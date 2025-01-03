Гуляя по уютным улицам, скверам и паркам, вы познакомитесь с историей города, рассмотрите памятники известным воронежцам, загадаете желания у местных символов. Для маленьких участников я проведу викторину. С моей помощью ребята найдут ответы на загадки — и получат подарки.
Описание экскурсии
Памятник С. Я. Маршаку
Начнём путешествие у памятника знаменитому поэту и детскому писателю. Я расскажу о его жизни и творчестве, а также о том, как его произведения вдохновляли поколения детей по всей стране.
Проспект Революции
Затем прогуляемся по центральной улице города — проспекту Революции, где нас ожидает множество памятников архитектуры и истории. Осмотрим здания дореволюционного и советского периода, а также обсудим, как менялся город на протяжении веков.
Площадь Победы
Здесь мы поговорим о подвиге Воронежа во время Великой Отечественной войны. Взглянем на памятник фронтовому почтальону — символ героизма и мужества, который олицетворяет дух тех страшных времен.
Петровский сквер
Самое время изучить историю кораблестроения в Воронеже! Я познакомлю вас с интересными фактам и значением этого вида промышленности для города.
Парк «Орлёнок»
Завершим нашу экскурсию в парке «Орлёнок», где взрослые смогут отдохнуть на уютных скамейках, а дети — весело провести время на большой игровой площадке. Идеальное место, чтобы расслабиться и поделиться впечатлениями от экскурсии!