На байдарках по нижнему Хопру

Групповой тур в Воронеже
5
3 отзыва
Хопер — самый большой левый приток Дона. По данным ЮНЕСКО, Хопёр признан самой чистой рекой в Европе. Долина реки одета лиственными лесами, на высоких обрывистых берегах встречаются сосновые рощи. На этом участке реки местность, по которой течет Хопер, холмиста и живописна. Берега изрезанны оврагами, переходящими на излучинах в большие пляжи. В реке водится много видов рыб: судак, язь, чехонь, сом, щука, окунь, лещ, карась. Уникальная природа сделала Хопер излюбленным местом для туристов.
На байдарках по нижнему Хопру
На байдарках по нижнему Хопру
На байдарках по нижнему Хопру
Ближайшие даты:
5
авг

Что вас ожидает:

Байдарки
Байдарки
Пройдем на байдарках по реке Хопер
Отдых на природе
Отдых на природе
Будем ночевать в палатках и дышать свежим воздухом
Походная романтика
Походная романтика
Нас ждут посиделки у вечернего костра, игры и банька

Программа тура по дням

1 день

Встреча и начало сплава

08.30 Встреча с туристами в городе Воронеж.

08.30 — 12.30 Переезд на микроавтобусе в Новохоперск.

12.30 — 13.00 Выдача снаряжения.

13.00 — 13.30 Инструктаж.

13.30 — 14.30 Обед, подготовка к сплаву.

14.30 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

2 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 15.00 Обед.

15.00 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

3 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 16.00 Обед.

16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

4 день

Дневка

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 14.00 Свободное время.

14.00 — 15.00 Обед.

15.00 — 19.00 Отдых. Игры. Баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

5 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 16.00 Обед.

16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костёр.

6 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 16.00 Обед.

16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

7 день

Заключительный день

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 13.00 Сплав до станицы Тепикинская.

13.00 — 13.30 Обед.

13.30 — 14.00 Подготовка к отъезду. Сдача снаряжения.

14.00 Выезд в Воронеж. Ориентировочное время прибытия — 19.00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека: 22 500 руб.

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От дождя — зонтик или накидка.

От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.

В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).

От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).

На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.

Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!

Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Место сбора группы

Выезд из Воронежа

Город Воронеж, 08:30 у центрального входа ж/д вокзала Воронеж–1. Туристов будет встречать наш представитель с табличкой. Возвращение в Воронеж к 19:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

Тур входит в следующие категории Воронежа

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные турыНа байдарках

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