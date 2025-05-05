Экскурсия к меловым скалам Дивногорья из Воронежа - это уникальная возможность познакомиться с древними пещерными храмами и подземными монастырями.Участники смогут увидеть меловые пещеры, которые являются достопримечательностью не только Донского Белогорья,

но и всей России. В ходе путешествия вы посетите Успенский Дивногорский монастырь, насладитесь видом меловых столбов и побываете в пещерном храме Иоанна Предтечи. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, что делает её доступной для всех желающих

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии к меловым скалам Дивногорья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но при желании и хорошей подготовке насладиться красотами Дивногорья можно в любое время года.

Сейчас июнь — это идеальное время.