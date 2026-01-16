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Воронежские усадьбы: история и легенды

Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
Воронежская область удивит вас сказочным пейзажами и артефактами былых времен. Вы посетите две старинные усадьбы — Ольденбургских и Веневитиновых. Расшифруете особенности архитектуры усадебных домов и погуляете по прилегающим к ним паркам. А также осмотрите «Кремль на Дону» — чудесную краснокирпичную церковь в селе Хвощеватка.
5
58 отзывов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды

Описание экскурсии

Дворец Ольденбургских

Вы посетите усадьбу, принадлежавшую до революции принцам Ольденбургским. Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода. Я раскрою, как Евгения Ольденбургская купила усадьбу у местных дворян. А затем не только построила оригинальный дворец в староанглийском стиле, но и сумела создать настоящий агропромышленный комплекс, намного опередив свое время.

Музей-усадьба Веневитиновых

Вы осмотрите старинный двухэтажный особняк, полюбуетесь рекой Дон и погуляете по приусадебному парку с прудом и ротондой. А я расскажу о знаменитых личностях, связанных с этим местом: сподвижнике Петра I Антоне Веневитинове, английской писательнице Этель Войнич, историке и краеведе Михаиле Веневитинове. Кроме того, поделюсь историей жизни Дмитрия Веневитинова — поэта, философа и переводчика, удивительным образом предсказавшем свою судьбу в одном из произведений.

«Кремль на Дону»

В селе Хвощеватка я покажу вам краснокирпичную церковь во имя Параскевы Пятницы, живописно расположенную на высоком берегу реки. Вы узнаете, как ее строили и почему ее называют «Кремль на Дону». Кроме того, услышите об истории рода местных помещиков Чертковых, стараниями которых этот храм был построен. Насладитесь донскими пейзажами и наберете родниковой воды из целебного источника «Семь ручьев».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: экспозиция в дворцовом комплексе Ольденбургских — от 175 ₽, вход на территорию — от 30 ₽; усадьба Веневитиновых — от 340 ₽
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
  • По желанию можно будет набрать родниковой воды и окунуться в купель при источнике
  • Возможно проведение программы на вашем авто (подробнее в переписке)
  • Можем дополнить маршрут посещением усадьбы Ольгино и Кривоборьем (подробности в переписке)

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1092 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 8 янв 2026
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность. Невероятно интересный, разносторонний и увлечённый человек. Впечатления от экскурсии великолепные. Экскурсовод не только прекрасно
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владеет материалом, хорошо подготовлен, но и вкладывает в рассказ душу. Мы провели незабываемый день в компании с таким знатоком. Каждый вопрос находил отклик, и я уверена, что мы все унесли с собой не только новые знания, но и приятные воспоминания.
Не могу не отметить Светлану в качестве водителя – настоящего мастера своего дела! Всё было организовано на высоком уровне: интересный маршрут, грамотный и увлечённый гид, много познавательной информации. Время пролетело незаметно, получили массу положительных впечатлений. Рекомендуем!
Спасибо огромное Светлане за этот незабываемый день.

Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
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Екатерина
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
Бог почему-то там кажется ближе.
Тише… Мысли, расправив ангельских крыльев перья, Рвутся, считая за год десять.
Стареем?
Небо со звёздами - шире, земля - дальше.
Крылья сорвешь мне?
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Что ж… Уже нет фальши..

Дорогие путешественники!

