Выборг. Слоёный пирог из эпох — от потомков викингов до интеллигенции Серебряного века. С самого основания Выборг вынужден был делать выбор между русским и шведским. Найти свой стиль оказалось сложно. Сегодня его зовут тем самым рафинированным «северным модерном». Но вы увидите, что выборгский модерн особый: не такой, как в Хельсинки, и не такой, как в Петербурге.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы будем гулять по Выборгу, детально рассматривать архитектуру его домов и расшифровывать увиденное без духоты и академических формулировок.

Для начала разберёмся в загадочных символах на зданиях Выборга. Я расскажу об уникальной асимметричной композиции, особой цветовой гамме, рельефных декорах. Покажу лучшие образцы северного стиля и отведу в парадные, где лестницы закручены спиралями и стремятся в небо.

О тотемных животных, украшающих фасады и входы в парадные, можно говорить часами. Один из примеров: видишь медведя — значит, где-то поблизости жил русский промышленник. Медведь обязательно красуется на здании офиса или банка Выборга. Финны же выбирали других животных — разберёмся и в них.

Поговорим о том, как стилю Выборга начала 20 века подражали и где его цитировали. Например, на Лиговском проспекте в Петербурге.

Второй слой экскурсии — исторический. Нас будут интересовать: конунги, ярлы, Один и Фрея, рунопевцы «Калевалы», подземные ходы, разрушенные стены и воссозданные башни средневековой крепости. Щит, меч — skol!

Организационные детали

Во время нашего большого похода, позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви. Погода на северо-западе бывает непредсказуемой, уточните прогноз погоды на желаемые даты. В любом случае — уютные кафе у нас по пути.