Тур проходит на багги и квадроциклах. Внедорожная техника — это не только возможность увидеть больше за короткий промежуток времени, но и удовольствие от драйва, адреналина, эмоций.
Весь маршрут, а это примерно 80 километров, вы или ваш напарник будете управлять техникой (она двухместная). У вас будет возможность почувствовать разницу в управлении квадроциклом и багги. Маршрут проходит по интереснейшим местам среднего Дона. я расскажу вам историю 📖 края и множество легенд о наших предках.
Подробнее о местах, которые мы посетим
Меловой карьер и его марсианские пейзажи. Здесь снимался фильм 🎥 «Я остаюсь» с Фёдором Бондарчуком. Потусторонний мир, где оказались впавшие в кому люди, снимали именно в меловом карьере.
Остановимся на лучшей обзорной площадке города Лиски.
Попадем на Шатрище – очень интересную гору на берегу Дона, которая имеет форму шатра. Отсюда, собственно, и ее название. Внутри горы ⛰️ находится пещера, точнее пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря, куда мы с вами попадем. Считается, что общая протяженность пещеры более километра. Сохранилась часть протяженностью 280 м, состоящая из кельи, ряда коротких ходов и галереи, винтообразно спускающейся к подножью горы ⛰️ на глубину 30 м. На вершине горы ⛰️ стоит крест. Когда смотришь со стороны, создаётся ощущение, что это купол церкви с крестом.
Следующий наш пункт — Богородицкая пещера. Она совсем небольшая, там нет длинных коридоров, уходящих вглубь мелового холма, как в Шатрище. Пещера проходная, П-образная, с одной комнатой-кельей, в которой есть что-то типа окна, ведущего в совсем маленькое помещение. Входов в пещеру два — зайдя в один и пройдя по коридору, выходите из второго. Между входами расположился див — останец 💃 выветривания, образованный в результате разрушения вокруг него более мягкой породы. Благодаря этому место очень живописное. В келье выдолблен сводчатый потолок, вырезан крест на стене.
Дивногорский Свято-Успенский монастырь. Географическое название монастыря происходит от его расположения на гористой местности, которая во времена раннего средневековья была рубежом между землей вятичей и хазарским каганатом. Граница между ними пролегала при впадении Тихой Сосны в Дон и проходила по территории древнейшей Маяцкой крепости, что находится в Больших Дивах недалеко от храма, высеченного в скале. Местность и в те былинные времена хранила тайну своих уникальных природных меловых столбов с историческим названием – Дивы. Предание связывает зарождение монашеской жизни в монастыре с двумя иноками – сицилийцами Ксенофонтом и Иосафом и относит его к ХII веку. Письменным свидетельством об официальном основании монастыря является жалованная грамота игумену Гурию в 1653 году.
И, наконец, мы увидим само Дивногорье – самобытный хутор, музей-заповедник. Посетим экскурсию ⛳, которая включает в себя посещение пещерной церкви, остатков средневековой хазарской крепости и некрополя, археологического парка.
О маршруте
Мы встречаемся в Воронеже и едем до Лисок. Дальше путешествие продолжается на багги из Лисок в Дивногорье. Большая часть маршрута проходит вне дорог общего пользования, часть достопримечательностей доступна только на подготовленном внедорожнике. Попутно нас ждут очаровательные меловые дорожки и непростые подъёмы-спуски.
Сначала мы побываем в пещерах недействующего монастыря в Шатрище, посетим действующий мужской монастырь в Малых Дивах и отправимся на экскурсию ⛳ в Дивногорский музей-заповедник. После увидим Меловой карьер и вернемся в Лиски. Пересаживаемся и на машине едем домой.
Организационные детали
- Путешествие рассчитано на весь день.
- Можно выбрать вечернее время и увидеть, возможно лучший, закат с высокого берега Дона.
- Место встречи в Воронеже выбираете Вы.
- Протяжённость маршрута на багги около 60 км.
- Багги и квадроциклы двухместные, за рулём меняемся.
- Детей берём с удовольствием.
- Ответ на самый задаваемый вопрос.
А если не походящая погода?
На сайте бесплатная отмена более чем за 48 часов. За это время прогноз погоды, как правило, правдив.
Если всё-таки нам не повезло. Мы поедем на автомобиле 🚘, но внедорожную часть маршрута заменим на посещение других достопримечательностей.
Посетим Дивногорский музей 🖼 заповедник, Дивногорский мужской монастырь, Костомаровскй женский монастырь, водяную мельницу, если позволит время Белогорские пещеры.