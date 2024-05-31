Выборг удачно сочетает в себе исторические локации разных эпох и природные пейзажи.В Старом городе можно полюбоваться приземистыми постройками времён Средневековья и мощным замком в окружении воды. Неподалёку вас ждёт иная

архитектурная эстетика в зданиях 18-20 веков. Обязательно заберёмся на местные «горы», чтобы насладиться природой и видами. Программа включает посещение Рыночной площади с Круглой башней, усадьбы Бюргера, Дома на скале, костёла Святого Гиацинта, Часовой башни, замка и многих других достопримечательностей. Также вы увидите Певческое поле, Батарейную гору и скалу с видом на акваторию Выборгского залива. Программа может быть скорректирована по вашему желанию

за 1-4 человека или 2000 руб. за человека, если вас больше

от 9 550 ₽ за 1-4 человека или 2000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый город. Начнём погружение в историю Выборга на набережной бухты Большой ковш (Салаккалахти) и отправимся изучать Старый город. От Рыночной площади с Круглой башней дойдём до достопримечательностей позднего Средневековья — усадьбы Бюргера, Дома на скале, костёла Святого Гиацинта, Часовой башни, замка и многих других.

Центр Выборга. Здесь мы покажем вам архитектуру конца 19 — начала 20 веков, а также познакомим с практичностью финского функционализма.

Другие интересные места города: Певческое поле, Батарейная гора, скала, с которой открывается вид на акваторию Выборгского залива. Гора, где когда-то стоял Пётр Первый и смотрел на осаждённый Выборг и где теперь стоит ему памятник. С неё открывается лучший вид на замок! Также мы побываем в пороховом погребе времён Николая II и в пещерах гранитных скал.

Программу можно скорректировать, добавить или убрать часть локаций.

Мы обсудим:

Каково истинное название нашего города: Выборг, Выбор или Уибурк? Новгородцы, карелы или шведы построили его?

Как морская торговля и уникальное расположение помогли Выборгу развиваться на протяжении столетий и как город менялся за более чем 7 веков истории

Чем славен маленький приграничный город на карельском перешейке и какие исторические личности здесь жили и бывали

Почему в Выборге такие крутые улицы

Что такое культурный слой и как он помогает изучать историю

За что любила Выборг петербургская интеллигенция

Выборг — курортный город? И удобно ли съезжать в воду по гранитным скалам?..

Организационные детали