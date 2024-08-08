Сегодняшний Воронеж — это современный мегаполис, который радушно принимает гостей. Я с удовольствием познакомлю вас с его главными достопримечательностями. Покажу самую старую улицу города и все её архитектурные памятники.
Погружу в историю Воронежа от петровских времён и объясню, чем живёт и как развивается наш динамичный город сегодня.
Погружу в историю Воронежа от петровских времён и объясню, чем живёт и как развивается наш динамичный город сегодня.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Площадь Никитина — ключевое историческое место Воронежа с множеством памятников архитектуры
- Площадь Победы. Вы узнаете об участии Воронежа в Великой Отечественной войне
- Петровский сквер. Поговорим о роли Петра Великого в истории города
- Благовещенский собор — один из самых больших православных храмов в мире
- Адмиралтейская площадь и прогулка по набережной Воронежа
- «Котёнок с улицы Лизюкова» — памятник одному из самых обаятельных героев советской анимации
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле Skoda Karoq и услуги гида.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Воронеже
Провёл экскурсии для 58 туристов
Меня зовут Эдуард! Обожаю историю и всё, что с ней связано. С большим удовольствием покажу вам мой замечательный город Воронеж и подробно расскажу на экскурсиях как о его прошлом, так и о настоящем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 авг 2024
Слова благодарности Эдуарду. Маршрут просторен на "отлично", узнали даже больше, чем ожидали! Вежливый, открытый, знающий экскурсовод. Однозначно рекомендуем.
М
Моргунов
7 авг 2024
Всё очень понравилось. Эдуврд очень пунктуальный и обходительный человек. Экскурсией довольны. Рекомендую.
Е
Елена
4 авг 2024
Эдуард хороший экскурсовод! Маршрут был составлен очень хорошо, особенно подходит для маломобильных граждан. Материал подавался в доступной форме. Только показалось, что сам город особо не примечателен.
Зоя
3 авг 2024
Эдуарду спасибо большое за экскурсию! Коммуникабелен, исторически грамотен, владеет ситуацией в городе, приятный собеседник, не назойлив. В общем одни плюсы. Забрал от дома на своей машине, привез обратно! Для иногородних это очень важно! Мы увидели основные достопримечательности Воронежа и остались очень довольны
Сергей
30 июл 2024
Прекрасная экскурсия, за 2,5 часа посетили все знаковые места города. Эдуард интересно рассказывает про город и его достопримечательности. Рекомендуем!
С
Сергеева
20 июл 2024
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию! Маршрут составлен хорошо, как раз для первого знакомства с городом. Воронеж очень впечатлил, красивый город с богатой историей. Экскурсия длилась 2.5 часа, этого достаточно для того чтобы посмотреть и не устать. Проводилась на комфортной машине и пешком. Рекомендую тем кто первый раз в городе.
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