Алина

Все понравилось! Сопровождала нас замечательный экскурсовод Галина, рассказала основные факты о городе и его жителях. Отвечала на вопросы и делилась интересными нюансами и из личного опыта🔥



Остались довольны, даже несмотря на плохую погоду - могли остановиться где-то погреться и шли в комфортном для всех темпе. Рекомендую экскурсию тем, кто приезжает на один день в Воронеж!