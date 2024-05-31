Гранд-тур по Выборгу

Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
Выборг удачно сочетает в себе исторические локации разных эпох и природные пейзажи.

В Старом городе можно полюбоваться приземистыми постройками времён Средневековья и мощным замком в окружении воды. Неподалёку вас ждёт иная
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архитектурная эстетика в зданиях 18-20 веков. Обязательно заберёмся на местные «горы», чтобы насладиться природой и видами.

Программа включает посещение Рыночной площади с Круглой башней, усадьбы Бюргера, Дома на скале, костёла Святого Гиацинта, Часовой башни, замка и многих других достопримечательностей. Также вы увидите Певческое поле, Батарейную гору и скалу с видом на акваторию Выборгского залива. Программа может быть скорректирована по вашему желанию

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Погружение в историю
  2. 🌲 Природные пейзажи
  3. 🚗 Комфортабельный транспорт
  4. 📜 Гибкость маршрута
  5. 🏙️ Архитектурные шедевры

Что можно увидеть

  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Усадьба Бюргера
  • Дом на скале
  • Костёл Святого Гиацинта
  • Часовая башня
  • Выборгский замок
  • Певческое поле
  • Батарейная гора
Гранд-тур по Выборгу
Гранд-тур по Выборгу
Гранд-тур по Выборгу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый город. Начнём погружение в историю Выборга на набережной бухты Большой ковш (Салаккалахти) и отправимся изучать Старый город. От Рыночной площади с Круглой башней дойдём до достопримечательностей позднего Средневековья — усадьбы Бюргера, Дома на скале, костёла Святого Гиацинта, Часовой башни, замка и многих других.

Центр Выборга. Здесь мы покажем вам архитектуру конца 19 — начала 20 веков, а также познакомим с практичностью финского функционализма.

Другие интересные места города: Певческое поле, Батарейная гора, скала, с которой открывается вид на акваторию Выборгского залива. Гора, где когда-то стоял Пётр Первый и смотрел на осаждённый Выборг и где теперь стоит ему памятник. С неё открывается лучший вид на замок! Также мы побываем в пороховом погребе времён Николая II и в пещерах гранитных скал.

Программу можно скорректировать, добавить или убрать часть локаций.

Мы обсудим:

  • Каково истинное название нашего города: Выборг, Выбор или Уибурк? Новгородцы, карелы или шведы построили его?
  • Как морская торговля и уникальное расположение помогли Выборгу развиваться на протяжении столетий и как город менялся за более чем 7 веков истории
  • Чем славен маленький приграничный город на карельском перешейке и какие исторические личности здесь жили и бывали
  • Почему в Выборге такие крутые улицы
  • Что такое культурный слой и как он помогает изучать историю
  • За что любила Выборг петербургская интеллигенция
  • Выборг — курортный город? И удобно ли съезжать в воду по гранитным скалам?..

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или гид Ольга (моя мама)
  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4–8 человек — микроавтобус. Наш транспорт просторный, с большими окнами и хорошим обзором изнутри. Также есть легковой автомобиль с панорамной крышей. По запросу предоставим детское кресло.
  • Программа может слегка меняться в случае суровых погодных условий. В качестве альтернативы загородную часть маршрута можно заменить экскурсией в парк «Монрепо» на 2 часа (заранее оговаривается при заказе).
  • При желании можно сделать остановку на перекус или полноценный обед в одном из кафе/ресторанов
  • Для природных мест (подъём на небольшую гору) потребуется удобная обувь и одежда по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
С
31 мая 2024
Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми
Е
28 мая 2024
Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания
Е
16 мая 2024
Пять часов пролетело очень быстро, совершенно не устали. Олег настоящий профессионал своего дела. И знаток истории. И что немаловажно, очень приятный и доброжелательныйй человек. Комфортабельное авто, грамотно составленный план экскурсии, интересные истории. Потрясающая природа и уникальность Выборга. Все это смог нам предоставить Олег. Берите у него эксурсии, не пожалеете.
Л
22 апр 2024
Выборг город не большой, с Олегом пять часов пролетело незаметно. Мы побывали в большинстве районов, увидели всё достопримечательности, полюбовались на город и острова со скальной смотровой площадки и посетили заброшенный пороховой склад. Экскурсия была очень насыщенной, информативной и интересной. Рекомендую!
А
19 апр 2024
Всё отлично 👍. Рекомендую.

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