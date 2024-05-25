Ю Юрий 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!

М Мария Тайны дворца Ольденбургских Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы

Г Галина Воронежские усадьбы: история и легенды Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.

Т Татьяна Воронежские усадьбы: история и легенды Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.

А Анна 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо

М Мария Воронежские усадьбы: история и легенды читать дальше - все это про Светлану, и все это у нее на 200%. Очень и даже настоятельно всем рекомендую и саму экскурсию и Светлану, как гида. Отлично провела время. Рамонь стала для меня самым интеренсным местом из путешествия в Воронеж. Спасибо вам большое, Света!) Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом

М Марьяна 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони читать дальше прекрасный рассказчик. Получили максимум удовольствия от сегодняшнего дня в Воронеже и Рамони. Супер четкий тайминг и продуманная структура экскурсии очень порадовали и позволили нам успеть осуществить все наши планы на день. Огромное спасибо!!! Непременно будем рекомендовать Светлану всем знакомым и друзьям, собирающимся посетить Воронеж Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана

С Смакотина Тайны Рамонского дворца Понравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .

М Мария Тайны дворца Ольденбургских Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат! Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую!