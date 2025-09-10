Воронеж - это город с уникальной атмосферой и богатой историей. На экскурсии вы узнаете о знаменитых личностях, связанных с городом, таких как Лермонтов и Ростропович. Посетите ключевые достопримечательности, включая Петровский сквер и место древней крепости. Узнайте, как Петр I строил здесь флот и как Воронеж стал родиной ВДВ. Это возможность проникнуться духом города и узнать его секреты

Описание экскурсии

Самое-самое в Воронеже

Мы посетим место основания города, полюбуемся очаровательными особняками, пройдем по Большой Дворянской и заглянем в несколько симпатичных скверов. А гуляя по старинным извилистым улочкам, посмотрим на Воронеж глазами жителей 19-20 веков. Кроме того, я покажу вам много интересных памятников: Высоцкому, Маршаку, Платонову, святителю Митрофану и военному почтальону.

Нескучные истории

Вы проследите развитие Воронежа в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и узнаете о знаковых исторических событиях, повлиявших на дух и облик города. Раскроете, какое место Петр I выбрал для строительства военных кораблей и почему, кто такие кот Василий и сеттер Бим, как Воронеж связан с покорением космоса и как он стал «родиной ВДВ».

Что вы увидите:

Площадь Ленина

Воронежский театр оперы и балета

Никитинскую библиотеку

Место древней крепости Воронеж

Проспект Революции

Кинотеатр «Пролетарий»

Гостиницу «Бристоль»

Музыкальное училище

Гостиницу «Центральная»

Площадь Победы

Петровский сквер

Петровский корабль на Адмиралтейской набережной

