Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Выборг: путешествие в Скандинавию

Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы

5
3 отзыва
Ирина
Ирина – Гид из Выборга
Вы найдете в современном Выборге отголоски истории 📖 и архитектуры Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и даже Италии.

Рассмотрите знаменитую библиотеку Алвара Аалто, средневековый замок 🏰, скульптуры финских мастеров и здания в стиле модерн.

А я расскажу о прошлом, настоящем города и хитросплетениях в биографиях знаменитых людей.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Выборг: путешествие в Скандинавию

Что вас ожидает

Выборг сквозь столетия
История 📖 Выборга переплетается с судьбой многих европейских стран. Я раскрою нюансы жизни города в составе Финляндской республики. Вы узнаете, какой шведский король принимал активное участие в его судьбе и почему донжон Выборгского замка получил имя норвежского святого, а также по какой причине местные ремесленники называли купцов Ганзейского союза «бюргерами за 5 эре».

Европейская архитектура
Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы. Отыщете артефакты финского периода в парке 🌳 Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты. Кроме того, оцените здания в стиле модерн и библиотеку Алвара Аалто — один из первых проектов великого финского архитектора, виртуозно сочетающий функционализм и ориентированность на человека.

Организационные детали

При желании можно продегустировать глег и крендель. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у железнодорожного вокзала
Выборг: путешествие в Скандинавию
Выборг: путешествие в Скандинавию
Выборг: путешествие в Скандинавию
Выборг: путешествие в Скандинавию

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я профессиональный гид. С 2000 года до недавнего времени ездила с путешественниками в Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию. Сейчас знакомлю гостей со Скандинавией через историю Выборга, где живу уже более 30 лет. Хорошо разбираюсь в искусстве, архитектуре. Владею английским и итальянским языками. С радостью покажу вам любимый город!
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3 настоящих отзыва от туристов

20 апр 2021
Были на экскурсии вчетвером, все взрослые, но кажется, что у Ирины обаяния, улыбки и доброты хватило бы на целый класс. Ирина разносторонний и знающий экскурсовод. Выборг очень понравился, получили много интересной информации и ответов на многочисленные вопросы. С удовольствием приедем ещё.
28 мар 2021
Приезжайте в Выборг!!!!
26 мар 2021
Ирина не просто превосходный гид, поддерживающий марку российского интеллегента на все 150%, но и обаятельнейшая эрудитка и умнейшая красавица. Вы проведете в любую погоду ( просто не сможете на нее обращать свое внимание) несколько насыщенных часов историей, традициями, архитектурой и увезете с собой в сердце доброту и красоту выборгского финского романтизма. Ирина, спасибо Вам огромное и еще обязательно встретимся на новых прогулках. Ведь Выборг - это как 1000 и одна ночь, стоит только начать рассказывать и слушать....

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