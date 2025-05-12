Мои заказы

Воронеж: город тайн, истории и культуры

Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
На экскурсии по Воронежу участники узнают о знаменитых жителях Черноземья, таких как Платонов и Маршак. Путешествие по историческим улицам и скверам позволит ощутить дух 19 века. Памятники выдающимся личностям и копия корабля «Гото-Предестинация» станут важными точками маршрута. Посещение Петровского сквера и Большой Дворянской улицы дополнит впечатления. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Воронежа
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю города
  • 📚 Узнать о знаменитых жителях
  • 🗺️ Посещение знаковых мест
  • 🎨 Оценка архитектурных шедевров
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам
Воронеж: город тайн, истории и культуры© Ольга
Воронеж: город тайн, истории и культуры© Ольга
Воронеж: город тайн, истории и культуры© Ольга
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя21
ноя22
ноя28
ноя29
ноя5
дек
Время начала: 10:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Большая Дворянская улица
  • Петровский сквер
  • Здание гостиницы «Бристоль»
  • Монументы Платонову, Маршаку, Высоцкому
  • Памятник военному почтальону
  • Гото-Предестинация

Описание экскурсии

В маршруте экскурсии — знаковые городские достопримечательности:

  • Большая Дворянская улица — яркий пример архитектурного наследия, сохранивший дух 19 века.
  • Петровский сквер с тенистыми аллеями и памятником Петру I, основателю города.
  • Здание гостиницы «Бристоль» в стиле модерн, признанная архитектурная жемчужина города.
  • Монументы таким выдающимся личностям, как Андрей Платонов, Самуил Маршак, Владимир Высоцкий.
  • Памятник военному почтальону — символу преданности и героизма.
  • «Гото-Предестинация» — точная копия линейного корабля времён Петра I.

А рассказы гида перенесут вас в атмосферу исторического Воронежа и дадут ответы на вопросы:

  • Как город связан с Кольцовым, Маршаком, Никитиным, Буниным, Веневитиновым и другими знаменитостями.
  • Кто такой жлоб и почему быть жлобом хорошо.
  • Какие секреты скрывают воронежские степи, гранит, мел и чернозём.
  • Почему Воронежская земля — альма-матер человечества.
  • Почему царь Пётр I решил строить флот именно в Воронеже.

в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Воронеже
Провела экскурсии для 66 туристов
Мы — туристическая компания и предлагаем увлекательные экскурсии и туры по Воронежу и области. Воронеж — город с богатой историей и культурой. Мы поможем вам открыть его уникальные достопримечательности, архитектуру и природные красоты. Наши профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, погрузив в атмосферу гостеприимства и комфорта.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алина
Алина
12 мая 2025
Все понравилось! Сопровождала нас замечательный экскурсовод Галина, рассказала основные факты о городе и его жителях. Отвечала на вопросы и делилась интересными нюансами и из личного опыта🔥

Остались довольны, даже несмотря на плохую погоду - могли остановиться где-то погреться и шли в комфортном для всех темпе. Рекомендую экскурсию тем, кто приезжает на один день в Воронеж!
