Дворец принцессы Ольденбургской в Воронеже

Найдено 4 экскурсии в категории «Замок принцессы Ольденбургской» в Воронеже, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронежские усадьбы: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
32 отзыва
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Тайны дворца Ольденбургских
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700 за человека
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Тайны дворца Ольденбургских
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом
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    - все это про Светлану, и все это у нее на 200%. Очень и даже настоятельно всем рекомендую и саму экскурсию и Светлану, как гида. Отлично провела время. Рамонь стала для меня самым интеренсным местом из путешествия в Воронеж. Спасибо вам большое, Света!)

  • М
    Марьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
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    прекрасный рассказчик. Получили максимум удовольствия от сегодняшнего дня в Воронеже и Рамони. Супер четкий тайминг и продуманная структура экскурсии очень порадовали и позволили нам успеть осуществить все наши планы на день. Огромное спасибо!!! Непременно будем рекомендовать Светлану всем знакомым и друзьям, собирающимся посетить Воронеж

  • С
    Смакотина
    18 сентября 2023
    Тайны Рамонского дворца
    Понравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .
  • М
    Мария
    8 июня 2023
    Тайны дворца Ольденбургских
    Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат! Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую!
    Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат!
  • Л
    Лапушкина
    11 мая 2022
    Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
    Экскурсия- супер! Воронеж красивый город! Чистота! Цветущие каштаны, тюльпаны! 9 мая был красивый салют. Прекрасный гид! Михаил! Прекрасно рассказывал исторические и современные факты

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Замок принцессы Ольденбургской»

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  1. Воронежские усадьбы: история и легенды
  2. 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
  3. Тайны дворца Ольденбургских
  4. Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Замок принцессы Ольденбургской" можно забронировать 4 экскурсии от 1 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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