Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Что вас ожидает

Выборг сквозь столетия

История 📖 Выборга переплетается с судьбой многих европейских стран. Я раскрою нюансы жизни города в составе Финляндской республики. Вы узнаете, какой шведский король принимал активное участие в его судьбе и почему донжон Выборгского замка получил имя норвежского святого, а также по какой причине местные ремесленники называли купцов Ганзейского союза «бюргерами за 5 эре».

Европейская архитектура

Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы. Отыщете артефакты финского периода в парке 🌳 Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты. Кроме того, оцените здания в стиле модерн и библиотеку Алвара Аалто — один из первых проектов великого финского архитектора, виртуозно сочетающий функционализм и ориентированность на человека.

Организационные детали

При желании можно продегустировать глег и крендель. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.