Тур проходит на багги и квадроциклах. Внедорожная техника — это не только возможность увидеть больше за короткий промежуток времени, но и удовольствие от драйва, адреналина, эмоций.

Весь маршрут, а это примерно 80 километров, вы или ваш напарник будете управлять техникой (она двухместная). У вас будет возможность почувствовать разницу в управлении квадроциклом и багги. Маршрут проходит по интереснейшим местам среднего Дона. я расскажу вам историю 📖 края и множество легенд о наших предках.

Подробнее о местах, которые мы посетим

Меловой карьер и его марсианские пейзажи. Здесь снимался фильм 🎥 «Я остаюсь» с Фёдором Бондарчуком. Потусторонний мир, где оказались впавшие в кому люди, снимали именно в меловом карьере.

Остановимся на лучшей обзорной площадке города Лиски.

Попадем на Шатрище – очень интересную гору на берегу Дона, которая имеет форму шатра. Отсюда, собственно, и ее название. Внутри горы ⛰️ находится пещера, точнее пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря, куда мы с вами попадем. Считается, что общая протяженность пещеры более километра. Сохранилась часть протяженностью 280 м, состоящая из кельи, ряда коротких ходов и галереи, винтообразно спускающейся к подножью горы ⛰️ на глубину 30 м. На вершине горы ⛰️ стоит крест. Когда смотришь со стороны, создаётся ощущение, что это купол церкви с крестом.

Следующий наш пункт — Богородицкая пещера. Она совсем небольшая, там нет длинных коридоров, уходящих вглубь мелового холма, как в Шатрище. Пещера проходная, П-образная, с одной комнатой-кельей, в которой есть что-то типа окна, ведущего в совсем маленькое помещение. Входов в пещеру два — зайдя в один и пройдя по коридору, выходите из второго. Между входами расположился див — останец 💃 выветривания, образованный в результате разрушения вокруг него более мягкой породы. Благодаря этому место очень живописное. В келье выдолблен сводчатый потолок, вырезан крест на стене.

Дивногорский Свято-Успенский монастырь. Географическое название монастыря происходит от его расположения на гористой местности, которая во времена раннего средневековья была рубежом между землей вятичей и хазарским каганатом. Граница между ними пролегала при впадении Тихой Сосны в Дон и проходила по территории древнейшей Маяцкой крепости, что находится в Больших Дивах недалеко от храма, высеченного в скале. Местность и в те былинные времена хранила тайну своих уникальных природных меловых столбов с историческим названием – Дивы. Предание связывает зарождение монашеской жизни в монастыре с двумя иноками – сицилийцами Ксенофонтом и Иосафом и относит его к ХII веку. Письменным свидетельством об официальном основании монастыря является жалованная грамота игумену Гурию в 1653 году.

И, наконец, мы увидим само Дивногорье – самобытный хутор, музей-заповедник. Посетим экскурсию ⛳, которая включает в себя посещение пещерной церкви, остатков средневековой хазарской крепости и некрополя, археологического парка.

О маршруте

Мы встречаемся в Воронеже и едем до Лисок. Дальше путешествие продолжается на багги из Лисок в Дивногорье. Большая часть маршрута проходит вне дорог общего пользования, часть достопримечательностей доступна только на подготовленном внедорожнике. Попутно нас ждут очаровательные меловые дорожки и непростые подъёмы-спуски.

Сначала мы побываем в пещерах недействующего монастыря в Шатрище, посетим действующий мужской монастырь в Малых Дивах и отправимся на экскурсию ⛳ в Дивногорский музей-заповедник. После увидим Меловой карьер и вернемся в Лиски. Пересаживаемся и на машине едем домой.

Организационные детали

Путешествие рассчитано на весь день.

Можно выбрать вечернее время и увидеть, возможно лучший, закат с высокого берега Дона.

Место встречи в Воронеже выбираете Вы.

Протяжённость маршрута на багги около 60 км.

Багги и квадроциклы двухместные, за рулём меняемся.

Детей берём с удовольствием.

Ответ на самый задаваемый вопрос.

А если не походящая погода?

На сайте бесплатная отмена более чем за 48 часов. За это время прогноз погоды, как правило, правдив.

Если всё-таки нам не повезло. Мы поедем на автомобиле 🚘, но внедорожную часть маршрута заменим на посещение других достопримечательностей.

Посетим Дивногорский музей 🖼 заповедник, Дивногорский мужской монастырь, Костомаровскй женский монастырь, водяную мельницу, если позволит время Белогорские пещеры.