Поход по среднему Хопру
Теплые беседы у костра, зеркальная гладь воды и изобилие деревьев подарят вам спокойствие и легкость во время тура.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Макашевку, начало сплава
09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.
09:00-12:30 Переезд на микроавтобусе в Борисоглебск.
12:30-13:30 Переезд в Макашевку.
13:30-14:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
14:00-14:30 Инструктаж.
14:30-15:30 Обед, подготовка к сплаву.
15:30-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжаем знакомство с красотой местной природы
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
15:00-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
«Экватор» тура
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
15:00-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Закрепляем впечатления
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
15:00-19:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Окончание сплава и отъезд домой
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-13:00 Сплав.
13:00-13:30 Обед.
13:30-14:00 Подготовка к отъезду. Сдача снаряжения.
14:00 Выезд в Борисоглебск. Ориентировочное время прибытия — 15:00.
Выезд в Воронеж. Ориентировочное время прибытия — 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в туристических палатках.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
- Трехразовое горячее питание на маршруте
- Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
- Инструкторское обслуживание
- Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обувь для нахождения в байдарке (резиновые тапочки или сапоги);
- дождевик;
- защитный крем от солнца, бейсболка или панама;
- свитер или толстовка из флиса/шерсти, джинсы или брюки (в вечернее время намного прохладнее);
- удобная обувь – кроссовки или ботинки;
- спрей от комаров;
- перчатки (неопреновые, велосипедные или строительные);
- фонарик;
- индивидуальный набор посуды – кружка, ложка, миска, нож.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Есть ли ограничения для участников?
Все желающие без ограничений могут участвовать в туре. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой предоставляется транспорт?
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Какие препараты входят в аптечку первой помощи?
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
- супрастин (лоратадин);
- анальгин (цитрамон);
- кеторол (кетанов) таб;
- иммодиум (лоперамид);
- активированный уголь;
- левомицитин, таб.;
- пантенол, крем;
- перекись водорода (хлоргексидин);
- йод, зеленка;
- пластыри бактерицидные;
- лейкопластырь, рулон;
- салфетки стерильные;
- бинты (3-5 шт.)
- левомеколь (метилурацил);
- левомицетин (капли глазные)
- нафтизин;
- валидол, нитроглицерин;
- ацетилсалициловая кислота;
- парацетамол;
- дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какие удобства включены в тур?
Поскольку тур предполагает проживание в палатке, то это «дикий» отдых без удобств.