Воронеж - это город с уникальной атмосферой и богатой историей.
На экскурсии вы узнаете о знаменитых личностях, связанных с городом, таких как Лермонтов и Ростропович. Посетите ключевые достопримечательности, включая Петровский сквер и место древней крепости. Узнайте, как Петр I строил здесь флот и как Воронеж стал родиной ВДВ. Это возможность проникнуться духом города и узнать его секреты
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Воронежа
- 🏛️ Посетить главные достопримечательности
- 🎭 Ощутить атмосферу прошлых веков
- 👑 Связь с великими личностями
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Воронежский театр оперы и балета
- Никитинская библиотека
- Место древней крепости Воронеж
- Проспект Революции
- Кинотеатр «Пролетарий»
- Дом Шуклиных
- Гостиница «Бристоль»
- Дом Михайлова
- Дом Кольцовых
- Музыкальное училище
- Гостиница «Центральная»
- Площадь Победы
- Петровский сквер
- Петровский корабль на Адмиралтейской набережной
Описание экскурсии
Самое-самое в Воронеже
Мы посетим место основания города, полюбуемся очаровательными особняками, пройдем по Большой Дворянской и заглянем в несколько симпатичных скверов. А гуляя по старинным извилистым улочкам, посмотрим на Воронеж глазами жителей 19-20 веков. Кроме того, я покажу вам много интересных памятников: Высоцкому, Маршаку, Платонову, святителю Митрофану и военному почтальону.
Нескучные истории
Вы проследите развитие Воронежа в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и узнаете о знаковых исторических событиях, повлиявших на дух и облик города. Раскроете, какое место Петр I выбрал для строительства военных кораблей и почему, кто такие кот Василий и сеттер Бим, как Воронеж связан с покорением космоса и как он стал «родиной ВДВ».
Что вы увидите:
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Автомобиль: Lada Xray, комфортно троим, но можно и вчетвером, дети — от 12 лет, детского кресла нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Театр оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду Вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу все самое-самое. А также с 2018 года организую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Фотографии от путешественников
А
Алексей
10 сен 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Светлану за интереснейшую экскурсию по Воронежу. Благодаря ей мы с женой полюбили Воронеж.
Дата посещения: 6 сентября 2025
С
Светлана
16 июн 2025
Добрый день! Хочу поделиться впечатлением от экскурсии "Добро пожаловать в Воронеж". В городе бываем часто и экскурсии брали неоднократно. В этот раз решили взять не просто пешеходную, а пешеходно-автомобильную. И
Дата посещения: 13 июня 2025
К
Константин
16 окт 2025
Большое спасибо! Обратимся еще раз!
Е
Екатерина
13 сен 2025
Спасибо большое Светлане!!
Очень понравилась экскурсия!!
О
Ольга
7 сен 2025
Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом. Светлана - кладезь информации. И легко подстраивается под запросы заказчика. Мы получили хорошее настроение, свежие впечатления и узнали много нового. Спасибо.
О
Оксана
20 июл 2025
Светлана спокойная,прекрасно знает город,экскурсия получилась очень насыщенная, мы и бродили пешком и передвигались на машине, мне показалось что по времени даже больше затратили чем заявлено,если бы не стемнело…:)Спасибо большое!
Е
Екатерина
18 июл 2025
Замечательная экскурсия! Очень интересный рассказ и много разных фактов о городе. Гид отвечает на любой вопрос,знает историю буквально каждого дома! А благодаря наличию автомобиля можно успеть посмотреть гораздо больше достопримечательностей.
V
Vera
6 июл 2025
Понравилась манера рассказывать Светланы - спокойная, интеллигентная, слушать было интересно, 2,5 часа пролетели незаметно. Удобное совмещение небольших пешеходных вылазок и передвижения на авто, для жары самое то. Чувствуется, что Светлана глубоко погружена в тему и очень любит свой город:). Отличная экскурсия для первого знакомства с Воронежем!
Е
Елена
1 июл 2025
Экскурсия понравилась. Светлана была на месте даже раньше назначенного времени. Информация интересная, доступно представлена. Много исторических фактов разных эпох истории города и об известных людях. Единственный минус, из-за тонировки стёкол на заднем сиденье, было плохо видно объекты в вечернее время, приходилось открывать, чтобы рассмотреть при перемещении по городу.
Анна
23 июн 2025
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Максимально удобно подобран маршрут. Получили массу удовольствия от знакомства с Воронежем
Анастасия
28 апр 2025
На мой взгляд получили массу информации о городе. Спасибо
К
Ксения
21 сен 2024
Были в городе проездом 2 дня, посетители экскурсию со Светланой. Нам очень понравилось, всё интересно, много таких моментов, о которых и в книгах не прочтёшь) 2 часа буквально пролетели на одном дыхании! Всем рекомендую)))
Наталья
2 сен 2024
Пишу запоздалый отзыв. Спасибо огромное Светлане, она погрузила нас в невероятную жизнь Воронежа и ее жителей из древности до современности. Обожаю не сухие исторические факты, а яркие живые рассказы Светлане
С
Светлана
19 авг 2024
Экскурсия понравилась. Светлана знающий и комфортный рассказчик, были с ребенком 9 лет, слушал с интересом. Формат - пешком/авто очень удобен, охватили наиболее интересные достопримечательности за довольно короткое время. Также приятно
Светлана
3 авг 2024
Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
