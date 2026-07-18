Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
Вы найдете в современном Выборге отголоски истории и архитектуры Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и даже Италии.
Рассмотрите знаменитую библиотеку Алвара Аалто, средневековый замок, скульптуры финских мастеров и здания в стиле модерн. А я расскажу о прошлом, настоящем города и хитросплетениях в биографиях знаменитых людей.
История Выборга переплетается с судьбой многих европейских стран. Я раскрою нюансы жизни города в составе Финляндской республики. Вы узнаете, какой шведский король принимал активное участие в его судьбе и почему донжон Выборгского замка получил имя норвежского святого, а также по какой причине местные ремесленники называли купцов Ганзейского союза «бюргерами за 5 эре».
Европейская архитектура
Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы. Отыщете артефакты финского периода в парке Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты. Кроме того, оцените здания в стиле модерн и библиотеку Алвара Аалто — один из первых проектов великого финского архитектора, виртуозно сочетающий функционализм и ориентированность на человека.
Организационные детали
При желании можно продегустировать глег и крендель. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Посещение библиотеки и Замкового острова в программу не входит
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4062 туристов
Я профессиональный аттестованный гид. Более 40 лет живу в Выборге. Более 20 лет работала гидом по Скандинавии, сотрудничая с туристическими агентствами Санкт-Петербурга и Москвы. Хорошо знаю историю Финляндии, Швеции, Норвегии читать дальшеуменьшить
и Дании, что позволяет мне глубже раскрывать историю Выборга через его тесную связь со Скандинавией. Неплохо разбираюсь в искусстве и архитектуре, владею английским и итальянским языками.
Моя цель — познакомить гостей с историей любимого города, причём не только средневековой, но и историей начала XX века. Мне кажется, гораздо интереснее почувствовать себя коренным жителем Выборга, чем просто услышать сухие факты и даты. В мои рассказы вплетены забавные истории, большое внимание я уделяю людям и нюансам их жизни. Люблю вести диалог с путешественниками и делиться эмоциями, при этом все мои экскурсии основаны на тщательно отобранных и проверенных материалах. Я показываю красивый Выборг, чтобы гости захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 392 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия. Даже дочка, которая обычно не любит такие мероприятия, сказала, что ей понравилось. Это о многом говорит! Спасибо Ирине за то, что давала нам возможность посидеть, передохнуть. Красивый город, с интересной историей, оставил положительные впечатления. Еще вернёмся
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Светлана
Экскурсия была интересной, много нового узнали и увидели, попробовали очень вкусный крендель с ароматными травами и согрелись замечательным глëгом. Ирина провела экскурсию настолько профессионально, что мы даже не заметили, как прошли 2,5 часа. Рекомендуем провести экскурсию в компании с замечательным экскурсоводом.
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А
Артём
Очень понравилась экскурсия, много полезного, интересного. Небанально, увлекательно. Уникальный экскурсовод для такого уникального города. Спасибо!
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Елена
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина с первых же минут очаровала нас, замечательный человек и экскурсовод!!! Я влюбилась в Выборг!!! Крендель и глёг в моем сердечке 🫶
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Максим
Ирина - великолепный рассказчик и прекрасный человек! С любовью и трепетом относится к своему делу! Вместе с ней увлекательно каждую секунду маршрута. Кроме того, с ней интересно обсудить смежные с экскурсионными темами - детали и нюансы истории, архитектуры, а также вопросы общего развития: Выборга в частности, Ленинградской области и Скандинавии в целом. Сердечно рекомендую!
+1
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Елизавета
Прогулка по городу в компании Ирины пролетела незаметно. маршрут продуман, рассказ последователен. В ходе экскурсии Ирина задавала вопросы, уточняла детали, чтобы нам и детям точно все было понятно. Благодарны за рекомендации ресторанов, блюд финской кухни, мест к посещению, лайфхаки. О Выборге остаются наиприятнейшие воспоминания🥨🫶
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