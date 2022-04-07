Воронеж исторический и современный

Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья

Индивидуальная
Воронеж — один из самых интересных городов страны.

Я расскажу о его богатом творческом наследии, великом военном прошлом, духовных святынях и современном развитии.

Покажу главные достопримечательности и вспомню о выдающихся людях, которых подарила миру наша земля.
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Неповторимый Воронеж

Вы расшифруете архитектуру Большой Дворянской улицы, благоустройство которой началось в середине XIX века. Посетите площадь Пяти углов, заглянете в Петровский сквер и увидите здание гостиницы Бристоль в стиле модерн. А также оцените главные городские памятники: Платонову, Маршаку, Высоцкому и военному почтальону. Кроме того, осмотрите историческую копию русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времен Петра I. Его экспозиция рассказывает об истории, быте и боевых походах моряков XVIII столетия.

Исторические зарисовки

Я раскрою, как создавался и развивался Воронеж. Поделюсь забавными подробностями из жизни местных крестьян, купцов и дворян. А еще расскажу о писателях, поэтах и предпринимателях Черноземья: Кольцове, Никитине, Бунине и Веневитинове. Покажу «лечебный стул от жлобства» и поясню, почему в Воронеже решили увековечить героя повести «Белый Бим Черное ухо». В завершение подарю вам небольшой сувенир, который станет приятным напоминанием о нашей встрече.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): экспозиция линейного корабля «Гото-Предестинации» — 300 руб., музей Петровских кораблей — 350 руб.
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 975 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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