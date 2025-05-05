Экскурсия к меловым скалам Дивногорья из Воронежа - это уникальная возможность познакомиться с древними пещерными храмами и подземными монастырями.
Участники смогут увидеть меловые пещеры, которые являются достопримечательностью не только Донского Белогорья,
Участники смогут увидеть меловые пещеры, которые являются достопримечательностью не только Донского Белогорья,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные меловые пещеры
- 🏛 Успенский Дивногорский монастырь
- 🗿 Меловые столбы
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🔍 Исторические открытия
Лучшее время для посещения
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апр
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Лучшее время для экскурсии к меловым скалам Дивногорья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но при желании и хорошей подготовке насладиться красотами Дивногорья можно в любое время года.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Меловые пещеры
- Успенский Дивногорский монастырь
- Меловые столбы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Меловые пещеры — уникальную достопримечательность не только Донского Белогорья, но и всей России
- Успенский Дивногорский монастырь — одну из самых уединенных обителей
- Меловые столбы между Малыми и Большими Дивами
В путешествии по местам у слияния Дона и реки Тихая Сосна вы побываете в окружении пейзажей космической красоты. Под молитвенные песнопения, озаренные зыбким светом восковых свечей, пройдёте в пещерный храм Иоанна Предтечи. А затем посетите надземные храмы обители и полюбуетесь причудливыми фигурными меловыми столбами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- С вами будет один из гидов нашей команды
- В связи с протяжённостью маршрута и особенностями ландшафта программа не рекомендуется детям до 12 лет и лицам с ограниченной мобильностью
- Подготовьте наличные деньги для покупки свечей и пожертвования в монастыре
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 85 туристов
Мы — туристическая компания и предлагаем увлекательные экскурсии и туры по Воронежу и области. Воронеж — город с богатой историей и культурой. Мы поможем вам открыть его уникальные достопримечательности, архитектуру и природные красоты. Наши профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, погрузив в атмосферу гостеприимства и комфорта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
+2
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