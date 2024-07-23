Однодневные – экскурсии в Воронеже

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Воронеже, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
49 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Пешая
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
Завтра в 08:00
6 авг в 14:00
4 100 за всё до 4 чел.
Органный концерт в Тамбове
Пешая
На автобусе
1 отзыв
11 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
Расписание: см. расписание
29 сен в 07:00
3 900 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Пешая
На автобусе
11 часов
Групповая
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800 за человека
Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
Погрузитесь в историю Воронежской области, посетив Костенки, Сторожевое и Дивногорье. Узнайте о меловых горах и древнем монастыре
Начало: Площадь Ленина, 2 Воронеж
Расписание: Каждый день с 8:00
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
8 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
    Прошли всю программу и даже больше. Эдуард дополнительно по нашему запросу показал так же дом -музей Дурова,который не входил в
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    программу. Ответил на все вопросы, а мы любопытные, и думаю для него было много неожиданных вопросов. Узнали много интернсных и неизвестных нам фактов и историй о Воронеже. Сам экскурсовод образован, воспитан и интеллигентен. Рекомендуем посетить его экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Однодневные»

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  1. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  2. Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья
  3. Органный концерт в Тамбове
  4. Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
  5. Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Набережная
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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