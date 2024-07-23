11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
Завтра в 08:00
6 авг в 14:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
Расписание: см. расписание
29 сен в 07:00
3 900₽ за человека
11 часов
Групповая
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
Погрузитесь в историю Воронежской области, посетив Костенки, Сторожевое и Дивногорье. Узнайте о меловых горах и древнем монастыре
Начало: Площадь Ленина, 2 Воронеж
Расписание: Каждый день с 8:00
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 июля 2024Прошли всю программу и даже больше. Эдуард дополнительно по нашему запросу показал так же дом -музей Дурова,который не входил в
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Однодневные»
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