Воронеж — один из самых интересных городов страны. Я расскажу о его богатом творческом наследии, великом военном прошлом, духовных святынях и современном развитии. Покажу главные достопримечательности и вспомню о выдающихся людях, которых подарила миру наша земля.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неповторимый Воронеж

Вы расшифруете архитектуру Большой Дворянской улицы, благоустройство которой началось в середине XIX века. Посетите площадь Пяти углов, заглянете в Петровский сквер и увидите здание гостиницы Бристоль в стиле модерн. А также оцените главные городские памятники: Платонову, Маршаку, Высоцкому и военному почтальону. Кроме того, осмотрите историческую копию русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времен Петра I. Его экспозиция рассказывает об истории, быте и боевых походах моряков XVIII столетия.

Исторические зарисовки

Я раскрою, как создавался и развивался Воронеж. Поделюсь забавными подробностями из жизни местных крестьян, купцов и дворян. А еще расскажу о писателях, поэтах и предпринимателях Черноземья: Кольцове, Никитине, Бунине и Веневитинове. Покажу «лечебный стул от жлобства» и поясню, почему в Воронеже решили увековечить героя повести «Белый Бим Черное ухо». В завершение подарю вам небольшой сувенир, который станет приятным напоминанием о нашей встрече.

Организационные детали