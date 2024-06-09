Сегодня Воронеж - это столица Черноземья. Но так было не всегда! За свою многовековую историю город неоднократно разрушался и возрождался. Я расскажу, как и почему это происходило. Покажу главные площади,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Воронежа
- 🏛️ Знаменитые площади и памятники
- ⛪ Величественные храмы
- 📜 Легенды и факты о городе
- 🎭 Связь с великими произведениями
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Площадь Победы
- Ильинский храм
- Благовещенский собор
- Каменный мост
- Петровский сквер
- Памятник Высоцкому
- Памятник Есенину
- Памятник Платонову
- Памятник Маршаку
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площади Ленина и Победы
- Ильинский храм и Благовещенский собор
- Каменный мост
- Петровский сквер
- Памятники Высоцкому, Есенину, Платонову и Маршаку
Вы узнаете:
- Как возникло название города, его улиц и районов
- Как здесь жили мещане и дворяне
- Как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался
- Как в советское время замаскировали памятник на площади Победы
- Как Воронеж связан с «Капитанской дочкой» Пушкина и «Котлованом» Платонова
Организационные детали
По желанию Благовещенский собор можно осмотреть изнутри.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Воронеже
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я живу в Воронеже. Более семи лет сотрудничал с местными учебными заведениями. Проводил уроки по краеведению, литературе, истории. Потом решил изменить формат общения на экскурсии. Мои сферы интереса: история города и страны, библейские сюжеты, духовно-нравственные темы. Буду рад нашей встрече.Задать вопрос
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