Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон

Групповой тур в Воронеже
5
3 отзыва
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато.

Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными столбами-Дивами, цветущими ковыльными степями и заповедной природой.

В музее-заповеднике Дивногорье есть возможность посетить Пещерный храм Сицилийской иконы Божьей Матери ХVII в., осмотреть меловые столбы-останцы Дивы, меловой каньон, руины Хазарской крепости IХ-Х вв., увидеть уникальную альпийскую растительность, редкие и реликтовые виды растений и насекомых.

После прогулки по территории заповедника, туристы смогут пройти к действующему монастырю и спуститься в пещерную церковь Иоанна Предтечи. Сплавиться на байдарках в низ по реке Дон, увидеть меловую пещеру в горе Шатрище. Тур подарит вам чувство обновления, феерические эмоции и яркие впечатления. Насладитесь неспешным и в тоже время насыщенным отдыхом на живописной реке.
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Ближайшие даты:
9
мая
8
июн

Что вас ожидает:

Единение с природой
Единение с природой
Ночевки в палатках в живописных местах на берегу реки
Семейное путешествие
Семейное путешествие
Разделите это чудесное время с семьей, в туре нет ограничений по возрасту
Заповедник «Дивногорье»
Заповедник «Дивногорье»
Это уникальное место, которое хранит в себе памятники природы, истории, археологии и архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Острогожск, начало сплава

8:30 Встреча с туристами в Воронеже у центрального входа ж/д вокзала Воронеж–1.

8:00 – 10:30 Переезд к мосту у села Рыбное (Острогожск).

10:30 – 11:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

11:00 – 11:30 Инструктаж.

11:30 – 14:00 Сплав на байдарках.

14:00 – 15:00 Обед, отдых.

15:00 – 17:00 Сплав на байдарках.

17:00 – 19:00 Установка лагеря, баня.

17:30 – 19:00 Свободное время, игры, отдых.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Острогожск, начало сплаваОстрогожск, начало сплаваОстрогожск, начало сплаваОстрогожск, начало сплава
2 день

Экскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 13:30 Экскурсия по заповеднику Дивногорье.

13:30 – 14:00 Обед (чай, бутерброды).

14:00 – 16:00 Посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи.

16:00 – 19:00 Отдых, баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Экскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна ПредтечиЭкскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна ПредтечиЭкскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна ПредтечиЭкскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи
3 день

Сплав на байдарках до горы Шатрище

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:00 Подготовка к сплаву.

11:00 – 13:00 Сплав на байдарках.

13:00 – 14:00 Обед.

14:00 – 17:00 Сплав на байдарках до горы Шатрище.

17:00 – 19:00 Установка лагеря, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Сплав на байдарках до горы ШатрищеСплав на байдарках до горы ШатрищеСплав на байдарках до горы ШатрищеСплав на байдарках до горы Шатрище
4 день

Прогулка в пещеру горы Шатрище, сплав до города Лиски, отъезд

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:30 Прогулка в пещеру горы Шатрище.

11:30 – 12:00 Подготовка к сплаву.

12:00 – 14:00 Сплав на байдарках до города Лиски.

14:00 – 14:30 Перекус (бутерброды).

14:30 – 15:30 Подготовка к отъезду.

Сдача и погрузка снаряжения.

15:30 Выезд в Воронеж на ж/д.

Ориентировочное время прибытия — 19:00.

Прогулка в пещеру горы Шатрище, сплав до города Лиски, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

3 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

ПалаткаПалатка

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Билеты в музей-заповедник «Дивногорье»
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • от дождя — зонтик или накидка;
  • от солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем;
  • в байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • от комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик;
  • посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!

Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности у реки?

В районе моста в селе Рыбное в русле много тины и водорослей, далее русло чистое, вода прозрачная. Песчаных пляжей на реке нет, выходы из воды каменистые или илистые. Часто встречаются цапли. По берегам есть мята, на склонах меловых гор много чабреца. Ниже хутора Дивногорье скорость течения увеличивается, встречаются каменистые перекаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
На сплаве первый раз, давно хотел попробовать очутиться вдали от цивилизации, почувствовать свободу, единение с природой, понять что же такое сплав? Вроде бы 4 дня это не так много, но впечатлений море. Сплав на байдарке, окружающая природа, экскурсии, ночлег в палатке, мобильная баня, общение с увлеченными людьми оставит свой след в жизни.
А
13 мая 2022
Спасибо, все было отлично!
С
11 мая 2022
Все замечательно! Грамотная работа инструкторов, вкусное питание, интересная программа, что ещё надо для удачного похода!

Тур входит в следующие категории Воронежа

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе турыПо рекам и каналамНа байдаркахМногодневные походыНа автобусе

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