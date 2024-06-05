🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 420 отзывов Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв В тренде По Выборгу на авто: башни, шведы и замок Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная) 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 32 отзыва Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас Начало: у места вашего проживания 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 100 отзывов Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Выборг, о котором вы не знали Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер Начало: На Соборной площади в Выборге 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 161 отзыв Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва История и достопримечательности Выборга и его окрестностей Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 39 отзывов Идиллический Выборг Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте 21 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Начало: Вокзал Выборг Расписание: с 09-00 каждый день 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Выборг из окна автомобиля Начало: Рыночная площадь, Выборг 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Автомобильная экскурсия по Каменному городу Начало: Выборг, по запросу Расписание: Любое время, любой день. 4 900 ₽ за всё до 4 чел.