Знакомьтесь, Воронеж

Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Сегодняшний Воронеж — это современный мегаполис, который радушно принимает гостей. Я с удовольствием познакомлю вас с его главными достопримечательностями. Покажу самую старую улицу города и все её архитектурные памятники.

Погружу в историю Воронежа от петровских времён и объясню, чем живёт и как развивается наш динамичный город сегодня.
4.83
6 отзывов
Знакомьтесь, Воронеж
Знакомьтесь, Воронеж
Знакомьтесь, Воронеж
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

  • Площадь Никитина — ключевое историческое место Воронежа с множеством памятников архитектуры
  • Площадь Победы. Вы узнаете об участии Воронежа в Великой Отечественной войне
  • Петровский сквер. Поговорим о роли Петра Великого в истории города
  • Благовещенский собор — один из самых больших православных храмов в мире
  • Адмиралтейская площадь и прогулка по набережной Воронежа
  • «Котёнок с улицы Лизюкова» — памятник одному из самых обаятельных героев советской анимации

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле Skoda Karoq и услуги гида.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
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Ю
8 авг 2024
Слова благодарности Эдуарду. Маршрут просторен на "отлично", узнали даже больше, чем ожидали! Вежливый, открытый, знающий экскурсовод. Однозначно рекомендуем.
М
7 авг 2024
Всё очень понравилось. Эдуврд очень пунктуальный и обходительный человек. Экскурсией довольны. Рекомендую.
Е
4 авг 2024
Эдуард хороший экскурсовод! Маршрут был составлен очень хорошо, особенно подходит для маломобильных граждан. Материал подавался в доступной форме. Только показалось, что сам город особо не примечателен.
Зоя
3 авг 2024
Эдуарду спасибо большое за экскурсию! Коммуникабелен, исторически грамотен, владеет ситуацией в городе, приятный собеседник, не назойлив. В общем одни плюсы. Забрал от дома на своей машине, привез обратно! Для иногородних это очень важно! Мы увидели основные достопримечательности Воронежа и остались очень довольны
Эдуарду спасибо большое за экскурсию! Коммуникабелен, исторически грамотен, владеет ситуацией в городе, приятный собеседник, не назойлив.Эдуарду спасибо большое за экскурсию! Коммуникабелен, исторически грамотен, владеет ситуацией в городе, приятный собеседник, не назойлив.Эдуарду спасибо большое за экскурсию! Коммуникабелен, исторически грамотен, владеет ситуацией в городе, приятный собеседник, не назойлив.
Сергей
30 июл 2024
Прекрасная экскурсия, за 2,5 часа посетили все знаковые места города. Эдуард интересно рассказывает про город и его достопримечательности. Рекомендуем!
С
20 июл 2024
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию! Маршрут составлен хорошо, как раз для первого знакомства с городом. Воронеж очень впечатлил, красивый город с богатой историей. Экскурсия длилась 2.5 часа, этого достаточно для того чтобы посмотреть и не устать. Проводилась на комфортной машине и пешком. Рекомендую тем кто первый раз в городе.

Входит в следующие категории Воронежа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеОбзорныеНабережнаяПопулярные местаБлаговещенский соборСвятые местаУлицы и переулкиДля студентовСамое главноеАдмиралтейская площадьПамятник котёнку

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