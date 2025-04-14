Экскурсия «Воронеж в стиле модерн» предлагает погрузиться в атмосферу прошлого, открывая для себя уникальные здания эпохи модерн. Участники узнают о создателях этих архитектурных шедевров и о том, как они пережили

время. Маршрут включает в себя такие знаковые места, как площадь Ленина, улица Платонова и сквер Бунина. Здесь соседствуют разные эпохи и стили, создавая неповторимый архитектурный ансамбль. Особое внимание уделяется особенностям стиля модерн и его деталям, которые легко распознать в городском пейзаже. Воронеж раскроет свои тайны и подарит незабываемые впечатления

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Это обзорная экскурсия по центру города, главными героями которой станут здания эпохи модерн. Вы узнаете об их создателях и особенностях этой причудливой архитектуры, а также о том, какие перипетии им довелось пережить. И конечно, не пропустим и прочие выдающиеся сооружения, построенные в других стилях.

Вы увидите:

Площадь Ленина и улицу Платонова, где соседствуют здания разных эпох и стилей

Сквер Бунина с двумя замечательными памятниками

Каменный мост

Воскресенский храм — образец провинциального барокко, связанный с темой модерна

Есенинскую аллею, с двумя памятниками разному времени

Нарядный дом Лагутина и загадочный дом с совой

Проспект Революции — яркий пример архитектурных контрастов

Я расскажу: