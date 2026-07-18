Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

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Выборг: путешествие в Скандинавию

Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
Вы найдете в современном Выборге отголоски истории и архитектуры Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и даже Италии.

Рассмотрите знаменитую библиотеку Алвара Аалто, средневековый замок, скульптуры финских мастеров и здания в стиле модерн. А я расскажу о прошлом, настоящем города и хитросплетениях в биографиях знаменитых людей.
5
392 отзыва
Выборг: путешествие в Скандинавию
Выборг: путешествие в Скандинавию
Выборг: путешествие в Скандинавию

Описание экскурсии

Выборг сквозь столетия

История Выборга переплетается с судьбой многих европейских стран. Я раскрою нюансы жизни города в составе Финляндской республики. Вы узнаете, какой шведский король принимал активное участие в его судьбе и почему донжон Выборгского замка получил имя норвежского святого, а также по какой причине местные ремесленники называли купцов Ганзейского союза «бюргерами за 5 эре».

Европейская архитектура

Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы. Отыщете артефакты финского периода в парке Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты. Кроме того, оцените здания в стиле модерн и библиотеку Алвара Аалто — один из первых проектов великого финского архитектора, виртуозно сочетающий функционализм и ориентированность на человека.

Организационные детали

  • При желании можно продегустировать глег и крендель. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Посещение библиотеки и Замкового острова в программу не входит

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4062 туристов
Я профессиональный аттестованный гид. Более 40 лет живу в Выборге. Более 20 лет работала гидом по Скандинавии, сотрудничая с туристическими агентствами Санкт-Петербурга и Москвы. Хорошо знаю историю Финляндии, Швеции, Норвегии
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и Дании, что позволяет мне глубже раскрывать историю Выборга через его тесную связь со Скандинавией. Неплохо разбираюсь в искусстве и архитектуре, владею английским и итальянским языками. Моя цель — познакомить гостей с историей любимого города, причём не только средневековой, но и историей начала XX века. Мне кажется, гораздо интереснее почувствовать себя коренным жителем Выборга, чем просто услышать сухие факты и даты. В мои рассказы вплетены забавные истории, большое внимание я уделяю людям и нюансам их жизни. Люблю вести диалог с путешественниками и делиться эмоциями, при этом все мои экскурсии основаны на тщательно отобранных и проверенных материалах. Я показываю красивый Выборг, чтобы гости захотели вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 392 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
385
4
4
3
2
2
1
1
Ю
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это о многом говорит! Спасибо Ирине за то, что давала нам возможность посидеть, передохнуть. Красивый город, с интересной историей, оставил положительные впечатления. Еще вернёмся
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это
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Светлана
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и согрелись замечательным глëгом. Ирина провела экскурсию настолько профессионально, что мы даже не заметили, как прошли 2,5 часа. Рекомендуем провести экскурсию в компании с замечательным экскурсоводом.
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и
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А
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
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Елена
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я влюбилась в Выборг!!! Крендель и глёг в моем сердечке 🫶
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я
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Максим
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе с ней увлекательно каждую секунду маршрута. Кроме того, с ней интересно обсудить смежные с экскурсионными темами - детали и нюансы истории, архитектуры, а также вопросы общего развития: Выборга в частности, Ленинградской области и Скандинавии в целом. Сердечно рекомендую!
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе+1
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе
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Елизавета
Прогулка по городу в компании Ирины пролетела незаметно. маршрут продуман, рассказ последователен. В ходе экскурсии Ирина задавала вопросы, уточняла детали, чтобы нам и детям точно все было понятно.
Благодарны за рекомендации ресторанов, блюд финской кухни, мест к посещению, лайфхаки. О Выборге остаются наиприятнейшие воспоминания🥨🫶
Прогулка по городу в компании Ирины пролетела незаметно. маршрут продуман, рассказ последователен. В ходе экскурсии Ирина
Прогулка по городу в компании Ирины пролетела незаметно. маршрут продуман, рассказ последователен. В ходе экскурсии Ирина
Прогулка по городу в компании Ирины пролетела незаметно. маршрут продуман, рассказ последователен. В ходе экскурсии Ирина
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