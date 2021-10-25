В ходе экскурсии гид Светлана рассказала нам о самом Воронеже, об особенностях земледелия в Воронежской области, а затем показала красоты Белогорья, меловые горы, озёра дивной красоты, перед нами отрывались великолепные пейзажи, на которые хотелось любоваться, не отрываясь. От видов с высот меловых гор захватывало дух. Светлана продемонстрировала древние степные растения - "мамонтову" траву, меловой чабрец, древние отложения мела, дала много исторической и географической информации и сводила нас в меловую пещеру, из которой не хотелось выходить. Не ожидал, что в Воронежской области, которая славится своими черноземными полями, имеются такие необычные места. Благодаря тому, что экскурсия была индивидуальной, у нас была возможность остановиться в любом интересном месте, а также Светлана помогала делать нам совместные фотографии и выбирать отличные ракурсы. По дороге в машине Светлана вела экскурсию, используя микрофон с усилителем, чтобы было всё слышно на заднем сиденье. Экскурсия оставила незабываемые впечатления!