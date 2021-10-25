Светлана, большое Спасибо за экскурсию, приятно проведённое время и новые открытия! Было здорово.

Я покупала Экскурсию в подарок маме. Как "впечатление" на День рождения. Мы все остались очень довольны. Я отличным выбором, мама - подарком.

Начиная от времени встречи и заканчивая окончанием экскурсии- все было отлично организовано, обговорены детали, удобное время встречи и место.

Светлана отличный рассказчик. Спасибо! Все было интересно и познавательно. Использование микрофона позволило не напрягаться и не прислушиваться. Для меня это важно.

Также было время не только на самостоятельный осмотр мест и фото-паузу, но и время для купания на озере и маленький пикник. Так как мы все-таки еще поздравляли маму с Днем рождения, это было очень удачно.

Родителям-пенсионерам было комфортно, посильно и также интересно. В этом наши впечатления полностью совпадают.

Светлана, благодарю от себя и от родителей.

Всем рекомендую.

И надеюсь, что удастся встретиться снова на новом маршруте😉