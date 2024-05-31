Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
Выборг удачно сочетает в себе исторические локации разных эпох и природные пейзажи.
В Старом городе можно полюбоваться приземистыми постройками времён Средневековья и мощным замком в окружении воды. Неподалёку вас ждёт иная читать дальше
архитектурная эстетика в зданиях 18-20 веков. Обязательно заберёмся на местные «горы», чтобы насладиться природой и видами.
Программа включает посещение Рыночной площади с Круглой башней, усадьбы Бюргера, Дома на скале, костёла Святого Гиацинта, Часовой башни, замка и многих других достопримечательностей. Также вы увидите Певческое поле, Батарейную гору и скалу с видом на акваторию Выборгского залива. Программа может быть скорректирована по вашему желанию
Старый город. Начнём погружение в историю Выборга на набережной бухты Большой ковш (Салаккалахти) и отправимся изучать Старый город. От Рыночной площади с Круглой башней дойдём до достопримечательностей позднего Средневековья — усадьбы Бюргера, Дома на скале, костёла Святого Гиацинта, Часовой башни, замка и многих других.
Центр Выборга. Здесь мы покажем вам архитектуру конца 19 — начала 20 веков, а также познакомим с практичностью финского функционализма.
Другие интересные места города: Певческое поле, Батарейная гора, скала, с которой открывается вид на акваторию Выборгского залива. Гора, где когда-то стоял Пётр Первый и смотрел на осаждённый Выборг и где теперь стоит ему памятник. С неё открывается лучший вид на замок! Также мы побываем в пороховом погребе времён Николая II и в пещерах гранитных скал.
Программу можно скорректировать, добавить или убрать часть локаций.
Мы обсудим:
Каково истинное название нашего города: Выборг, Выбор или Уибурк? Новгородцы, карелы или шведы построили его?
Как морская торговля и уникальное расположение помогли Выборгу развиваться на протяжении столетий и как город менялся за более чем 7 веков истории
Чем славен маленький приграничный город на карельском перешейке и какие исторические личности здесь жили и бывали
Почему в Выборге такие крутые улицы
Что такое культурный слой и как он помогает изучать историю
За что любила Выборг петербургская интеллигенция
Выборг — курортный город? И удобно ли съезжать в воду по гранитным скалам?..
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или гид Ольга (моя мама)
Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4–8 человек — микроавтобус. Наш транспорт просторный, с большими окнами и хорошим обзором изнутри. Также есть легковой автомобиль с панорамной крышей. По запросу предоставим детское кресло.
Программа может слегка меняться в случае суровых погодных условий. В качестве альтернативы загородную часть маршрута можно заменить экскурсией в парк «Монрепо» на 2 часа (заранее оговаривается при заказе).
При желании можно сделать остановку на перекус или полноценный обед в одном из кафе/ресторанов
Для природных мест (подъём на небольшую гору) потребуется удобная обувь и одежда по погоде
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 2470 туристов
Здравствуйте! Нас зовут Олег и Ольга, мы мама и сын, живём в Выборге почти всю жизнь. Вдохновлённые его обликом и историей, более 10 лет назад решили начать знакомить с городом наших гостей. Показывать все его грани как изнутри, так и со стороны: с гранитных скал и холмов. С радостью проведём для вас экскурсию в любое время года.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
31 мая 2024
Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
Е
Екатерина
28 мая 2024
Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
Е
Елена
16 мая 2024
Пять часов пролетело очень быстро, совершенно не устали. Олег настоящий профессионал своего дела. И знаток истории. И что немаловажно, очень приятный и доброжелательныйй человек. Комфортабельное авто, грамотно составленный план экскурсии, интересные истории. Потрясающая природа и уникальность Выборга. Все это смог нам предоставить Олег. Берите у него эксурсии, не пожалеете.
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Любовь
22 апр 2024
Выборг город не большой, с Олегом пять часов пролетело незаметно. Мы побывали в большинстве районов, увидели всё достопримечательности, полюбовались на город и острова со скальной смотровой площадки и посетили заброшенный пороховой склад. Экскурсия была очень насыщенной, информативной и интересной. Рекомендую!
А
Алексей
19 апр 2024
Всё отлично 👍. Рекомендую.
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