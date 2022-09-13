На прогулке по районам 19-20 века вы узнаете, почему Выборг — настоящая архитектурная энциклопедия России и как он повлиял на всю мировую архитектуру. Проследите его путь от северного модерна до финского функционализма. А если получится, зайдем в библиотеку Алвара Аалто, где вы познакомитесь с культовым проектом отца-основателя скандинавского модернизма.

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Описание

Что вас ожидает

Выборг за пределами Старого города

На этой экскурсии мы почти не заходим в кварталы исторического центра и путешествуем по «новым» районам, которые появились в конце 19 — начале 20 вв: Репола, Салаккалахти, Папула, Пантсарлахти.

По пути поговорим о том, почему Выборг и Сортавалу можно считать архитектурными энциклопедиями России. Вы услышите историю возникновения в Выборге и Финляндии собственного архитектурного стиля. Выясните, в чем проявилось влияние города на имперские Санкт-Петербург, Петроград, советский Ленинград, а также на мировую архитектуру и дизайн вообще. Проследите эволюцию архитектуры Выборга 20 в: от северного модерна до финского функционализма. А еще узнаете, что такое «белый» Выборг и с чем его едят. И, конечно, откроете нетривиальные панорамы города.

Библиотека Алвара Аалто

Мы подойдем к зданию в уютном парке, а, возможно, и зайдем внутрь (если будут свободные места и в библиотеке не будет выходного). Я немного расскажу о самом архитекторе, оказавшем очень серьезное влияние на скандинавский дизайн, и проекте, который во многом определил его стиль. Вы узнаете о новаторских решениях, которые мастер применил в планировке библиотеки, и поразитесь тому, насколько все было продумано до мелочей для комфорта посетителей и как, в целом, здание отвечало концепции самого учреждения.

В конце мы можем съездить к старой водонапорной башне и даже забраться на нее.

Организационные детали