Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века

Поразиться наследию города и понять, что он славен не только Средневековьем, кренделями и Монрепо

5
3 отзыва
На прогулке по районам 19-20 века вы узнаете, почему Выборг — настоящая архитектурная энциклопедия России и как он повлиял на всю мировую архитектуру. Проследите его путь от северного модерна до финского функционализма.

А если получится, зайдем в библиотеку Алвара Аалто, где вы познакомитесь с культовым проектом отца-основателя скандинавского модернизма.
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выборг за пределами Старого города

На этой экскурсии мы почти не заходим в кварталы исторического центра и путешествуем по «новым» районам, которые появились в конце 19 — начале 20 вв: Репола, Салаккалахти, Папула, Пантсарлахти.

По пути поговорим о том, почему Выборг и Сортавалу можно считать архитектурными энциклопедиями России. Вы услышите историю возникновения в Выборге и Финляндии собственного архитектурного стиля. Выясните, в чем проявилось влияние города на имперские Санкт-Петербург, Петроград, советский Ленинград, а также на мировую архитектуру и дизайн вообще. Проследите эволюцию архитектуры Выборга 20 в: от северного модерна до финского функционализма. А еще узнаете, что такое «белый» Выборг и с чем его едят. И, конечно, откроете нетривиальные панорамы города.

Библиотека Алвара Аалто

Мы подойдем к зданию в уютном парке, а, возможно, и зайдем внутрь (если будут свободные места и в библиотеке не будет выходного). Я немного расскажу о самом архитекторе, оказавшем очень серьезное влияние на скандинавский дизайн, и проекте, который во многом определил его стиль. Вы узнаете о новаторских решениях, которые мастер применил в планировке библиотеки, и поразитесь тому, насколько все было продумано до мелочей для комфорта посетителей и как, в целом, здание отвечало концепции самого учреждения.

В конце мы можем съездить к старой водонапорной башне и даже забраться на нее.

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в Петербурге и поехать в Выборг вместе
  • В середине прогулки будет перерыв на обед: это дополнительные расходы
  • Такси до водонапорной башни и обратно, билет в библиотеку Алвара Аалто оплачивается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перрон выборгского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
13 сен 2022
Прекрасная получилась у нас прогулка. Мы выбрали эту экскурсию из-за желания увидеть и погрузиться в архитектуру северного модерна. Заглянули в дальние уголки города, прошлись по старым улицам города, обходя его туристический центр. Много интересного увидели и узнали. Тимур, поняв наши интересы, показал те районы города, которые и ему интересны и близки. Амфитеатр, водонапорные башни, заброшки, стадион и конечно же архитектура. Вишенкой на торте было посещение библиотеки, куда он нас заранее записал на экскурсию. Если вы случайно окажетесь в Выборге без экскурсовода, хотя это не правильный путь, то обязательно надо посетить библиотеку! А Также Тимур дал нам много разных рекомендаций по посещению Выборга и Санкт-Петербурга. Спасибо огромное!!!
Е
29 авг 2022
Много раз была в Выборге и с экскурсией и просто погулять, но такого Выборга, который мне показал Тимур я еще не видела. Маршрут был неизбитым, рассказ не скучным, как это обычно бывает, когда сыплют датами, именами и в итоге никто ничего не запоминает. За несколько часов мы успели пройтись по интересным дворикам, послушать про самые красивые дома города, узнать историю Выборга, почему и как менялась архитектура, как менялось население. Сходили в потрясающую библиотеку, отведали вкуснейший обед и выпили пиво местного производства в пабе "Чемпион". Однозначно это самый лучший гид, которого я встречала. Давно пора отходить от скучных экскурсий и выбирать нестандартные маршруты с современными гидами, как Тимур. Тем более Выборг стоит того, чтобы его посетить и не один раз!
О
26 авг 2022
Отличная экскурсия. Были в Выборге не один раз, в том числе и с экскурсиями. Но они были более стандартные и банальные. Более исторические. Данную экскурсию советую тем, кто интересуется нестандартными и не туристическими местами. Сколько раз были, не видели того, что было показано. Ненавязчивая и нескучная подача материала.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектураБиблиотека Алвара Аалто🗽Популярные места

Похожие туры в Выборге

Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.9
47 отзывов
Очень популярно сейчас
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
Вас ждёт прогулка по средневековому Выборгу
Круглая башня на Рыночной площади
29 сен
4 800 за всё до 15 чел.
Легенды средневекового Выборга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
Нет отзывов
Легенды средневекового Выборга
Выборг - город контрастов
Выборг, Рыночная площадь
от 3 600 за всё до 6 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
5
1 отзыв
Романтика старины в средневековом Выборге
На этой экскурсия вы не просто познакомитесь со средневековым Выборгом
Выборг, Рыночная Площадь (или Ж/Д вокзал)
5 900 за всё до 25 чел.
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
5
27 отзывов
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Испечь вкусный символ города и познакомиться с кулинарными традициями Средневековья
в районе Рыночной площади
23 сен
26 сен
27 сен
28 сен
от 4 500 за всё до 6 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии ВизитВыборг
ВизитВыборг
5
6 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
С огромной любовью к нашему Выборгу, которому уже больше 7 веков, приглашаю вас погрузиться в глубину его времени
Выборг, Замковый остров, Выборгский замок
1 окт
8 окт
15 окт
600 за 1 человека
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.8
28 отзывов
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании знающего гида
По согласованию с гидом
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 4 800 за всё до 4 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
4.6
348 отзывов
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 350 за 1 человека
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.8
206 отзывов
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ - прогулка на 3 часа
у Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
4 800 за всё до 15 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
4.8
17 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Познакомиться с городом в формате познавательного и веселого аудиопроменада
на Красной площади
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
1 000 за 1 человека
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
5 часов
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Ахтилахти
Ахтилахти
5
1 отзыв
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
Активный однодневный тур на байдарках по Выборгу и парку Монрепо
Железнодорожный вокзал Выборга
3 800 за 1 человека
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
4.7
29 отзывов
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре
у Ж/Д вокзалаили на Рыночной площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 900 за всё до 10 чел.
Выборг - город 4 эпох: дружеская прогулка по городу
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Выборг - город 4 эпох: дружеская прогулка по городу
Выборгский вокзал
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
3 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Выборге
ХОРОШО
🧭
ТАМ