Описание экскурсии
Дворец Ольденбургских
Вы посетите усадьбу, принадлежавшую до революции принцам Ольденбургским. Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода. Я раскрою, как Евгения Ольденбургская купила усадьбу у местных дворян. А затем не только построила оригинальный дворец в староанглийском стиле, но и сумела создать настоящий агропромышленный комплекс, намного опередив свое время.
Музей-усадьба Веневитиновых
Вы осмотрите старинный двухэтажный особняк, полюбуетесь рекой Дон и погуляете по приусадебному парку с прудом и ротондой. А я расскажу о знаменитых личностях, связанных с этим местом: сподвижнике Петра I Антоне Веневитинове, английской писательнице Этель Войнич, историке и краеведе Михаиле Веневитинове. Кроме того, поделюсь историей жизни Дмитрия Веневитинова — поэта, философа и переводчика, удивительным образом предсказавшем свою судьбу в одном из произведений.
«Кремль на Дону»
В селе Хвощеватка я покажу вам краснокирпичную церковь во имя Параскевы Пятницы, живописно расположенную на высоком берегу реки. Вы узнаете, как ее строили и почему ее называют «Кремль на Дону». Кроме того, услышите об истории рода местных помещиков Чертковых, стараниями которых этот храм был построен. Насладитесь донскими пейзажами и наберете родниковой воды из целебного источника «Семь ручьев».
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: экспозиция в дворцовом комплексе Ольденбургских — от 175 ₽, вход на территорию — от 30 ₽; усадьба Веневитиновых — от 340 ₽
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
- По желанию можно будет набрать родниковой воды и окунуться в купель при источнике
- Возможно проведение программы на вашем авто (подробнее в переписке)
- Можем дополнить маршрут посещением усадьбы Ольгино и Кривоборьем (подробности в переписке)
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Отзывы и рейтинг
Бог почему-то там кажется ближе.
Тише… Мысли, расправив ангельских крыльев перья, Рвутся, считая за год десять.
Стареем?
Небо со звёздами - шире, земля - дальше.
Крылья сорвешь мне?
Экскурсовод не только прекрасно владеет