Эта экскурсия — отличный выбор для семейного путешествия, и по времени, и по насыщенности. Гуляя по уютным улицам, скверам и паркам, вы познакомитесь с историей города, рассмотрите памятники известным воронежцам, загадаете желания у местных символов. Для маленьких участников я проведу викторину. С моей помощью ребята найдут ответы на загадки — и получат подарки.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Памятник С. Я. Маршаку

Начнём путешествие у памятника знаменитому поэту и детскому писателю. Я расскажу о его жизни и творчестве, а также о том, как его произведения вдохновляли поколения детей по всей стране.

Проспект Революции

Затем прогуляемся по центральной улице города — проспекту Революции, где нас ожидает множество памятников архитектуры и истории. Осмотрим здания дореволюционного и советского периода, а также обсудим, как менялся город на протяжении веков.

Площадь Победы

Здесь мы поговорим о подвиге Воронежа во время Великой Отечественной войны. Взглянем на памятник фронтовому почтальону — символ героизма и мужества, который олицетворяет дух тех страшных времен.

Петровский сквер

Самое время изучить историю кораблестроения в Воронеже! Я познакомлю вас с интересными фактам и значением этого вида промышленности для города.

Парк «Орлёнок»

Завершим нашу экскурсию в парке «Орлёнок», где взрослые смогут отдохнуть на уютных скамейках, а дети — весело провести время на большой игровой площадке. Идеальное место, чтобы расслабиться и поделиться впечатлениями от экскурсии!