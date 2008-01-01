Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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Воронеж вдоль и поперек

Прогуляться улочками старого города под истории о выдающихся личностях и увидеть «воронежское море»

Лидия
Лидия – Гид из Воронежа
Наша обзорная прогулка 👣 охватывает все главные достопримечательности 🏛️ Столицы ⭐️ Черноземья.

Вы увидите памятник Петру I, корабль «Гото Предестинация», самую старую церковь ⛪ города и узнаете множество интересных фактов о выдающихся жителях.

И, конечно же, насладитесь живописным видом на Воронежское водохранилище!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 32502 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек

Что вас ожидает

Визитные карточки
Вы начнете знакомство с Воронежем прогулкой вдоль главной улицы, а затем перейдете ее поперек и спуститесь к Адмиралтейской площади на Петровской набережной, откуда открывается великолепная панорама. Здесь мы поговорим об основании Адмиралтейства и регулярного военно-морского флота, Воронежской верфи и Азовских походах. Далее подойдем к точной копии первого линейного корабля Петра I «Гото Предестинация», осмотрим изящное оформление его борта и поговорим об истории 📖 парусника. Вы увидите Успенский храм XVII века и красивейший Благовещенский собор в русско-византийском стиле, пройдете мимо театров, музеев и зданий администрации, все глубже погружаясь в местный колорит.

Имена и судьбы
Вы узнаете, какое отношение имеют к Воронежу царь Петр I, императоры Александр II и Николай II, услышите истории о знаменитых писателях и поэтах, бывавших здесь — Пушкине, Лермонтове, Толстом, Чехове, Бунине, Мандельштаме, Ахматовой и других. Увидите памятник Самуилу Маршаку и дом, где жила семья виолончелиста Мстислава Ростроповича, а также погладите за черное ухо белого Бима.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек
Воронеж вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лидия
Лидия
Однажды интерес к истории родного города перерос в возможность рассказать о нем. Чем я с удовольствием и занимаюсь.
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Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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