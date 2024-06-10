Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть «жизнь с изнанки» Воронежа.
Прогулка по старинным улочкам и лестницам, посещение усадебного дома Тулиновых, обзорной площадки с видом на Воронежское водохранилище и старинного Алексеево-Акатова
Прогулка по старинным улочкам и лестницам, посещение усадебного дома Тулиновых, обзорной площадки с видом на Воронежское водохранилище и старинного Алексеево-Акатова
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные маршруты
- 🏛️ Старинные особняки
- 🌳 Природные красоты
- 📜 Исторические факты
- 👀 Виды на водохранилище
- 🏰 Монастырские тайны
Что можно увидеть
- Усадебный дом Тулиновых
- Обзорная площадка
- Алексеево-Акатов монастырь
- Музей-усадьба Дурова
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия для местных жителей и гостей города, которые уже бывали на обзорной экскурсии или хотят увидеть «жизнь с изнанки». Мы пройдёмся по старинной части Воронежа, ощутим неспешный ритм так называемых «низов». Гулять будем по таким улицам, до которых самостоятельно и не дойдёшь и не подумаешь, что есть там что-то особенное, запоминающееся и необычное.
Места для своих
- Начнём с улицы Вайцеховского, где увидим старинный усадебный дом Тулиновых. Я расскажу, что стало с этим богатым родом.
- Выйдем на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видом на левобережье и Воронежское водохранилище.
- Затем отправимся в старинный Алексеево-Акатов монастырь, где увидим тюльпановое дерево и самое старое сохранившееся здание в городе.
- Прогуляемся по старинным улочкам и лестницам, познакомимся с историей владельцев особняков.
- И завершим экскурсию возле музея-усадьбы Дурова.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей – от 12 лет
- По маршруту встречаются лестницы. Поэтому экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями или проблемами с коленями.
- Мы будем заходить на территорию монастыря. Поэтому женщинам нужно взять платок или иметь одежду с капюшоном.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.Задать вопрос
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