Воронежские усадьбы: история и легенды

Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день

5
1 отзыв
Индивидуальная
Воронежская область удивит вас сказочным пейзажами и артефактами былых времен.

Вы посетите две старинные усадьбы — Ольденбургских и Веневитиновых.

Расшифруете особенности архитектуры усадебных домов и погуляете по прилегающим к ним паркам.

А также осмотрите «Кремль на Дону» — чудесную краснокирпичную церковь в селе Хвощеватка.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
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Что вас ожидает

Дворец Ольденбургских

Вы посетите усадьбу, принадлежавшую до революции принцам Ольденбургским. Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода. Я раскрою, как Евгения Ольденбургская купила усадьбу у местных дворян. А затем не только построила оригинальный дворец в староанглийском стиле, но и сумела создать настоящий агропромышленный комплекс, намного опередив свое время.

Музей-усадьба Веневитиновых

Вы осмотрите старинный двухэтажный особняк, полюбуетесь рекой Дон и погуляете по приусадебному парку с прудом и ротондой. А я расскажу о знаменитых личностях, связанных с этим местом: сподвижнике Петра I Антоне Веневитинове, английской писательнице Этель Войнич, историке и краеведе Михаиле Веневитинове. Кроме того, поделюсь историей жизни Дмитрия Веневитинова — поэта, философа и переводчика, удивительным образом предсказавшем свою судьбу в одном из произведений.

«Кремль на Дону»

В селе Хвощеватка я покажу вам краснокирпичную церковь во имя Параскевы Пятницы, живописно расположенную на высоком берегу реки. Вы узнаете, как ее строили и почему ее называют «Кремль на Дону». Кроме того, услышите о связанных с ней людях: помещиках Чертковых и Северцовых. Насладитесь донскими пейзажами и наберете родниковой воды из целебного источника «Семь ручьев».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: дворец Ольденбургских — 150 руб., усадьба Веневитиновых — 200 руб.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 12 лет (в машине нет детского кресла)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Е
4 апр 2022
Отличная, очень интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод Светлана организовала всю поездку исключительео хорошо, а ее комментарии и очевидная влюбленность в свой край, свою малую родину, не могут не тронуть до глубины души

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