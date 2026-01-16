Воронежская область удивит вас сказочным пейзажами и артефактами былых времен. Вы посетите две старинные усадьбы — Ольденбургских и Веневитиновых. Расшифруете особенности архитектуры усадебных домов и погуляете по прилегающим к ним паркам. А также осмотрите «Кремль на Дону» — чудесную краснокирпичную церковь в селе Хвощеватка.

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Описание экскурсии

Дворец Ольденбургских

Вы посетите усадьбу, принадлежавшую до революции принцам Ольденбургским. Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода. Я раскрою, как Евгения Ольденбургская купила усадьбу у местных дворян. А затем не только построила оригинальный дворец в староанглийском стиле, но и сумела создать настоящий агропромышленный комплекс, намного опередив свое время.

Музей-усадьба Веневитиновых

Вы осмотрите старинный двухэтажный особняк, полюбуетесь рекой Дон и погуляете по приусадебному парку с прудом и ротондой. А я расскажу о знаменитых личностях, связанных с этим местом: сподвижнике Петра I Антоне Веневитинове, английской писательнице Этель Войнич, историке и краеведе Михаиле Веневитинове. Кроме того, поделюсь историей жизни Дмитрия Веневитинова — поэта, философа и переводчика, удивительным образом предсказавшем свою судьбу в одном из произведений.

«Кремль на Дону»

В селе Хвощеватка я покажу вам краснокирпичную церковь во имя Параскевы Пятницы, живописно расположенную на высоком берегу реки. Вы узнаете, как ее строили и почему ее называют «Кремль на Дону». Кроме того, услышите об истории рода местных помещиков Чертковых, стараниями которых этот храм был построен. Насладитесь донскими пейзажами и наберете родниковой воды из целебного источника «Семь ручьев».

Организационные детали