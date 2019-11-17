Ближайшие даты:
15
дек
дек
26
янв
янв
22
мар
мар
Что вас ожидает:
- Дивногорский пещерный монастырь (Малые Дивы)
- Музей-заповедник «Дивногорье»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
09:00 выезд на экскурсию «Место, где останавливается время…» Меловые Дивы не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Начинается наше путешествие с посещения Малых Див, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцов – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении. Принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства. По преданию основателями монастыря являются схимонахи Ксенофонт и Иоасаф, пришедшие сюда из Италии с иконой Божией Матери, именуемой Сицилийской. В мае 1699 года в Дивногорском монастыре гостил Великий Русский Император Петр I. ОБЕД – монастырская трапеза Затем нас будут ждать Дивы Большие. Мы посетим уникальный пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери (XIX век), остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (X в), а также узнаем о богатой истории данного региона. С возвышенности открывается захватывающая дух панорама на реку Дон и ее долину. Возвращение в Воронеж после 19.30. План экскурсии: Общий сбор в 09:00 у главного корпуса ВГУ. В назначенное время вас будет ждать туристический автобус. Дорога до первого пункта назначения – «Малые Дивы» – 2 часа. Мы посетим Дивногорский Успенский пещерный мужской монастырь, познакомимся с его историей и легендами, насладимся великолепными видами. Во время экскурсии мы отведаем аутентичную монастырскую кухню. Поездка к следующему пункту нашей экскурсии «Больших Див» займет 30 минут. Во время пешеходной экскурсии по территории музея-заповедника в сопровождении гида мы насладимся удивительно красивыми панорамными видами, осмотрим пещерный храм Сицилийской божией матери. Продолжительность экскурсии «Место, где останавливается время…» – 10 часов. За это время Вы узнаете много интересного от профессиональных гидов. Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме. Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии. Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы. Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года. Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.
Смотрите свободные даты.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Гид-экскурсовод
- Обед — монастырская трапеза
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Что не входит
- Сувениры и личные расходы
- Место начала и завершения?
- пл. Ленина, д. 2, вход в библиотеку им. Никитина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные даты.Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Полезные советы:
- Экскурсия проходит на территории монастыря, поэтому мы рекомендуем девушкам взять с собой головной убор (платок) и юбку, длиной ниже колена.
- Для того, чтобы экскурсия прошла в максимально комфортных для Вас условиях, рекомендуем Вам одеваться по погоде и не забывать теплые вещи, т. к. температура внутри меловых пещер на протяжении всего года не превышает +10 градусов.
- В связи с достаточно высоким подъемом, мы рекомендуем Вам надевать удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 ноя 2019
Здравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный тур. Гиды Игорь и Вячеслав, которые очень достойно и без суеты опекали нас в эти два дня, прекрасные рассказчики, слушать их приятно, интересно и познавательно. Туристические объекты, входящие в программу, очень разнообразны. А гиды, проводившие экскурсии на местах, - настоящие профессионалы. Благодаря водителю Сергею мы смогли в первый день вернуться из поездки достаточно рано, чтобы еще успеть посетить театр. Прогулка по вечернему Воронежу доставила особенное удовольствие: красивое освещение, чистота, окна кафе. Большое спасибо Игорю, который помог мне в неожиданно возникшей при заселении в гостиницу проблеме. Спасибо всем. За дружелюбие и нескучный weekend.
И
Ирина
20 сен 2018
Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) Здравствуйте, уважаемые организаторы туров по удивительным местам Воронежа и области. Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) в старинном и одновременно современном городе Воронеж. Огромное спасибо нашему гиду Колмаковой Л. В. Любовь не только интересно и доступно преподносила нам информацию об исторических местах, в которых мы находились, но была внимательна ко всем нашим бытовым нуждам в течении всего двухдневного путешествие. Благодаря ее заботе о нас, туристах, время в путешествии пролетело незамено и оставило прекрасное впечатление. Грамотно поставленная речь Любови доставляла удовольствие и информация отлично воспринималась на слух. Ни один вопрос по истории или современности Воронежа и области не остался без ответа. Путешествуя по разным городам понимаешь, что 95 процентов успеха экскурсионной поездки зависит от гида. Любовь за небольшой период времени смогла передать нам частичку своей любви к Воронежу и разбудила желание приехать к вам в гости еще раз.
Е
Екатерина
14 авг 2018
Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом! Добрый вечер!!!! Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом и персональное знакомство с гидом- профессионалом Любовью. Прекрасна, элегантна, доброжелательна, отзывчива, влюблена в свой город, хотя знает его и минусы, улыбчива и интеллигентна!!! Её слова- доброжелательные слова лучи, Проникли в сердце каждого: и школьников, и пенсионеров, и будущих пенсионеров!!!! Отдельно благодарю турфирму за четкую организацию поездки, заботу и напоминания, а это немаловажно!!!!! Процветания!!!!
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