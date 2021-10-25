«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы

Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии

5
8 отзывов
Приглашаю полюбоваться красотой воронежского Белогорья! Вы оцените причудливые ландшафты бывшего карьера, посетите известный на весь мир музей в селе Костенки и увидите реку Дон.

А я расскажу о степных растениях, древних отложениях мела, пещерах, мамонтах, прошлом и настоящем нашего удивительного региона.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы

Что вас ожидает

Неожиданные пейзажи и древние находки

Я покажу три интереснейших места в окрестностях Воронежа. В программе экскурсии:

  • «Белый колодец» — так называют бывший карьер по добыче мела, знаменитый живописным рельефом. Вы оцените его белоснежные стены, наполовину заросшие лесом, и цепь голубых озер на дне. Я раскрою историю этого места и расскажу, какое культурное событие проводится здесь ежегодно.
  • Музей Палеолита в селе Костенки, где вы познакомитесь с жизнью людей Каменного века и особенностями окружавшей их природы. А также узнаете, почему Костенки считают «колыбелью европейской цивилизации» и какие интересные артефакты были найдены здесь во время раскопок.
  • Меловая пещера. Вы увидите следы орудий, с помощью которых здесь добывали мел еще в начале XX века. Я расскажу, сколько всего пещер в Воронежской области и с какими целями они создавались.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с апреля по ноябрь
  • Входные билеты не включены в стоимость: Белый колодец — 150 р. с человека, музей Палеолита — 100 р. с человека
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 12 лет (в машине нет детского кресла)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
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8 реальных отзывов от туристов

И
25 окт 2021
Светлана лучший гид Воронежа! Готова ответить на любой вопрос, абсолютно ненавязчивая и банальная информация, всё очень доступно, познавательно и безумно интересно. Приехала за нами в гостиницу, провезла по всем интересным нам местам. Описать всё словами невозможно, это надо попробовать, услышать и увидеть! Спасибо, Светлана, Вы лучшая!
Константин
10 окт 2021
В ходе экскурсии гид Светлана рассказала нам о самом Воронеже, об особенностях земледелия в Воронежской области, а затем показала красоты Белогорья, меловые горы, озёра дивной красоты, перед нами отрывались великолепные пейзажи, на которые хотелось любоваться, не отрываясь. От видов с высот меловых гор захватывало дух. Светлана продемонстрировала древние степные растения - "мамонтову" траву, меловой чабрец, древние отложения мела, дала много исторической и географической информации и сводила нас в меловую пещеру, из которой не хотелось выходить. Не ожидал, что в Воронежской области, которая славится своими черноземными полями, имеются такие необычные места. Благодаря тому, что экскурсия была индивидуальной, у нас была возможность остановиться в любом интересном месте, а также Светлана помогала делать нам совместные фотографии и выбирать отличные ракурсы. По дороге в машине Светлана вела экскурсию, используя микрофон с усилителем, чтобы было всё слышно на заднем сиденье. Экскурсия оставила незабываемые впечатления!
О
3 сен 2021
Замечательная экскурсия! Светлана - энтузиаст, эрудит, знаток своего города, зарядившая и нас своей энергетикой и любовью к Воронежу. Увидели меловые белые скалы, безграничные донские
дали и пещеры, классный музей в Костёнках. Получили много дополнительной информации - куда ещё обязательно сходить в самом городе, что не пропустить, увидеть, пополнить свою туристическую копилочку интересностей. Спасибо! Не хотим уезжать!
Е
30 авг 2021
Светлана, большое Спасибо за экскурсию, приятно проведённое время и новые открытия! Было здорово.
Я покупала Экскурсию в подарок маме. Как "впечатление" на День рождения. Мы все остались очень довольны. Я отличным выбором, мама - подарком.
Начиная от времени встречи и заканчивая окончанием экскурсии- все было отлично организовано, обговорены детали, удобное время встречи и место.
Светлана отличный рассказчик. Спасибо! Все было интересно и познавательно. Использование микрофона позволило не напрягаться и не прислушиваться. Для меня это важно.
Также было время не только на самостоятельный осмотр мест и фото-паузу, но и время для купания на озере и маленький пикник. Так как мы все-таки еще поздравляли маму с Днем рождения, это было очень удачно.
Родителям-пенсионерам было комфортно, посильно и также интересно. В этом наши впечатления полностью совпадают.
Светлана, благодарю от себя и от родителей.
Всем рекомендую.
И надеюсь, что удастся встретиться снова на новом маршруте😉
Т
30 авг 2021
Очень понравилась! Получили массу впечатлений и огромное удовольствие!
Е
14 авг 2021
Отличный маршрут, далекий от туристических - полный неожиданных историй в труднодоступных местах. Единственный минус - нива без кондиционера, но с другой стороны, никакая другая машина просто бы не проехала и половину данного маршрута. Места сказочной красоты.
Спасибо
Н
8 авг 2021
Очень понравилась экскурсия "Воронежская Аризона" с экскурсоводом Светланой. Остались очень довольны, узнали много нового о Воронежском крае его истории, флоре и фауне. Всем рекомендуем!
Д
7 авг 2021
Отличная обзорная экскурсия. Наши гости из Сочи остались очень впечатлены видами и подробнейшими и интересными рассказами Светланы. Спасибо ей огромное.

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