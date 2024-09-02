🌟 Увидите исторические здания и старинные храмы 🏞 Прогуляетесь по живописной набережной 📚 Узнаете о знаменитых литераторах 🍽 Получите советы о лучших местах для ужина 🏛 Откроете для себя необычные памятники

Вы впервые в Воронеже или хотите узнать его лучше? Экскурсия предлагает обзорный маршрут, охватывающий главные достопримечательности и скрытые уголки города. Прогулка по центральным улицам и переулкам позволит вам увидеть старинные дома, необычные памятники и почувствовать местный колорит. Узнайте о дореволюционной, советской и современной эпохах Воронежа, а также получите полезные советы от местного жителя о лучших музеях, ресторанах и местах для отдыха

Описание экскурсии

Парадный Воронеж

На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля. Я помогу разобраться в необычной архитектуре города и поясню, что осталось в нём от московских бояр, а что — от местных горожан.

Воронеж наизнанку

Несмотря на то, что Воронеж имеет статус города-миллионника, на улицах здесь уютно и спокойно. Мы будем то и дело сворачивать с широких проспектов в небольшие уютные переулки. Отыщем бунинский сквер, поговорим о других известных литераторах — Кольцове, Никитине и Троепольском. А еще вас ждут советы и полезные рекомендации местного жителя: в какие музеи сходить, где приятно поужинать и повеселиться.

Организационные детали