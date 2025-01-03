Воронеж для детей и их родителей

Побывать в местах, где история и культура оживают в каждом уголке
Эта экскурсия — отличный выбор для семейного путешествия, и по времени, и по насыщенности.

Гуляя по уютным улицам, скверам и паркам, вы познакомитесь с историей города, рассмотрите памятники известным воронежцам, загадаете желания у местных символов. Для маленьких участников я проведу викторину. С моей помощью ребята найдут ответы на загадки — и получат подарки.
5
2 отзыва
Воронеж для детей и их родителей
Воронеж для детей и их родителей
Воронеж для детей и их родителей
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Памятник С. Я. Маршаку

Начнём путешествие у памятника знаменитому поэту и детскому писателю. Я расскажу о его жизни и творчестве, а также о том, как его произведения вдохновляли поколения детей по всей стране.

Проспект Революции

Затем прогуляемся по центральной улице города — проспекту Революции, где нас ожидает множество памятников архитектуры и истории. Осмотрим здания дореволюционного и советского периода, а также обсудим, как менялся город на протяжении веков.

Площадь Победы

Здесь мы поговорим о подвиге Воронежа во время Великой Отечественной войны. Взглянем на памятник фронтовому почтальону — символ героизма и мужества, который олицетворяет дух тех страшных времен.

Петровский сквер

Самое время изучить историю кораблестроения в Воронеже! Я познакомлю вас с интересными фактам и значением этого вида промышленности для города.

Парк «Орлёнок»

Завершим нашу экскурсию в парке «Орлёнок», где взрослые смогут отдохнуть на уютных скамейках, а дети — весело провести время на большой игровой площадке. Идеальное место, чтобы расслабиться и поделиться впечатлениями от экскурсии!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
3 янв 2025
Выражаем Марине огромную благодарность за наши самые первые потрясающие впечатления о Воронеже! Марина очень интересно рассказала нам об истории города, показала самые знаковые места, маршрут продуман до мельчайших деталей! Марина
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позаботилась о нас максимально с учетом погодных условий в день нашей экскурсии, за что отдельное огромное спасибо! Марина также дала нам очень много ценных рекомендаций и подсказок о дальнейшем знакомстве с регионом! Спасибо большое за внимательное, душевное и бережное отношение к туристам! Рекомендуем всем!

Наталья
29 дек 2024
Благодарим нашего экскурсовод Марину, за замечательную экскурсию. Мы чудесно провели день, многое узнали о городе и воронежцах. Наш ребёнок не очень любит городские экскурсии, но в этот раз он был заинтересован.

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