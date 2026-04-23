Вы расшифруете архитектуру Большой Дворянской улицы, благоустройство которой началось в середине XIX века. Посетите площадь Пяти углов, заглянете в Петровский сквер и увидите здание гостиницы Бристоль в стиле модерн. А также оцените главные городские памятники: Платонову, Маршаку, Высоцкому и военному почтальону. Кроме того, осмотрите историческую копию русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времен Петра I. Его экспозиция рассказывает об истории, быте и боевых походах моряков XVIII столетия.
Исторические зарисовки
Я раскрою, как создавался и развивался Воронеж. Поделюсь забавными подробностями из жизни местных крестьян, купцов и дворян. А еще расскажу о писателях, поэтах и предпринимателях Черноземья: Кольцове, Никитине, Бунине и Веневитинове. Покажу «лечебный стул от жлобства» и поясню, почему в Воронеже решили увековечить героя повести «Белый Бим Черное ухо». В завершение подарю вам небольшой сувенир, который станет приятным напоминанием о нашей встрече.
Организационные детали
Экскурсия проводится в автомобильном формате. При выборе автомобильного варианта вы увидите больше локаций и будете меньше ходить пешком
Есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест).
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): экспозиция линейного корабля «Гото-Предестинации» — 300 ₽, музей Петровских кораблей — 350 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1301 туриста
Я аттестованный гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, коренной житель города в третьем поколении.
С детства увлекаюсь историей родного края, занимаюсь краеведением и уже более десяти лет провожу экскурсии. Люблю открывать гостям и жителям Воронежа малоизвестные страницы его истории, рассказывать о значимых событиях, людях и местах.
С радостью поделюсь интересными фактами о любимом городе и помогу увидеть Воронеж с новой стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
16 апреля были на экскурсии «Воронеж исторический и современный» с Павлом. Все прошло прекрасно. Павел замечательный рассказчик. Живу в городе 50 лет, но некоторые факты были для меня новыми. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий. Все понравилось. Экскурсию однозначно рекомендую.
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Андрей
Экскурсию провёл Павел. Два часа пролетели совершенно незаметно и в то же время очень насыщенно. Нам безумно понравилось! Было невероятно интересно узнать, сколько ярких, талантливых людей — писателей, артистов, учёных — родом из Воронежа. Теперь появилось полное, живое представление о городе и его истории. А ещё Павел душевно подсказал, куда можно сходить, за что отдельное спасибо!
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Лариса
Хорошая, насыщенная экскурсия. Отдельное спасибо Виктору, очень приятно общаться с человеком, который любит не только свою профессию, но и край в котором живет.
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Б
Безуглый
Отличная экскурсия! Очень интересно, легко и с душой. Гид отлично знает тему, отвечает на любые вопросы и умеет увлечь. Всё прошло комфортно и без спешки - остались только самые приятные впечатления. Спасибо большое!
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Галина
Спасибо гиду Ирине за прекрасную экскурсию! Не ожидала, что узнаю столько нового и интересного, учитывая, что я являюсь местным жителем, хотела порадовать родных. Но оказалось так интересно и познавательно, что теперь есть желание посетить больше экскурсий и лучше узнать историю родного края) Ирина сделала наш день, очень благодарны и рекомендуем!
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Ю
Юлия
Остались в полнейшем восторге! Интересно, познавательно, два часа пролетели как один миг. Огромное спасибо Виктору, совершенно точно - не последняя наша встреча:)
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