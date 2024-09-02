Вы впервые в Воронеже или хотите узнать его лучше? Экскурсия предлагает обзорный маршрут, охватывающий главные достопримечательности и скрытые уголки города.
Прогулка по центральным улицам и переулкам позволит вам увидеть старинные дома, необычные памятники и почувствовать местный колорит.
Узнайте о дореволюционной, советской и современной эпохах Воронежа, а также получите полезные советы от местного жителя о лучших музеях, ресторанах и местах для отдыха
Прогулка по центральным улицам и переулкам позволит вам увидеть старинные дома, необычные памятники и почувствовать местный колорит.
Узнайте о дореволюционной, советской и современной эпохах Воронежа, а также получите полезные советы от местного жителя о лучших музеях, ресторанах и местах для отдыха
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Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Парадный Воронеж
На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля. Я помогу разобраться в необычной архитектуре города и поясню, что осталось в нём от московских бояр, а что — от местных горожан.
Воронеж наизнанку
Несмотря на то, что Воронеж имеет статус города-миллионника, на улицах здесь уютно и спокойно. Мы будем то и дело сворачивать с широких проспектов в небольшие уютные переулки. Отыщем бунинский сквер, поговорим о других известных литераторах — Кольцове, Никитине и Троепольском. А еще вас ждут советы и полезные рекомендации местного жителя: в какие музеи сходить, где приятно поужинать и повеселиться.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачивается визит в чайную Ли Бо после экскурсии — средний чек 600 руб. /чел.
ежедневно в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 322 туристов
Меня зовут Дарья, я коренной житель Воронежа. Изучаю историю и краеведение долго время, собираю открытки города. С радостью познакомлю вас с городом и влюблю в него.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
2 сен 2024
Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья интересно рассказывает, сопровождает рассказ фото, не перегружает информацией. Отвечает с удовольствием на все вопросы. Спасибо большое! Рекомендую гостям Воронежа!
Н
Наталья
29 авг 2024
Благодарю Дарью за интересную и познавательную экскурсию! Будучи гостьей города, мне было приятно узнать об истории от такого компетентного экскурсовода. Особенно хочу поблагодарить Дарью за чистую речь, поскольку вдвойне приятно слушать интересный рассказ без запинок и слов-паразитов! Желаю Дарье дальнейших успехов!
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