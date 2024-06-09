Большой поход на Выборг

Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Выборг. Слоёный пирог из эпох — от потомков викингов до интеллигенции Серебряного века. С самого основания Выборг вынужден был делать выбор между русским и шведским. Найти свой стиль оказалось сложно. Сегодня его зовут тем самым рафинированным «северным модерном».

Но вы увидите, что выборгский модерн особый: не такой, как в Хельсинки, и не такой, как в Петербурге.
Большой поход на Выборг
Большой поход на Выборг
Большой поход на Выборг
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы будем гулять по Выборгу, детально рассматривать архитектуру его домов и расшифровывать увиденное без духоты и академических формулировок.

Для начала разберёмся в загадочных символах на зданиях Выборга. Я расскажу об уникальной асимметричной композиции, особой цветовой гамме, рельефных декорах. Покажу лучшие образцы северного стиля и отведу в парадные, где лестницы закручены спиралями и стремятся в небо.

О тотемных животных, украшающих фасады и входы в парадные, можно говорить часами. Один из примеров: видишь медведя — значит, где-то поблизости жил русский промышленник. Медведь обязательно красуется на здании офиса или банка Выборга. Финны же выбирали других животных — разберёмся и в них.

Поговорим о том, как стилю Выборга начала 20 века подражали и где его цитировали. Например, на Лиговском проспекте в Петербурге.

Второй слой экскурсии — исторический. Нас будут интересовать: конунги, ярлы, Один и Фрея, рунопевцы «Калевалы», подземные ходы, разрушенные стены и воссозданные башни средневековой крепости. Щит, меч — skol!

Организационные детали

Во время нашего большого похода, позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви. Погода на северо-западе бывает непредсказуемой, уточните прогноз погоды на желаемые даты. В любом случае — уютные кафе у нас по пути.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ж/д вокзал Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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