Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Вы впервые в Воронеже или хотите узнать его лучше? Экскурсия предлагает обзорный маршрут, охватывающий главные достопримечательности и скрытые уголки города.

Прогулка по центральным улицам и переулкам позволит вам увидеть старинные дома, необычные памятники и почувствовать местный колорит.

Узнайте о дореволюционной, советской и современной эпохах Воронежа, а также получите полезные советы от местного жителя о лучших музеях, ресторанах и местах для отдыха
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите исторические здания и старинные храмы
  • 🏞 Прогуляетесь по живописной набережной
  • 📚 Узнаете о знаменитых литераторах
  • 🍽 Получите советы о лучших местах для ужина
  • 🏛 Откроете для себя необычные памятники
    • Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 16:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Проспект Революции
  • Старинные храмы
  • Набережная
  • Копия петровского линейного корабля
  • Бунинский сквер

    • Описание экскурсии

    Парадный Воронеж

    На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля. Я помогу разобраться в необычной архитектуре города и поясню, что осталось в нём от московских бояр, а что — от местных горожан.

    Воронеж наизнанку

    Несмотря на то, что Воронеж имеет статус города-миллионника, на улицах здесь уютно и спокойно. Мы будем то и дело сворачивать с широких проспектов в небольшие уютные переулки. Отыщем бунинский сквер, поговорим о других известных литераторах — Кольцове, Никитине и Троепольском. А еще вас ждут советы и полезные рекомендации местного жителя: в какие музеи сходить, где приятно поужинать и повеселиться.

    Организационные детали

    • Дополнительно по желанию оплачивается визит в чайную Ли Бо после экскурсии — средний чек 600 руб. /чел.

    ежедневно в 16:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 800 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 16:00
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    3
    2
    1
    Е
    2 сен 2024
    Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья интересно рассказывает, сопровождает рассказ фото, не перегружает информацией. Отвечает с удовольствием на все вопросы. Спасибо большое! Рекомендую гостям Воронежа!
    Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. ДарьяОтличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. ДарьяОтличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья
    Н
    29 авг 2024
    Благодарю Дарью за интересную и познавательную экскурсию! Будучи гостьей города, мне было приятно узнать об истории от такого компетентного экскурсовода. Особенно хочу поблагодарить Дарью за чистую речь, поскольку вдвойне приятно слушать интересный рассказ без запинок и слов-паразитов! Желаю Дарье дальнейших успехов!

    Входит в следующие категории Воронежа

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