Воронеж - первое знакомство

Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Сегодня Воронеж - это столица Черноземья. Но так было не всегда! За свою многовековую историю город неоднократно разрушался и возрождался. Я расскажу, как и почему это происходило. Покажу главные площади,
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памятники и храмы Воронежа. Раскрою, какие произведения искусства, неожиданные сюжеты и знаменитые люди с ним связаны.

Вы увидите площади Ленина и Победы, Ильинский храм и Благовещенский собор, Каменный мост, Петровский сквер, памятники Высоцкому, Есенину, Платонову и Маршаку.

Узнаете, как возникло название города, его улиц и районов, как здесь жили мещане и дворяне, как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался, как в советское время замаскировали памятник на площади Победы, как Воронеж связан с "Капитанской дочкой" Пушкина и "Котлованом" Платонова. По желанию Благовещенский собор можно осмотреть изнутри

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история Воронежа
  2. 🏛️ Знаменитые площади и памятники
  3. ⛪ Величественные храмы
  4. 📜 Легенды и факты о городе
  5. 🎭 Связь с великими произведениями

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Площадь Победы
  • Ильинский храм
  • Благовещенский собор
  • Каменный мост
  • Петровский сквер
  • Памятник Высоцкому
  • Памятник Есенину
  • Памятник Платонову
  • Памятник Маршаку
Воронеж - первое знакомство
Воронеж - первое знакомство
Воронеж - первое знакомство
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площади Ленина и Победы
  • Ильинский храм и Благовещенский собор
  • Каменный мост
  • Петровский сквер
  • Памятники Высоцкому, Есенину, Платонову и Маршаку

Вы узнаете:

  • Как возникло название города, его улиц и районов
  • Как здесь жили мещане и дворяне
  • Как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался
  • Как в советское время замаскировали памятник на площади Победы
  • Как Воронеж связан с «Капитанской дочкой» Пушкина и «Котлованом» Платонова

Организационные детали

По желанию Благовещенский собор можно осмотреть изнутри.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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