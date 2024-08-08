Ю Юлия Слова благодарности Эдуарду. Маршрут просторен на "отлично", узнали даже больше, чем ожидали! Вежливый, открытый, знающий экскурсовод. Однозначно рекомендуем.

М Моргунов Всё очень понравилось. Эдуврд очень пунктуальный и обходительный человек. Экскурсией довольны. Рекомендую.

Е Елена Эдуард хороший экскурсовод! Маршрут был составлен очень хорошо, особенно подходит для маломобильных граждан. Материал подавался в доступной форме. Только показалось, что сам город особо не примечателен.

Зоя Эдуарду спасибо большое за экскурсию! Коммуникабелен, исторически грамотен, владеет ситуацией в городе, приятный собеседник, не назойлив. В общем одни плюсы. Забрал от дома на своей машине, привез обратно! Для иногородних это очень важно! Мы увидели основные достопримечательности Воронежа и остались очень довольны

Сергей Прекрасная экскурсия, за 2,5 часа посетили все знаковые места города. Эдуард интересно рассказывает про город и его достопримечательности. Рекомендуем!