Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть «жизнь с изнанки» Воронежа.Прогулка по старинным улочкам и лестницам, посещение усадебного дома Тулиновых, обзорной площадки с видом на Воронежское водохранилище и старинного Алексеево-Акатова

монастыря с тюльпановым деревом. Завершение экскурсии возле музея-усадьбы Дурова. Рекомендуемый возраст детей - от 12 лет. Экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями или проблемами с коленями. Женщинам нужно взять платок или одежду с капюшоном для посещения монастыря

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия для местных жителей и гостей города, которые уже бывали на обзорной экскурсии или хотят увидеть «жизнь с изнанки». Мы пройдёмся по старинной части Воронежа, ощутим неспешный ритм так называемых «низов». Гулять будем по таким улицам, до которых самостоятельно и не дойдёшь и не подумаешь, что есть там что-то особенное, запоминающееся и необычное.

Места для своих

Начнём с улицы Вайцеховского, где увидим старинный усадебный дом Тулиновых. Я расскажу, что стало с этим богатым родом.

Выйдем на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видом на левобережье и Воронежское водохранилище.

Затем отправимся в старинный Алексеево-Акатов монастырь, где увидим тюльпановое дерево и самое старое сохранившееся здание в городе.

Прогуляемся по старинным улочкам и лестницам, познакомимся с историей владельцев особняков.

И завершим экскурсию возле музея-усадьбы Дурова.

Организационные детали