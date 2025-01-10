Мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как
Описание экскурсии
12-00 Выезд на экскурсию:"Новогодняя столица Черноземья" Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам Воронежа. В сопровождении гида мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья. Мы посетим Успенский храм — единственный дошедший до нашего времени памятник, тесно связанный с кораблестроением и становлением российского флота, который посещал Петр I. В апреле 1696 года после богослужения в Успенском храме были спущены первые галеры и корабли. В 1700 году в храме был освящён один из первых утверждённых военно-морских флагов России, который был поднят на корабле «Гото Предестинация». Успенский храм отмечен царской геральдикой. Далее мы отправимся с Вами в уютный ресторан в историческом центре города. Здесь нас будет ждать ПРАЗДНИЧНЫЙ ФУРШЕТ, а наш экскурсовод познакомит Вас с новогодними традициями Черноземья. Вас будет ждать приятный сюрприз и сладкий подарок. Затем мы прогуляемся с Вами по Большой Дворянской, погладим ухо Белого Бима, посетим Кольцовский сквер, узнаем о жизни воронежских писателей и поэтов: Иване Никитине и Алексее Кольцове, а также о других знаменитых воронежцах. Завершится наша прогулка на главной площади города, где расположена самая красивая новогодняя елка Воронежа и разместился шумный праздничный базар.
Уровень сложности экскурсий: Легкий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адмиралтейская площадь
- Успенский храм
- Кольцовский сквер
- Главная площадь города
- Новогодняя елка
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (главный вход библиотеки Никитина)
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Г
Галина
10 янв 2025
Начало экскурсии перенесли на 1 час позже, о чем не предупредили. Вернее сообщение пришло на почту со ссылкой на сайт, который так и не открылся. Мы приехали на площадь Ленина
Е
Елена
9 янв 2025
В
Вера
4 янв 2025
Мне не сообщили, что экскурсия переносится на час. Мы замерзли, ожидаючи на площади, и в автобусе было холодно. Поэтому вынуждены были покинуть экскурсию
Е
Елена
6 янв 2023
Неожиданно для нас в такую неуютную дождливую погоду получили массу удовольствия и приятных впечатлений! Наш гид Игорь очень интересно рассказывал про Воронеж, приятная праздничная атмосфера, вкусный обед в красивом ресторане с настоящим Дедом Морозом и подарками оставили самые прекрасные эмоции, спасибо!
