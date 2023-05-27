Посещение Дворцового комплекса принцессы Ольденбургской

Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века.

Посещение одной из экспозиций комплекса: отреставрированного здания «Свитский корпус» или отреставрированного цокольного этажа Замка с экспозицией «На благо отечества».

«Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.

Далее, нас ждет с вами первый в России «Музей русской бани».

Мы посетим уникальную театральную площадку, где одновременно будем зрителями и участниками постановки, узнаем невероятно интересные и правдивые истории, которые происходили в доме купца Д. А. Федорова. Традиционное купеческое чаепитие с дегустацией десертов XIX в. и посещение купеческой лавки станет приятным завершением программы.

Елец «Древний, как сама Русь»

В программе запланировано посещение Вознесенского Собора, который занимает четвертое место в списке самых больших соборов страны. На протяжении веков город Елец славился своими умельцами, искусными ремесленниками, кружевным и гончарным промыслами, кожевенным и кузнечным делом, деревянным зодчеством и резьбой по дереву, ткачеством, удивительными рояльными гармошками.

В завершении мы посетим знаменитый фирменный магазин «Елецкие кружева». Мода на кружева была и остается, как любое настоящее искусство!!! А особенностью елецких кружев является изысканность, легкость и воздушность. Изделия современных кружевниц не уступают по качеству старинным образцам, приумножая в красоте вековые традиции.