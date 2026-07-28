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«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы

Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю полюбоваться красотой воронежского Белогорья! Вы оцените причудливые ландшафты бывшего карьера, посетите известный на весь мир музей в селе Костенки и увидите реку Дон.

А я расскажу о степных растениях, древних отложениях мела, пещерах, мамонтах, прошлом и настоящем нашего удивительного региона.
5
22 отзыва
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы

Описание экскурсии

Неожиданные пейзажи и древние находки

Я покажу три интереснейших места в окрестностях Воронежа. В программе экскурсии:

  • «Белый колодец» — так называют бывший карьер по добыче мела, знаменитый живописным рельефом. Вы оцените его белоснежные стены, наполовину заросшие лесом, и цепь голубых озер на дне. Я раскрою историю этого места и расскажу, какое культурное событие проводится здесь ежегодно.
  • Музей Палеолита в селе Костенки, где вы познакомитесь с жизнью людей Каменного века и особенностями окружавшей их природы. А также узнаете, почему Костенки считают «колыбелью европейской цивилизации» и какие интересные артефакты были найдены здесь во время раскопок.
  • Меловая пещера. Вы увидите следы орудий, с помощью которых здесь добывали мел еще в начале XX века. Я расскажу, сколько всего пещер в Воронежской области и с какими целями они создавались.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с апреля по ноябрь
  • Дополнительные расходы: Белый колодец — 150 ₽ с чел. за проход на территорию, въезд на авто — 500 ₽; музей Палеолита — от 350 ₽ с чел.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
  • Можем поехать на вашем авто
  • Возможно дополнить маршрут посещением колонии сурков
  • На экскурсию лучше надеть закрытую обувь
  • По желанию можно набрать родниковую воду, текущую из меловых пластов

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1083 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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О
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много интересного про Воронеж и Воронежскую область.
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много
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Евгения
Сегодня путешествовали со Светланой по Воронежской области. Хочется отметить удачно выбранный маршрут и время - увидели все основные достопримечательности без большого количества туристов и с самого лучшего ракурса. Во время
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путешествия узнали много интересных подробностей не только по самому маршруту, но и про другие достопримечательности Воронежа. Посетили меловые пещеры, увидели «инопланетные» песчаники, побывали в музее «Костенки», а в конце путешествия в виде бонуса сфотографировались с котёнком с улицы Лизюкова. Замечательно провели время и остались довольны экскурсией. Большое спасибо Светлане!
С уважением, Евгения, Софья, Анастасия

Сегодня путешествовали со Светланой по Воронежской области. Хочется отметить удачно выбранный маршрут и время - увидели
Сегодня путешествовали со Светланой по Воронежской области. Хочется отметить удачно выбранный маршрут и время - увидели
Сегодня путешествовали со Светланой по Воронежской области. Хочется отметить удачно выбранный маршрут и время - увидели
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Е
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области, но бонусом была небольшая экскурсия по городу, что очень нас порадовало.
Советую всем, этого организатора, кто желает узнать и увидеть, что-нибудь новенькое!!!
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области,
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М
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной и увлекательной форме рассказать об истории края. Благодарим за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций))
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной+2
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной
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Ирина
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много! Слушать интересно! Места потрясающие! Были с ребёнком, в восторге!
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много!
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много!
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много!
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много!
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много!
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Виктория
Светлана- прекрасный рассказчик, влюбленная в свой край! Повествование украшают интересные запоминающиеся детали!
Светлана- прекрасный рассказчик, влюбленная в свой край! Повествование украшают интересные запоминающиеся детали!
Светлана- прекрасный рассказчик, влюбленная в свой край! Повествование украшают интересные запоминающиеся детали!
Светлана- прекрасный рассказчик, влюбленная в свой край! Повествование украшают интересные запоминающиеся детали!
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