса.
Вы узнаете историю, связанную с жизнью и деятельностью Российского императорского дома и в частности семейства Ольденбургских, честно и преданно, служивших на благо России и так много сделавших для ее величия и процветания прелестнейшего уголка – имения Рамонь Воронежской губернии, владельцами которого они являлись с 1878 года. Романовы – Ольденбургские представлены как государственные деятели, правители державы, и как простые люди с их личностными отношениями, человеческими чувствами, ценностями и увлечениями.
Отъезд в Рязань (позднее прибытие).
Тур предусматривает проживание в отеле.
Скидка школьникам, пенсионерам – 150 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 2 600 рублей.
Для посещения монастырей женщинам необходимо иметь платок на голову и юбку, недопустима одежда, открывающая плечи и колени. Для посещения заповедника необходима удобная закрытая обувь.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.