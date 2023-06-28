Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Групповой тур в Воронеже

Поход по среднему Хопру

5
3 отзыва
Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области! Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поучаствовать в увлекательных вечерних играх и отдохнуть в походной бане.

Теплые беседы у костра, зеркальная гладь воды и изобилие деревьев подарят вам спокойствие и легкость во время тура.
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках

Что вас ожидает:

Майские на байдарках
Майские на байдарках
Сплавитесь по реке с кристально чистой водой
Походная банька
Походная банька
Ощутите легкость во всем теле после дневного сплава
Вечерние игры и беседы
Вечерние игры и беседы
Согреетесь теплом костра и душевными разговорами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Макашевку, начало сплава

09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.

09:00-12:30 Переезд на микроавтобусе в Борисоглебск.

12:30-13:30 Переезд в Макашевку.

13:30-14:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

14:00-14:30 Инструктаж.

14:30-15:30 Обед, подготовка к сплаву.

15:30-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Прибытие в Макашевку, начало сплаваПрибытие в Макашевку, начало сплаваПрибытие в Макашевку, начало сплаваПрибытие в Макашевку, начало сплава
2 день

Продолжаем знакомство с красотой местной природы

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

15:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжаем знакомство с красотой местной природыПродолжаем знакомство с красотой местной природыПродолжаем знакомство с красотой местной природы
3 день

«Экватор» тура

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

15:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

«Экватор» тура«Экватор» тура«Экватор» тура
4 день

Закрепляем впечатления

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

15:00-19:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Закрепляем впечатленияЗакрепляем впечатленияЗакрепляем впечатления
5 день

Окончание сплава и отъезд домой

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-13:00 Сплав.

13:00-13:30 Обед.

13:30-14:00 Подготовка к отъезду. Сдача снаряжения.

14:00 Выезд в Борисоглебск. Ориентировочное время прибытия — 15:00.

Выезд в Воронеж. Ориентировочное время прибытия — 19:00.

Окончание сплава и отъезд домойОкончание сплава и отъезд домойОкончание сплава и отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Ночевки в туристических палатках.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь для нахождения в байдарке (резиновые тапочки или сапоги);
  • дождевик;
  • защитный крем от солнца, бейсболка или панама;
  • свитер или толстовка из флиса/шерсти, джинсы или брюки (в вечернее время намного прохладнее);
  • удобная обувь – кроссовки или ботинки;
  • спрей от комаров;
  • перчатки (неопреновые, велосипедные или строительные);
  • фонарик;
  • индивидуальный набор посуды – кружка, ложка, миска, нож.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений могут участвовать в туре. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетамол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какие удобства включены в тур?

Поскольку тур предполагает проживание в палатке, то это «дикий» отдых без удобств.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

Тур входит в следующие категории Воронежа

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыНа байдаркахМногодневные походы

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