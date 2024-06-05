Н Наиля Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.

Ж Жанна Большая обзорная прогулка по Выборгу 3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую

Ж Жанна В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)

Е Евгения По Выборгу на автомобиле читать дальше то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем) Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,

С Светлана Выборг - путешествие во времени Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова

А Антон Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!

В Владимир Первый взгляд на Выборг Экскурсия проведена профессионально

М Мария В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!

С Станислав Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Отличная прогулка с эрудированным человеком