12-00 Выезд на экскурсию:"Новогодняя столица Черноземья" Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам Воронежа. В сопровождении гида мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья. Мы посетим Успенский храм — единственный дошедший до нашего времени памятник, тесно связанный с кораблестроением и становлением российского флота, который посещал Петр I. В апреле 1696 года после богослужения в Успенском храме были спущены первые галеры и корабли. В 1700 году в храме был освящён один из первых утверждённых военно-морских флагов России, который был поднят на корабле «Гото Предестинация». Успенский храм отмечен царской геральдикой. Далее мы отправимся с Вами в уютный ресторан в историческом центре города. Здесь нас будет ждать ПРАЗДНИЧНЫЙ ФУРШЕТ, а наш экскурсовод познакомит Вас с новогодними традициями Черноземья. Вас будет ждать приятный сюрприз и сладкий подарок. Затем мы прогуляемся с Вами по Большой Дворянской, погладим ухо Белого Бима, посетим Кольцовский сквер, узнаем о жизни воронежских писателей и поэтов: Иване Никитине и Алексее Кольцове, а также о других знаменитых воронежцах. Завершится наша прогулка на главной площади города, где расположена самая красивая новогодняя елка Воронежа и разместился шумный праздничный базар.

Уровень сложности экскурсий: Легкий.

*Уровень сложности экскурсий: Легкий