Экскурсии по Выборгу на машине с гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «На машине» в Выборге, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Карельского перешейка
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас
Начало: у места вашего проживания
10 июня в 16:00
13 июня в 07:30
10 500 за всё до 4 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Выборг, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
По Выборгу и его окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 4 чел.
Идиллический Выборг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических
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    и архитектурных фактов с даты его основания и до настоящего времени. Я благодарна за эту экскурсию и надеюсь вернуться, чтобы полюбоваться городом ещё раз и охватить то, что осталось неохваченным из - за нехватки моего времени.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    2 июня 2024
    По Выборгу и его окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Идиллический Выборг
    Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Все краски Выборга на авто
    Необыкновенно понравилось. Гиду 5+
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    По Выборгу и его окрестностям
    Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере
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    владеет историческим метериалом и главное - очень любит свой город! Поездка по городу была увлекательной, интересной и познавательной! Мы увидели много красивых строений, зданий, памятников архитектуры. Сделали великолепные фотки напамять! Спасибо!

  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Затерянный мир Карельского перешейка
    Экскурсия очень понравилась, было весело и интересно! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На машине" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4 900 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 943 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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