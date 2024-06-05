1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас
Начало: у места вашего проживания
10 июня в 16:00
13 июня в 07:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ННаталья4 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических
- ТТАТЬЯНА2 июня 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
- ННадежда2 июня 2024Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
- ННадежда2 июня 2024Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
- ЕЕлена1 июня 2024Необыкновенно понравилось. Гиду 5+
- ССветлана31 мая 2024Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
- ЕЕкатерина28 мая 2024Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
- ЛЛюдмила27 мая 2024Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере
- ЕЕвгения26 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было весело и интересно! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На машине»
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