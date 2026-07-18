Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Вы найдете в современном Выборге отголоски истории и архитектуры Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и даже Италии. Рассмотрите знаменитую библиотеку Алвара Аалто, средневековый замок, скульптуры финских мастеров и здания в стиле модерн. А я расскажу о прошлом, настоящем города и хитросплетениях в биографиях знаменитых людей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выборг сквозь столетия

История Выборга переплетается с судьбой многих европейских стран. Я раскрою нюансы жизни города в составе Финляндской республики. Вы узнаете, какой шведский король принимал активное участие в его судьбе и почему донжон Выборгского замка получил имя норвежского святого, а также по какой причине местные ремесленники называли купцов Ганзейского союза «бюргерами за 5 эре».

Европейская архитектура

Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы. Отыщете артефакты финского периода в парке Эспланада, рассмотрите памятники Микаэлю Агрикола, Торгильсу Кнутссону и узнаете о них интересные факты. Кроме того, оцените здания в стиле модерн и библиотеку Алвара Аалто — один из первых проектов великого финского архитектора, виртуозно сочетающий функционализм и ориентированность на человека.

Организационные детали