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читать дальше памятники и храмы Воронежа. Раскрою, какие произведения искусства, неожиданные сюжеты и знаменитые люди с ним связаны.



Вы увидите площади Ленина и Победы, Ильинский храм и Благовещенский собор, Каменный мост, Петровский сквер, памятники Высоцкому, Есенину, Платонову и Маршаку.



Узнаете, как возникло название города, его улиц и районов, как здесь жили мещане и дворяне, как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался, как в советское время замаскировали памятник на площади Победы, как Воронеж связан с "Капитанской дочкой" Пушкина и "Котлованом" Платонова. По желанию Благовещенский собор можно осмотреть изнутри

Сегодня Воронеж - это столица Черноземья. Но так было не всегда! За свою многовековую историю город неоднократно разрушался и возрождался. Я расскажу, как и почему это происходило. Покажу главные площади,