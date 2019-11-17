Описание

09:00 выезд на экскурсию «Место, где останавливается время…» Меловые Дивы не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Начинается наше путешествие с посещения Малых Див, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцов – див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении. Принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства. По преданию основателями монастыря являются схимонахи Ксенофонт и Иоасаф, пришедшие сюда из Италии с иконой Божией Матери, именуемой Сицилийской. В мае 1699 года в Дивногорском монастыре гостил Великий Русский Император Петр I. ОБЕД – монастырская трапеза Затем нас будут ждать Дивы Большие. Мы посетим уникальный пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери (XIX век), остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (X в), а также узнаем о богатой истории данного региона. С возвышенности открывается захватывающая дух панорама на реку Дон и ее долину. Возвращение в Воронеж после 19.30. План экскурсии: Общий сбор в 09:00 у главного корпуса ВГУ. В назначенное время вас будет ждать туристический автобус. Дорога до первого пункта назначения – «Малые Дивы» – 2 часа. Мы посетим Дивногорский Успенский пещерный мужской монастырь, познакомимся с его историей и легендами, насладимся великолепными видами. Во время экскурсии мы отведаем аутентичную монастырскую кухню. Поездка к следующему пункту нашей экскурсии «Больших Див» займет 30 минут. Во время пешеходной экскурсии по территории музея-заповедника в сопровождении гида мы насладимся удивительно красивыми панорамными видами, осмотрим пещерный храм Сицилийской божией матери. Продолжительность экскурсии «Место, где останавливается время…» – 10 часов. За это время Вы узнаете много интересного от профессиональных гидов. Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме. Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии. Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы. Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года. Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.