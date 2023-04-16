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Описание

За один день вы сможете посетить сразу два всемирно известных пригорода Санкт-Петербурга — самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров Петергоф и город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в два города - разные, но каждый совершенно уникальный и вызывающий восхищение. За один день мы посетим роскошную загородную резиденцию Петергоф (или/и Ораниенбаум) и Кронштадт - город с уникальной историей, расположением и системой фортов.