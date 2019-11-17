Место, где останавливается время

5
3 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
Место, где останавливается время
Место, где останавливается время
Место, где останавливается время
Место, где останавливается время
Место, где останавливается время
Место, где останавливается время
Место, где останавливается время
Ближайшие даты:
15
дек
26
янв
22
мар

Что вас ожидает:

  • Дивногорский пещерный монастырь (Малые Дивы)
  • Музей-заповедник «Дивногорье»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

09:00 выезд на экскурсию «Место, где останавливается время…» Меловые Дивы не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Начинается наше путешествие с посещения Малых Див, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцов – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении. Принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства. По преданию основателями монастыря являются схимонахи Ксенофонт и Иоасаф, пришедшие сюда из Италии с иконой Божией Матери, именуемой Сицилийской. В мае 1699 года в Дивногорском монастыре гостил Великий Русский Император Петр I. ОБЕД – монастырская трапеза Затем нас будут ждать Дивы Большие. Мы посетим уникальный пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери (XIX век), остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (X в), а также узнаем о богатой истории данного региона. С возвышенности открывается захватывающая дух панорама на реку Дон и ее долину. Возвращение в Воронеж после 19.30. План экскурсии: Общий сбор в 09:00 у главного корпуса ВГУ. В назначенное время вас будет ждать туристический автобус. Дорога до первого пункта назначения – «Малые Дивы» – 2 часа. Мы посетим Дивногорский Успенский пещерный мужской монастырь, познакомимся с его историей и легендами, насладимся великолепными видами. Во время экскурсии мы отведаем аутентичную монастырскую кухню. Поездка к следующему пункту нашей экскурсии «Больших Див» займет 30 минут. Во время пешеходной экскурсии по территории музея-заповедника в сопровождении гида мы насладимся удивительно красивыми панорамными видами, осмотрим пещерный храм Сицилийской божией матери. Продолжительность экскурсии «Место, где останавливается время…» – 10 часов. За это время Вы узнаете много интересного от профессиональных гидов. Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме. Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии. Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы. Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года. Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.

Смотрите свободные даты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Гид-экскурсовод
  • Обед — монастырская трапеза
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
пл. Ленина, д. 2, вход в библиотеку им. Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Полезные советы:
  • Экскурсия проходит на территории монастыря, поэтому мы рекомендуем девушкам взять с собой головной убор (платок) и юбку, длиной ниже колена.
  • Для того, чтобы экскурсия прошла в максимально комфортных для Вас условиях, рекомендуем Вам одеваться по погоде и не забывать теплые вещи, т. к. температура внутри меловых пещер на протяжении всего года не превышает +10 градусов.
  • В связи с достаточно высоким подъемом, мы рекомендуем Вам надевать удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2019
Здравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный тур. Гиды Игорь и Вячеслав, которые очень достойно и без суеты опекали нас в эти два дня, прекрасные рассказчики, слушать их приятно, интересно и познавательно. Туристические объекты, входящие в программу, очень разнообразны. А гиды, проводившие экскурсии на местах, - настоящие профессионалы. Благодаря водителю Сергею мы смогли в первый день вернуться из поездки достаточно рано, чтобы еще успеть посетить театр. Прогулка по вечернему Воронежу доставила особенное удовольствие: красивое освещение, чистота, окна кафе. Большое спасибо Игорю, который помог мне в неожиданно возникшей при заселении в гостиницу проблеме. Спасибо всем. За дружелюбие и нескучный weekend.
И
20 сен 2018
Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) Здравствуйте, уважаемые организаторы туров по удивительным местам Воронежа и области. Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) в старинном и одновременно современном городе Воронеж. Огромное спасибо нашему гиду Колмаковой Л. В. Любовь не только интересно и доступно преподносила нам информацию об исторических местах, в которых мы находились, но была внимательна ко всем нашим бытовым нуждам в течении всего двухдневного путешествие. Благодаря ее заботе о нас, туристах, время в путешествии пролетело незамено и оставило прекрасное впечатление. Грамотно поставленная речь Любови доставляла удовольствие и информация отлично воспринималась на слух. Ни один вопрос по истории или современности Воронежа и области не остался без ответа. Путешествуя по разным городам понимаешь, что 95 процентов успеха экскурсионной поездки зависит от гида. Любовь за небольшой период времени смогла передать нам частичку своей любви к Воронежу и разбудила желание приехать к вам в гости еще раз.
Е
14 авг 2018
Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом! Добрый вечер!!!! Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом и персональное знакомство с гидом- профессионалом Любовью. Прекрасна, элегантна, доброжелательна, отзывчива, влюблена в свой город, хотя знает его и минусы, улыбчива и интеллигентна!!! Её слова- доброжелательные слова лучи, Проникли в сердце каждого: и школьников, и пенсионеров, и будущих пенсионеров!!!! Отдельно благодарю турфирму за четкую организацию поездки, заботу и напоминания, а это немаловажно!!!!! Процветания!!!!

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