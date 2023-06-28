Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными столбами-Дивами, цветущими ковыльными степями и заповедной природой.
В музее-заповеднике Дивногорье есть возможность посетить Пещерный храм Сицилийской иконы Божьей Матери ХVII в., осмотреть меловые столбы-останцы Дивы, меловой каньон, руины Хазарской крепости IХ-Х вв., увидеть уникальную альпийскую растительность, редкие и реликтовые виды растений и насекомых.
После прогулки по территории заповедника, туристы смогут пройти к действующему монастырю и спуститься в пещерную церковь Иоанна Предтечи. Сплавиться на байдарках в низ по реке Дон, увидеть меловую пещеру в горе Шатрище. Тур подарит вам чувство обновления, феерические эмоции и яркие впечатления. Насладитесь неспешным и в тоже время насыщенным отдыхом на живописной реке.
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Острогожск, начало сплава
8:30 Встреча с туристами в Воронеже у центрального входа ж/д вокзала Воронеж–1.
8:00 – 10:30 Переезд к мосту у села Рыбное (Острогожск).
10:30 – 11:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
11:00 – 11:30 Инструктаж.
11:30 – 14:00 Сплав на байдарках.
14:00 – 15:00 Обед, отдых.
15:00 – 17:00 Сплав на байдарках.
17:00 – 19:00 Установка лагеря, баня.
17:30 – 19:00 Свободное время, игры, отдых.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Экскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 13:30 Экскурсия по заповеднику Дивногорье.
13:30 – 14:00 Обед (чай, бутерброды).
14:00 – 16:00 Посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи.
16:00 – 19:00 Отдых, баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Сплав на байдарках до горы Шатрище
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 11:00 Подготовка к сплаву.
11:00 – 13:00 Сплав на байдарках.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 17:00 Сплав на байдарках до горы Шатрище.
17:00 – 19:00 Установка лагеря, отдых.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Прогулка в пещеру горы Шатрище, сплав до города Лиски, отъезд
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 11:30 Прогулка в пещеру горы Шатрище.
11:30 – 12:00 Подготовка к сплаву.
12:00 – 14:00 Сплав на байдарках до города Лиски.
14:00 – 14:30 Перекус (бутерброды).
14:30 – 15:30 Подготовка к отъезду.
Сдача и погрузка снаряжения.
15:30 Выезд в Воронеж на ж/д.
Ориентировочное время прибытия — 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
- Трехразовое горячее питание на маршруте
- Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
- Инструкторское обслуживание
- Билеты в музей-заповедник «Дивногорье»
- Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- от дождя — зонтик или накидка;
- от солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем;
- в байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
- от комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»);
- на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик;
- посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие предоставляются байдарки для сплава?
Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».
Есть ли ограничения для участников?
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Какие скидки детям в туре?
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Предоставляются спасательные жилеты?
Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.
Какие препараты входят в аптечку первой помощи?
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
- супрастин (лоратадин);
- анальгин (цитрамон);
- кеторол (кетанов) таб;
- иммодиум (лоперамид);
- активированный уголь;
- левомицитин, таб.;
- пантенол, крем;
- перекись водорода (хлоргексидин);
- йод, зеленка;
- пластыри бактерицидные;
- лейкопластырь, рулон;
- салфетки стерильные;
- бинты (3-5 шт.)
- левомеколь (метилурацил);
- левомицетин (капли глазные)
- нафтизин;
- валидол, нитроглицерин;
- ацетилсалициловая кислота;
- парацетомол;
- дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности у реки?
В районе моста в селе Рыбное в русле много тины и водорослей, далее русло чистое, вода прозрачная. Песчаных пляжей на реке нет, выходы из воды каменистые или илистые. Часто встречаются цапли. По берегам есть мята, на склонах меловых гор много чабреца. Ниже хутора Дивногорье скорость течения увеличивается, встречаются каменистые перекаты.