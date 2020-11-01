Дивногорье. Тайны подземных монастырей

Экскурсионный тур «Дивногорье. Тайны подземных монастырей» на 3 дня

5
1 отзыв
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Дивногорье. Тайны подземных монастырей
Ближайшие даты:
01
июл

Описание

Дивногорский заповедник с его Меловыми пещерами, причудливыми вершинами холмов и пещерными храмами – это особое место. Вы посетите: Костомаровский Спасский пещерный монастырь, пройдетесь по Воронежу, полюбуетесь жемчужиной Воронежской области — замком принцессы Ольденбургской, посетите усадьбу Д. Веневитинова, а также один из древнейших городов России – Елец.

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – в туре Вам не придется скучать. Вас ждут экскурсии по интересным местам, посещения монастырей и экскурсии по городу;
  • незабываемые пейзажи Воронежской области;
  • выходной тур для всей семьи.

Программа тура по дням

1 день
Рязань – Елец. Экскурсия по городу. Переезд в Воронеж

Выезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Елец (310 км). 

Путевая информация. 

Город Елец, основанный предположительно в 968 году при киевском князе Владимире Святославовиче, является памятником градостроительства XVI-XVII веков. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Земли родной минувшая судьба…» с посещением Красной площади, Елецкого Знаменского женского монастыря, Вознесенского собора (был возведен в середине XIX века под руководством К.А.Тона, по проектам которого построены храм Христа Спасителя, Оружейная палата Кремля, железнодорожные вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге и великое множество церквей по всей России), Великокняжеского храма (знаменит оригинальным «хрустальным» крестом и уникальным иконостасом, выполненным из художественной керамики). 

Обед в кафе. 

Переезд в г. Воронеж (140 км). 

Размещение в гостинице. 

Свободное время.

2 день
Костомаровский Спасский пещерный монастырь, пещера Покаяния. Переезд в Дивногорье, экскурсия в музей-заповедник

Завтрак. 

Экскурсия в «воронежскую Палестину» – Костомаровский Спасский пещерный монастырь – самую крупную пещеру Костомаровских подземелий, целый подземный комплекс с кельями, пещерным храмом и подземной усыпальницей.

Первые пещеры Костомаровского монастыря были выкопаны еще в незапамятные, библейские времена. 

Именно сюда пришли первые христиане, вдохновленные проповедями Андрея Первозванного.

Многие ученые-историки склоняются к мысли, что именно отсюда пошло крещение великой Руси. 

Вы побываете в Пещере Покаяния, в кельях схимников. 

Переезд в Дивногорье (или Белогорье). 

К югу от Воронежа, в среднем течении Дона, высятся кряжи высоких (до ста метров) меловых гор – настоящее чудо природы. 

Некоторые столбы напоминают фигуры животных или людей, некоторые – удивительные здания. 

В просторечии эти столбы издревле назывались Дивами, а вся местность – Дивногорье или Белогорье. 

Обед в кафе. 

Экскурсия в музей-заповедник

Подъем по ступеням на верхнее плато (около 400 ступенек). 

Посещение пещерного храма, большого каньона, остатков хазарского городища, знакомство с местной растительностью. 

По желанию можно искупаться в чистой прозрачной Тихой Сосне. 

Возвращение в Воронеж. 

Свободное время.

3 день
Экскурсия по Воронежу, музей-корабль «ГотоПредестинация», экскурсия в музей-усадьбу Д.В.Веневитинова, замок принцессы Ольденбургской

Завтрак. 

Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по Воронежу с посещением Адмиралтейской площади, Успенского Адмиралтейского храма (XVII в.) – места освящения кораблей, знакомство с памятниками истории, архитектуры, культуры. 

Посещение музея-корабля «ГотоПредестинация». 

Обед. 

Переезд в с. Новоживотинное (27 км). 

Экскурсия в музей-усадьбу Д.В.Веневитинова – одна из немногих сохранившихся в России дворянских усадеб XVIII века, принадлежавших старинному дворянскому роду Веневитиновых (Д.Веневитинов явился прототипом Владимира Ленского из пушкинского «Евгения Онегина»).

Переезд в пос. Рамонь (17 км). 

Посещение дворцового комплекса Ольденбургских

Экстерьер Дворца принцессы Ольденбургской – грандиозный дворец, построенный в 1883 году в староанглийском стиле, овеян тайнами и самыми романтичными легендами, принадлежал Евгении Романовской, в замужестве принцессе Ольденбургской. 

Экскурсия по экспозиции «Романовы. Ольденбургские. История отношений» в Свитском корпусе Дворцового комплекса. 

Вы узнаете историю, связанную с жизнью и деятельностью Российского императорского дома и в частности семейства Ольденбургских, честно и преданно, служивших на благо России и так много сделавших для ее величия и процветания прелестнейшего уголка – имения Рамонь Воронежской губернии, владельцами которого они являлись с 1878 года. Романовы – Ольденбургские представлены как государственные деятели, правители державы, и как простые люди с их личностными отношениями, человеческими чувствами, ценностями и увлечениями.

Отъезд в Рязань (позднее прибытие).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Скидка школьникам, пенсионерам – 150 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 2 600 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице «Mercure Воронеж Центр»
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи
  • Работа гида-сопровождающего
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 2 600 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Рязань
Какие требования к одежде для посещения храмов?

Для посещения монастырей женщинам необходимо иметь платок на голову и юбку, недопустима одежда, открывающая плечи и колени. Для посещения заповедника необходима удобная закрытая обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Ю
1 ноя 2020
Продолжаем открывать новые места. На этот раз были очень рады посетить в новогодние каникулы г. Кострому. Получили массу положительных эмоций! Хотим выразить благодарность за грамотно составленный маршрут поездки, прекрасный подбор экскурсоводов, как сопровождающего нас из Рязани, так и экскурсовода Костромы. Всё было очень хорошо. Спасибо за прекрасную поездку.

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