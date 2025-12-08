Знакомство с городом благодаря опытному гиду
Описание экскурсииВоронеж- город который вас удивит! И я уверен, что вы в него влюбитесь! Подберу для вас самый интересный формат и маршрут. Обязательно посетим самые знаковые места Воронежа. Если нужно сделаю акцент на литературе, архитектуре, истории или ВОВ. Автомобиль комфорт+ класса до 4-х человек. Важная информация: Индивидуальная обзорная экскурсия по Воронежу
По воскресеньям зачастую индивидуальные группы принимаю после 16:00 так как до обеда работаю с группами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный рынок, площадь Ленина, Петровски сквер, Платоновский сквер, Кольцовский сквер, Бунинский сквер, литературный музей, Универсететская площадь, сквер Нобелевских лауреатов, каменный мост, театр Драммы
- Проспект Революции, площадь Победы, Адмиралтейская площадь, Успенско-адмиралтейский храм
Что включено
- Услуги гида по маршруту
- Автомобиль комфорт+ класса
- Продуманный маршутр
- Аккредитованный экскурсовод
Что не входит в цену
- Трансфер до отеля
- Трансфер от отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина 7. Театр Оперы и Балета
Завершение: Площадь Ленина 7
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
