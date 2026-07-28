Приглашаю полюбоваться красотой воронежского Белогорья! Вы оцените причудливые ландшафты бывшего карьера, посетите известный на весь мир музей в селе Костенки и увидите реку Дон.
А я расскажу о степных растениях, древних отложениях мела, пещерах, мамонтах, прошлом и настоящем нашего удивительного региона.
А я расскажу о степных растениях, древних отложениях мела, пещерах, мамонтах, прошлом и настоящем нашего удивительного региона.
Описание экскурсии
Неожиданные пейзажи и древние находки
Я покажу три интереснейших места в окрестностях Воронежа. В программе экскурсии:
- «Белый колодец» — так называют бывший карьер по добыче мела, знаменитый живописным рельефом. Вы оцените его белоснежные стены, наполовину заросшие лесом, и цепь голубых озер на дне. Я раскрою историю этого места и расскажу, какое культурное событие проводится здесь ежегодно.
- Музей Палеолита в селе Костенки, где вы познакомитесь с жизнью людей Каменного века и особенностями окружавшей их природы. А также узнаете, почему Костенки считают «колыбелью европейской цивилизации» и какие интересные артефакты были найдены здесь во время раскопок.
- Меловая пещера. Вы увидите следы орудий, с помощью которых здесь добывали мел еще в начале XX века. Я расскажу, сколько всего пещер в Воронежской области и с какими целями они создавались.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с апреля по ноябрь
- Дополнительные расходы: Белый колодец — 150 ₽ с чел. за проход на территорию, въезд на авто — 500 ₽; музей Палеолита — от 350 ₽ с чел.
- Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
- Можем поехать на вашем авто
- Возможно дополнить маршрут посещением колонии сурков
- На экскурсию лучше надеть закрытую обувь
- По желанию можно набрать родниковую воду, текущую из меловых пластов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1083 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Кроме информации про места по программе Светлана рассказала много интересного про Воронеж и Воронежскую область.
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Сегодня путешествовали со Светланой по Воронежской области. Хочется отметить удачно выбранный маршрут и время - увидели все основные достопримечательности без большого количества туристов и с самого лучшего ракурса. Во время
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Е
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области, но бонусом была небольшая экскурсия по городу, что очень нас порадовало.
Советую всем, этого организатора, кто желает узнать и увидеть, что-нибудь новенькое!!!
Советую всем, этого организатора, кто желает узнать и увидеть, что-нибудь новенькое!!!
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М
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной и увлекательной форме рассказать об истории края. Благодарим за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций))
+2
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Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много! Слушать интересно! Места потрясающие! Были с ребёнком, в восторге!
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Светлана- прекрасный рассказчик, влюбленная в свой край! Повествование украшают интересные запоминающиеся детали!
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