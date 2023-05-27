Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода. Традиционное купеческое чаепитие с дегустацией десертов XIX в. и посещение купеческой лавки станет приятным завершением программы.
В программе запланировано посещение Вознесенского Собора, который занимает четвертое место в списке самых больших соборов страны.
В программе запланировано посещение Вознесенского Собора, который занимает четвертое место в списке самых больших соборов страны.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
10
июн
июн
16
июн
июн
2
июл
июл
16
июл
июл
30
июл
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Замок принцессы Ольденбургской
- Елец
- Музей русской бани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посещение Дворцового комплекса принцессы Ольденбургской
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века.
Посещение одной из экспозиций комплекса: отреставрированного здания «Свитский корпус» или отреставрированного цокольного этажа Замка с экспозицией «На благо отечества».
«Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.
Далее, нас ждет с вами первый в России «Музей русской бани».
Мы посетим уникальную театральную площадку, где одновременно будем зрителями и участниками постановки, узнаем невероятно интересные и правдивые истории, которые происходили в доме купца Д. А. Федорова. Традиционное купеческое чаепитие с дегустацией десертов XIX в. и посещение купеческой лавки станет приятным завершением программы.
Елец «Древний, как сама Русь»
В программе запланировано посещение Вознесенского Собора, который занимает четвертое место в списке самых больших соборов страны. На протяжении веков город Елец славился своими умельцами, искусными ремесленниками, кружевным и гончарным промыслами, кожевенным и кузнечным делом, деревянным зодчеством и резьбой по дереву, ткачеством, удивительными рояльными гармошками.
В завершении мы посетим знаменитый фирменный магазин «Елецкие кружева». Мода на кружева была и остается, как любое настоящее искусство!!! А особенностью елецких кружев является изысканность, легкость и воздушность. Изделия современных кружевниц не уступают по качеству старинным образцам, приумножая в красоте вековые традиции.
Сбор на площади Ленина в 08:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сбор на площади Ленина в 08:45Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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