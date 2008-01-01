Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки

Вы начнете знакомство с Воронежем прогулкой вдоль главной улицы, а затем перейдете ее поперек и спуститесь к Адмиралтейской площади на Петровской набережной, откуда открывается великолепная панорама. Здесь мы поговорим об основании Адмиралтейства и регулярного военно-морского флота, Воронежской верфи и Азовских походах. Далее подойдем к точной копии первого линейного корабля Петра I «Гото Предестинация», осмотрим изящное оформление его борта и поговорим об истории 📖 парусника. Вы увидите Успенский храм XVII века и красивейший Благовещенский собор в русско-византийском стиле, пройдете мимо театров, музеев и зданий администрации, все глубже погружаясь в местный колорит.

Имена и судьбы

Вы узнаете, какое отношение имеют к Воронежу царь Петр I, императоры Александр II и Николай II, услышите истории о знаменитых писателях и поэтах, бывавших здесь — Пушкине, Лермонтове, Толстом, Чехове, Бунине, Мандельштаме, Ахматовой и других. Увидите памятник Самуилу Маршаку и дом, где жила семья виолончелиста Мстислава Ростроповича, а также погладите за черное ухо белого Бима.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.