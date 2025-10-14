Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: Г. Воронеж
28 июн в 10:00
9 июл в 10:00
30 000 ₽ за человека
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской области
Начало: Г. Воронеж
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
23 500 ₽ за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Начало: Г. Воронеж
28 июн в 10:00
12 июл в 10:00
23 000 ₽ за человека
Сплав по нижнему Битюгу
Начало: Г. Воронеж
14 авг в 10:00
20 000 ₽ за человека
Сплав по реке Оскол
Начало: Г. Воронеж
10 авг в 10:00
21 500 ₽ за человека
На байдарках по нижней Вороне
Начало: Г. Воронеж
9 июл в 10:00
23 июл в 10:00
23 000 ₽ за человека
На байдарках по нижнему Хопру. Сплав по Воронежской области
Начало: Г. Воронеж
3 авг в 10:00
23 000 ₽ за человека
На байдарках по верхнему Воронежу
Начало: Г. Воронеж
29 апр в 10:00
17 500 ₽ за человека
