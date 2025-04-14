Экскурсия «Воронеж в стиле модерн» предлагает погрузиться в атмосферу прошлого, открывая для себя уникальные здания эпохи модерн. Участники узнают о создателях этих архитектурных шедевров и о том, как они пережили
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура модерна
- 📜 Исторические факты и тайны
- 🌆 Прогулка по центральным улицам
- 🕌 Воскресенский храм и его история
- 🗿 Сквер Бунина и памятники
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Улица Платонова
- Сквер Бунина
- Каменный мост
- Воскресенский храм
- Есенинская аллея
- Дом Лагутина
- Дом с совой
- Проспект Революции
Описание экскурсии
Это обзорная экскурсия по центру города, главными героями которой станут здания эпохи модерн. Вы узнаете об их создателях и особенностях этой причудливой архитектуры, а также о том, какие перипетии им довелось пережить. И конечно, не пропустим и прочие выдающиеся сооружения, построенные в других стилях.
Вы увидите:
- Площадь Ленина и улицу Платонова, где соседствуют здания разных эпох и стилей
- Сквер Бунина с двумя замечательными памятниками
- Каменный мост
- Воскресенский храм — образец провинциального барокко, связанный с темой модерна
- Есенинскую аллею, с двумя памятниками разному времени
- Нарядный дом Лагутина и загадочный дом с совой
- Проспект Революции — яркий пример архитектурных контрастов
Я расскажу:
- Об особенностях стиля модерн и как его легко опознать в городе благодаря уникальным деталям
- Других архитектурных стилях, в том числе и храмовой архитектуре
- Тайнах загадочных барельефов
- Прошлом Воронежа от основания и до наших дней
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 955 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
н
наталья
14 апр 2025
Доброе время! 13 апреля посетили экскурию Воронеж в стиле модерн. Наш экскурсовод Светлана выстроила интересный маршрут. Привычные любимые улицы наполнились более глубокими знаниями о людях, зданиях, бытности местных жителей из разных эпох. Вся наша компания осталась очень довольна. Спасибо Светлане за организацию и интересные знания которыми с нами поделились!