Нам повезло, что нашим гидом в Рамонь и Новожитное по воронежским удивительным усадьбам была Светлана (Никита в Рамони и Андрей в Усадьбе Веневитиновых). Это прекрасно эрудированные, исторически подкованные интеллигентные культурные люди, стремящиеся в каждом предложении своего рассказа, не только поведать понятно и объемно, но и заразить туриста разгадать многие исторические загадки местности, причины поступков и итоги великих свершений. Светлана умело дополняла интересными ремарками экскурсии гидов в усадьбе (зазубрины на опорах перил черной лестницы делались, чтобы прислуга не бегала и не опрокидывала барскую посуду), по дороге неустанно рассказывала историю воронежской земли. Наши предварительные долгие переговоры по маршруту экскурсии на случай дождя в результате вылились в прекрасный дополненный маршрут. Мы побывали у Котенка с улицы Лизюкова, в Храме Всецарица, где стоит самая большая (140х200) икона Богородица Пантанасса с Афона, Новом Океанариуме и ресторане Тулинов дом. Несмотря на дождь прогулялись по парку Рамони, успели на организованые экскурсии во Дворце Евгении Максимилиановны и Александра Петровича, где узнали их судьбу научных исследователей и предпринимателей. А некоторые фото сделали в режиме "голубое небо" или "старина".)) Светлана помогала во всем. Показала такой удивительный магазин сувениров, где художница Анастасия рисует и делает такие талантливые картины, сувениры и украшения, просто дух захватывает. Дамские сумки с рисунком это что-то!! В Воронеже Светлана подсказала куда сходить, где что купить и особая благодарность за балет и помощь рассеянным!! Благодарим, Светлана!

посвящается Светлане

Рамонь дождем умылась. Даль за Доном - Туманна. Органзой весны мираж Приносит в парк усадьбы зелень Фоном Для кирпича в красивый антураж.
Нас встретило Именье Ольденбургских.
Пробили полдень с башенки часы, И будто Время духом Петербургским, Нас приобняв, добавило красы.
Рассказчиком усердным рисовались Картины грандиозных перемен Хозяев… Жаль не многие остались.
Но прошлое у грота и у стен Мы чувствовали. Истина и дружба Так недоступны без пути вперед.
У ВеневИтиновых нас закружит Семейных уз и рифм водоворот.
Коротких судеб у таланта много..
Но снова встречи с новыми людьми Так греют в жизни сердце! Пусть дорога Нам дарит Свет и их прекрасный мир!

«… Когда ж минуты удивленья, Как сон туманный, пролетят И тайны вечного творенья Ясней прочтет спокойный взгляд,– Смирится гордое желанье Весь мир обнять в единый миг, И звуки тихих струн твоих Сольются в стройные созданья…» Д. В.

*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?+2
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
*** Слышишь, Как лижет ветер высотные крыши?
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Екатерина, душевная благодарность Вам за отзыв! Какие чудесные и проникновенные стихи! Они рождают ощущение того, что красота и история поколений
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наших воронежских дворянских гнезд глубоко останется в Вашей памяти! Мне радостно от того, что мы все вместе с Вами смогли создать атмосферу этого дня, насытить его красками и впечатлениями!

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К
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность. Невероятно интересный, разносторонний и увлечённый человек. Впечатления от экскурсии великолепные.
Экскурсовод не только прекрасно владеет
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материалом, хорошо подготовлен, но и вкладывает в рассказ душу. Мы провели незабываемый день в компании с таким знатоком. Каждый вопрос находил отклик, и я уверена, что мы все унесли с собой не только новые знания, но и приятные воспоминания.
Не могу не отметить Светлану в качестве водителя - настоящего мастера своего дела! Всё было организовано на высоком уровне: интересный маршрут, грамотный и увлечённый гид, много познавательной информации. Время пролетело незаметно, получили массу положительных впечатлений. Рекомендуем!
Спасибо огромное Светлане за этот незабываемый день.

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To
Благодарю Светлану за прекрасно организованную экскурсию по интересным окрестностям Воронежа. И, соответственно, рекомендую выбрать эту поездку если у вас есть день в городе. Прекрасный гид и любопытные локации гарантированы. Также отдельно выражаю благодарность за небольшую экскурсию по знакомым местам Воронежа.
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О
Большая благодарность гиду Светлане за увлекательную и познавательную экскурсию. Все было четко организовано, посетили все запланированные места, получили массу впечатлений, много интересной информации и рекомендации по посещению других мест и маршрутов.
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Н
Экскурсия великолепна, всем рекомендую. Надеемся посетить и другие экскурсии Светланы.
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