На экскурсии по Воронежу участники узнают о знаменитых жителях Черноземья, таких как Платонов и Маршак. Путешествие по историческим улицам и скверам позволит ощутить дух 19 века. Памятники выдающимся личностям и копия корабля «Гото-Предестинация» станут важными точками маршрута. Посещение Петровского сквера и Большой Дворянской улицы дополнит впечатления. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Воронежа
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю города
- 📚 Узнать о знаменитых жителях
- 🗺️ Посещение знаковых мест
- 🎨 Оценка архитектурных шедевров
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
Что можно увидеть
- Большая Дворянская улица
- Петровский сквер
- Здание гостиницы «Бристоль»
- Монументы Платонову, Маршаку, Высоцкому
- Памятник военному почтальону
- Гото-Предестинация
Описание экскурсии
В маршруте экскурсии — знаковые городские достопримечательности:
- Большая Дворянская улица — яркий пример архитектурного наследия, сохранивший дух 19 века.
- Петровский сквер с тенистыми аллеями и памятником Петру I, основателю города.
- Здание гостиницы «Бристоль» в стиле модерн, признанная архитектурная жемчужина города.
- Монументы таким выдающимся личностям, как Андрей Платонов, Самуил Маршак, Владимир Высоцкий.
- Памятник военному почтальону — символу преданности и героизма.
- «Гото-Предестинация» — точная копия линейного корабля времён Петра I.
А рассказы гида перенесут вас в атмосферу исторического Воронежа и дадут ответы на вопросы:
- Как город связан с Кольцовым, Маршаком, Никитиным, Буниным, Веневитиновым и другими знаменитостями.
- Кто такой жлоб и почему быть жлобом хорошо.
- Какие секреты скрывают воронежские степи, гранит, мел и чернозём.
- Почему Воронежская земля — альма-матер человечества.
- Почему царь Пётр I решил строить флот именно в Воронеже.
в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Воронеже
Провела экскурсии для 66 туристов
Мы — туристическая компания и предлагаем увлекательные экскурсии и туры по Воронежу и области. Воронеж — город с богатой историей и культурой. Мы поможем вам открыть его уникальные достопримечательности, архитектуру и природные красоты. Наши профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, погрузив в атмосферу гостеприимства и комфорта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Алина
12 мая 2025
Все понравилось! Сопровождала нас замечательный экскурсовод Галина, рассказала основные факты о городе и его жителях. Отвечала на вопросы и делилась интересными нюансами и из личного опыта🔥
Остались довольны, даже несмотря на плохую погоду - могли остановиться где-то погреться и шли в комфортном для всех темпе. Рекомендую экскурсию тем, кто приезжает на один день в Воронеж!
Входит в следующие категории Воронежа
