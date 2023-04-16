ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ

Индивидуальная экскурсия из Выборга на автомобиле в Петергоф и Кронштадт

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ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТОМОБИЛЕ В РОСКОШНЫЙ ПЕТЕРГОФ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ
Ближайшие даты:
16
апр
17
апр
23
апр
24
апр
30
апр
1
мая
3
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Что вас ожидает:

  • Проезд по Карельскому перешейку, рассказ в пути про Выборг, С-Петербург, Петергоф, Кронштадт.
  • Мы проедем по гребню Дамбы, прямо над Финским Заливом.
  • Вы увидите уникальные форты Кронштадта.
  • Петергоф
  • Вас ожидает прогулка по великолепному парку с рассказом о его владельцах – Петре 1-м, императрицах Елизавете Петровне и Екатерине 2. Во время прогулки по парку, мы полюбуемся знаменитыми фонтанами и каскадами— поговорим об их истории и символике, и вы поймете, почему Петергоф снискал славу русского Версаля. Посещение Большого Петергофского Дворца (или/и одного из малых дворцов: Монплезир, Эрмитаж или Марли).
  • В Кронштадте:
  • Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу
  • Петровский Парк, Купеческая Гавань, уникальная набережная с которой стартовало более 40-ка кругосветных путешествий, петровский док, памятник кронштадтскому десанту 1941 года и многое другое.
  • Якорная Площадь
  • Морской собор
  • Парк "Остров фортов", оттуда с набережной вы увидите три форта, в том числе «Чумной» форт.
  • По желанию туристов: Форт Константин, форт Шанец, экотропа заказника Западный Котлин, Птичья башня
  • По желанию туристов и в сезон: морская прогулка на кораблике по заливу (гид будет ожидать). Если погода плохая – можно посетить один из многочисленных музеев Кронштадта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день вы сможете посетить сразу два всемирно известных пригорода Санкт-Петербурга — самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров Петергоф и город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в два города - разные, но каждый совершенно уникальный и вызывающий восхищение. За один день мы посетим роскошную загородную резиденцию Петергоф (или/и Ораниенбаум) и Кронштадт - город с уникальной историей, расположением и системой фортов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Обед.
  • Билеты в парк (в том числе для гида)
  • Билеты во дворец (желательно бронировать заранее)
  • Билеты на катер в Кронштадте (в сезон по желанию)
  • Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Завершение: Доставлю Вас в любое удобное место в Выборге (или Санкт - Петербурге по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы. Предварить указанную экскурсию может небольшой тур по Выборгу.
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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