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Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья

Путешествие к меловым скалам Дивногорья предлагает уникальную возможность посетить пещерные храмы и подземные монастыри, погрузившись в атмосферу древности
Экскурсия к меловым скалам Дивногорья из Воронежа - это уникальная возможность познакомиться с древними пещерными храмами и подземными монастырями.

Участники смогут увидеть меловые пещеры, которые являются достопримечательностью не только Донского Белогорья,
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но и всей России.

В ходе путешествия вы посетите Успенский Дивногорский монастырь, насладитесь видом меловых столбов и побываете в пещерном храме Иоанна Предтечи. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, что делает её доступной для всех желающих

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные меловые пещеры
  • 🏛 Успенский Дивногорский монастырь
  • 🗿 Меловые столбы
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🔍 Исторические открытия

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
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июл
авг
сен
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дек
Лучшее время для экскурсии к меловым скалам Дивногорья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но при желании и хорошей подготовке насладиться красотами Дивногорья можно в любое время года.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья

Что можно увидеть

  • Меловые пещеры
  • Успенский Дивногорский монастырь
  • Меловые столбы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Меловые пещеры — уникальную достопримечательность не только Донского Белогорья, но и всей России
  • Успенский Дивногорский монастырь — одну из самых уединенных обителей
  • Меловые столбы между Малыми и Большими Дивами

В путешествии по местам у слияния Дона и реки Тихая Сосна вы побываете в окружении пейзажей космической красоты. Под молитвенные песнопения, озаренные зыбким светом восковых свечей, пройдёте в пещерный храм Иоанна Предтечи. А затем посетите надземные храмы обители и полюбуетесь причудливыми фигурными меловыми столбами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • В связи с протяжённостью маршрута и особенностями ландшафта программа не рекомендуется детям до 12 лет и лицам с ограниченной мобильностью
  • Подготовьте наличные деньги для покупки свечей и пожертвования в монастыре

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 85 туристов
Мы — туристическая компания и предлагаем увлекательные экскурсии и туры по Воронежу и области. Воронеж — город с богатой историей и культурой. Мы поможем вам открыть его уникальные достопримечательности, архитектуру и природные красоты. Наши профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, погрузив в атмосферу гостеприимства и комфорта.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Лада
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.+2
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
Экскурсия насыщенная. Впечатлений много. Сопровождал Виктор, балагур, неутомимый рассказчик всяких историй.
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